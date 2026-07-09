الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت وقطر والبحرين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-ومنشآت-أمريكية-في-الكويت-وقطر-والبحرين-1115062587.html
الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت وقطر والبحرين
الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت وقطر والبحرين
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T07:00+0000
2026-07-09T07:00+0000
إيران
أخبار إيران
الجيش الإيراني
أخبار الخليج
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edb93925cba214ff6a178b72ebd8f4dc.jpg
وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/ترامب-إيران-ترغب-بشدة-إبرام-اتفاق-مع-واشنطن-1115061918.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687255_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_00f45a42723ba990ce2d9315f053f3f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار الخليج , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, أخبار الخليج , الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في الكويت وقطر والبحرين

07:00 GMT 09.07.2026
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".
وأصاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران".
وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
ترامب: إيران ترغب بشدة إبرام اتفاق مع واشنطن
06:15 GMT
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала