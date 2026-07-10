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الطيران المدني الإيراني: الملاحة الجوية مستمرة رغم محاولات العدو التخريبية
الطيران المدني الإيراني: الملاحة الجوية مستمرة رغم محاولات العدو التخريبية
سبوتنيك عربي
أعلن الطيران المدني الإيراني، اليوم الجمعة، استمرار حركة الرحلات الجوية دون توقف رغم ما وصفه بـ"الإجراءات التخريبية للعدو". 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T07:08+0000
2026-07-10T07:08+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، أبو ذر شيرودي، استمرار حركة الرحلات الجوية في بلاده دون توقف "الإجراءات التخريبية للعدو".وقال المسؤول الإيراني: إنه "رغم الإجراءات التخريبية والتهديدات الأمنية التي نفذها العدو في بعض مناطق البلاد، فقد جرى، بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية، اتخاذ مجموعة من التدابير الخاصة لضمان سلامة الرحلات، وحماية أرواح المسافرين، والحفاظ على استمرارية خدمات الطيران".وأكد أبو ذر شيرودي أن العمليات الجوية في إيران تواصلت دون انقطاع، مضيفا أن تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، تم إعداد وتنفيذ خطط بديلة لضمان استمرار عمليات الطيران، والنقل الآمن للجثمان، وتأمين تنقل الزائرين والمسافرين في الرحلات الداخلية والدولية.وأوضح أن تأخير أو تغيير مواعيد أو الإلغاء المؤقت لعدد من الرحلات جاء في إطار الإجراءات الاحترازية، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، الخميس، بأن الجيش الأمريكي علق ضرباته ضد إيران في ظل المفاوضات الجارية، لكنه يبدي استعدادًا لاستئنافها إذا اقتضت الضرورة.وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تتعمد شن الضربات ثم تعليقها مؤقتًا لتجنب التصعيد.وأضاف التقرير أن طواقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكون" كانت تقوم بتحميل الذخيرة في الطائرات المقاتلة، في حين كان الطيارون يتدربون على مناورات استعدادًا لضربات محتملة في وقت سابق من يوم الخميس.ووفقًا للتقرير، لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الادعاءات الإيرانية بشأن تنفيذ ضربات أمريكية جديدة الليلة هي ادعاءات غير صحيحة.وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
https://sarabic.ae/20260710/إعلام-إسرائيل-تضغط-على-ترامب-لتوجيه-ضربة-ضد-إيران-1115089644.html
https://sarabic.ae/20260709/إعلام-الجيش-الأمريكي-يستهدف-أكثر-من-170-موقعا-عسكريا-في-إيران-خلال-يومين-1115073985.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

الطيران المدني الإيراني: الملاحة الجوية مستمرة رغم محاولات العدو التخريبية

07:08 GMT 10.07.2026
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300طائرة "إيرباص" للخطوط الجوية الإيرانية
طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
CC BY 2.0 / Bill Wilt / Iran Air A300
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أعلن الطيران المدني الإيراني، اليوم الجمعة، استمرار حركة الرحلات الجوية دون توقف رغم ما وصفه بـ"الإجراءات التخريبية للعدو".
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، صباح اليوم الجمعة، عن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، أبو ذر شيرودي، استمرار حركة الرحلات الجوية في بلاده دون توقف "الإجراءات التخريبية للعدو".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
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وقال المسؤول الإيراني: إنه "رغم الإجراءات التخريبية والتهديدات الأمنية التي نفذها العدو في بعض مناطق البلاد، فقد جرى، بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية، اتخاذ مجموعة من التدابير الخاصة لضمان سلامة الرحلات، وحماية أرواح المسافرين، والحفاظ على استمرارية خدمات الطيران".
وأكد أبو ذر شيرودي أن العمليات الجوية في إيران تواصلت دون انقطاع، مضيفا أن تزامنا مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، تم إعداد وتنفيذ خطط بديلة لضمان استمرار عمليات الطيران، والنقل الآمن للجثمان، وتأمين تنقل الزائرين والمسافرين في الرحلات الداخلية والدولية.
وأوضح أن تأخير أو تغيير مواعيد أو الإلغاء المؤقت لعدد من الرحلات جاء في إطار الإجراءات الاحترازية، بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين.
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر، الخميس، بأن الجيش الأمريكي علق ضرباته ضد إيران في ظل المفاوضات الجارية، لكنه يبدي استعدادًا لاستئنافها إذا اقتضت الضرورة.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، في تقرير لها، نقلًا عن المسؤول الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة تتعمد شن الضربات ثم تعليقها مؤقتًا لتجنب التصعيد.
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أمس, 13:21 GMT
وأضاف التقرير أن طواقم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكون" كانت تقوم بتحميل الذخيرة في الطائرات المقاتلة، في حين كان الطيارون يتدربون على مناورات استعدادًا لضربات محتملة في وقت سابق من يوم الخميس.
ووفقًا للتقرير، لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الادعاءات الإيرانية بشأن تنفيذ ضربات أمريكية جديدة الليلة هي ادعاءات غير صحيحة.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت، ليلة الخميس، أن دوي انفجارات سُمع في بوشهر وكونارك وتشوغاداك. وتزامن ذلك مع ما نقلته قناة "نيوز نيشن" عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالسعي نحو تحقيق تسوية مع إيران.
يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.
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