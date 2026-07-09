https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-استهداف-4-قواعد-أمريكية-في-الكويت-والبحرين-وتهدد-بتوسيع-نطاق-الرد-1115060670.html

إيران تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وتهدد بتوسيع نطاق الرد

إيران تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وتهدد بتوسيع نطاق الرد

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T03:55+0000

2026-07-09T03:55+0000

2026-07-09T03:55+0000

الحرس الثوري الإيراني

إيران

الكويت

البحرين

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.وحذر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية، قائلًا: "ردنا سيمتد إلى قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا كررت واشنطن هجماتها، لن نترك أي اعتداءات من الجيش الأمريكي دون رد".وأضاف البيان: "أمريكا شنت اعتداءً على عدد من المناطق في المحافظات الساحلية جنوبي البلاد".وفجر اليوم الخميس، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة آق قلا بمحافظة غلستان شمالي البلاد.وذكرت الوكالة أنه: "قبل دقائق قليلة، أفاد سكان مدينة آق قلا بوقوع عدة انفجارات في المدينة".وأضافت الوكالة أن المصادر المحلية أفادت أيضًا بأن عدة قذائف معادية أصابت جسرًا على مسار خط السكك الحديدية غربي مدينة آق قلا.ومساء أمس الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يسماع "دوي انفجارات في جزيرة أبو موسى، وفي مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، أنها بدأت، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، شن ضربات إضافية ضد إيران، لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

https://sarabic.ae/20260709/ترامب-يتوعد-إيران-إذا-تكرر-الأمر-فسيكون-الوضع-أسوأ-1115058803.html

إيران

الكويت

البحرين

الولايات المتحدة الأمريكية

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سبوتنيك عربي

الحرس الثوري الإيراني, إيران, الكويت, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية