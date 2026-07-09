https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-ومنشآت-أمريكية-في-الكويت-وقطر-والبحرين-1115062587.html
الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت وقطر والبحرين
الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت وقطر والبحرين
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T07:00+0000
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وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار الخليج , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار الخليج , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت وقطر والبحرين
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".
وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".
وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا
على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.