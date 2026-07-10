إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تبلغ-واشنطن-بمعلومات-استخباراتية-حول-تخطيط-إيران-لاغتيال-ترامب-1115091894.html
إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب
إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، أن السلطات الإسرائيلية شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران تحضّر لمحاولة اغتيال الرئيس... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T08:24+0000
2026-07-10T08:36+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
إيران
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_45a3418762dd2d3de11a9c38e30c8776.jpg
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإنه من الممكن أن تؤدي هذه المعلومات إلى تشديد الموقف الأمريكي وتصعيد الصراع مع إيران.وأفاد مسؤولون أمريكيون أن التقرير الإسرائيلي قد يكون محاولة للتأثير على قرار ترامب في ظل دراسته لتصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن باكستان وقطر تبذلان جهودًا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، عقب التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين.وكان الجيش الأمريكي قد شن، فجر الأربعاء الفائت، سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.الولايات المتحدة تلوح باستئناف الضربات على إيران وسط قائمة أهداف "جاهزة"الطيران المدني الإيراني: الملاحة الجوية مستمرة رغم محاولات العدو التخريبية
https://sarabic.ae/20260709/ترامب-إيران-ترغب-بشدة-إبرام-اتفاق-مع-واشنطن-1115061918.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_2b591d8cbc867553dd3751b7d61fd500.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, ترامب
روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, ترامب

إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب

08:24 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 08:36 GMT 10.07.2026)
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Carl Court
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، أن السلطات الإسرائيلية شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران تحضّر لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإنه من الممكن أن تؤدي هذه المعلومات إلى تشديد الموقف الأمريكي وتصعيد الصراع مع إيران.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يزال يطالب بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. على الرغم من أن ترامب ظل حتى وقت قريب مؤيدًا للحل الدبلوماسي، خشية من التداعيات الاقتصادية للتصعيد.

وأفاد مسؤولون أمريكيون أن التقرير الإسرائيلي قد يكون محاولة للتأثير على قرار ترامب في ظل دراسته لتصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن باكستان وقطر تبذلان جهودًا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، عقب التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر: "تعمل باكستان وقطر على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
ترامب: إيران ترغب بشدة إبرام اتفاق مع واشنطن
أمس, 06:15 GMT
وكان الجيش الأمريكي قد شن، فجر الأربعاء الفائت، سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلاله أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
الولايات المتحدة تلوح باستئناف الضربات على إيران وسط قائمة أهداف "جاهزة"
الطيران المدني الإيراني: الملاحة الجوية مستمرة رغم محاولات العدو التخريبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала