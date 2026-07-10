https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تبلغ-واشنطن-بمعلومات-استخباراتية-حول-تخطيط-إيران-لاغتيال-ترامب-1115091894.html
إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب
إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، أن السلطات الإسرائيلية شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران تحضّر لمحاولة اغتيال الرئيس... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T08:24+0000
2026-07-10T08:24+0000
2026-07-10T08:36+0000
روسيا
العالم
العالم العربي
إيران
ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_45a3418762dd2d3de11a9c38e30c8776.jpg
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإنه من الممكن أن تؤدي هذه المعلومات إلى تشديد الموقف الأمريكي وتصعيد الصراع مع إيران.وأفاد مسؤولون أمريكيون أن التقرير الإسرائيلي قد يكون محاولة للتأثير على قرار ترامب في ظل دراسته لتصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن باكستان وقطر تبذلان جهودًا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، عقب التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين.وكان الجيش الأمريكي قد شن، فجر الأربعاء الفائت، سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.الولايات المتحدة تلوح باستئناف الضربات على إيران وسط قائمة أهداف "جاهزة"الطيران المدني الإيراني: الملاحة الجوية مستمرة رغم محاولات العدو التخريبية
https://sarabic.ae/20260709/ترامب-إيران-ترغب-بشدة-إبرام-اتفاق-مع-واشنطن-1115061918.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_2b591d8cbc867553dd3751b7d61fd500.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, ترامب
روسيا, العالم, العالم العربي, إيران, ترامب
إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب
08:24 GMT 10.07.2026 (تم التحديث: 08:36 GMT 10.07.2026)
أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، أن السلطات الإسرائيلية شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران تحضّر لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإنه من الممكن أن تؤدي هذه المعلومات إلى تشديد الموقف الأمريكي وتصعيد الصراع مع إيران.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يزال يطالب بعمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. على الرغم من أن ترامب ظل حتى وقت قريب مؤيدًا للحل الدبلوماسي، خشية من التداعيات الاقتصادية للتصعيد.
وأفاد مسؤولون أمريكيون أن التقرير الإسرائيلي قد يكون محاولة للتأثير على قرار ترامب في ظل دراسته لتصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن باكستان وقطر تبذلان جهودًا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، عقب التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر: "تعمل باكستان وقطر على إعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات".
وكان الجيش الأمريكي قد شن، فجر الأربعاء الفائت، سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلاله أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية
في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.