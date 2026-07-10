https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تبلغ-واشنطن-بمعلومات-استخباراتية-حول-تخطيط-إيران-لاغتيال-ترامب-1115091894.html

إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب

إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن بمعلومات استخباراتية حول تخطيط إيران لاغتيال ترامب

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر، أن السلطات الإسرائيلية شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة تشير إلى أن إيران تحضّر لمحاولة اغتيال الرئيس... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T08:24+0000

2026-07-10T08:24+0000

2026-07-10T08:36+0000

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ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإنه من الممكن أن تؤدي هذه المعلومات إلى تشديد الموقف الأمريكي وتصعيد الصراع مع إيران.وأفاد مسؤولون أمريكيون أن التقرير الإسرائيلي قد يكون محاولة للتأثير على قرار ترامب في ظل دراسته لتصعيد العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن باكستان وقطر تبذلان جهودًا لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، عقب التصعيد الأخير في العلاقات بين البلدين.وكان الجيش الأمريكي قد شن، فجر الأربعاء الفائت، سلسلة من الضربات استهدفت نحو 80 إلى 90 منشأة عسكرية داخل إيران، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربات جاءت ردًا على ما وصفته بهجمات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وكانت إيران والولايات المتحدة، أعلنتا منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.الولايات المتحدة تلوح باستئناف الضربات على إيران وسط قائمة أهداف "جاهزة"الطيران المدني الإيراني: الملاحة الجوية مستمرة رغم محاولات العدو التخريبية

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