https://sarabic.ae/20260709/إعلام-الجيش-الأمريكي-يستهدف-أكثر-من-170-موقعا-عسكريا-في-إيران-خلال-يومين-1115073985.html

إعلام: الجيش الأمريكي يستهدف أكثر من 170 موقعا عسكريا في إيران خلال يومين

إعلام: الجيش الأمريكي يستهدف أكثر من 170 موقعا عسكريا في إيران خلال يومين

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، تنفيذ أكثر من 170 غارة على أهداف عسكرية داخل إيران خلال الساعات الـ48 الماضية. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T13:21+0000

2026-07-09T13:21+0000

2026-07-09T13:21+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، عن القيادة المركزية الأمريكية أن العملية ركزت على تقويض القدرات العسكرية الإيرانية وتقليل قدرتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم ممرات الطاقة العالمية.وأكد الجيش الأمريكي أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي ومواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وبنية تحتية لوجستية على امتداد الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز.وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".وأضاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بـ"أهداف الولايات المتحدة".وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

https://sarabic.ae/20260709/التلفزيون-الإيراني-استهداف-أمريكي-لمحيط-محطة-بوشهر-النووية-وقاعدة-تشوغاداك-العسكرية-1115068983.html

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