https://sarabic.ae/20260709/التلفزيون-الإيراني-استهداف-أمريكي-لمحيط-محطة-بوشهر-النووية-وقاعدة-تشوغاداك-العسكرية-1115068983.html

التلفزيون الإيراني: استهداف أمريكي لمحيط محطة "بوشهر" النووية وقاعدة "تشوغاداك" العسكرية

التلفزيون الإيراني: استهداف أمريكي لمحيط محطة "بوشهر" النووية وقاعدة "تشوغاداك" العسكرية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة تشوغاداك بمحافظة بوشهر، جنوب إيران. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T11:06+0000

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وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن سكان في مناطق متفرقة من محافظة بوشهر قد أفادوا، قبل نحو ساعة، بسماع دوي انفجارات، وذلك بعد أن تعرضت عدة مواقع في المحافظة لضربات أمريكية صباح اليوم.من جهته، قال التلفزيون الإيراني، إن قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة الطاقة النووية في بوشهر وقاعدة تشوغاداك العسكرية بعد ظهر اليوم.وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق اليوم، مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة 78 خلال اليومين الماضيين، جراء غارات أمريكية على البلاد.وأضاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران.وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة".وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

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