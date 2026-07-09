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https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-استهداف-4-قواعد-أمريكية-في-الكويت-والبحرين-وتهدد-بتوسيع-نطاق-الرد-1115060670.html
إيران تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وتهدد بتوسيع نطاق الرد
إيران تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وتهدد بتوسيع نطاق الرد
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T03:55+0000
2026-07-09T03:55+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
الكويت
البحرين
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.وحذر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية، قائلًا: "ردنا سيمتد إلى قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا كررت واشنطن هجماتها، لن نترك أي اعتداءات من الجيش الأمريكي دون رد".وأضاف البيان: "أمريكا شنت اعتداءً على عدد من المناطق في المحافظات الساحلية جنوبي البلاد".وفجر اليوم الخميس، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة آق قلا بمحافظة غلستان شمالي البلاد.وذكرت الوكالة أنه: "قبل دقائق قليلة، أفاد سكان مدينة آق قلا بوقوع عدة انفجارات في المدينة".وأضافت الوكالة أن المصادر المحلية أفادت أيضًا بأن عدة قذائف معادية أصابت جسرًا على مسار خط السكك الحديدية غربي مدينة آق قلا.ومساء أمس الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يسماع "دوي انفجارات في جزيرة أبو موسى، وفي مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، أنها بدأت، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، شن ضربات إضافية ضد إيران، لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260709/ترامب-يتوعد-إيران-إذا-تكرر-الأمر-فسيكون-الوضع-أسوأ-1115058803.html
إيران
الكويت
البحرين
الولايات المتحدة الأمريكية
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, الكويت, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية
الحرس الثوري الإيراني, إيران, الكويت, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في الكويت والبحرين وتهدد بتوسيع نطاق الرد

03:55 GMT 09.07.2026
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
ترامب يتوعد إيران: إذا تكرر الأمر فسيكون "الوضع أسوأ"
00:55 GMT
وحذر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية، قائلًا: "ردنا سيمتد إلى قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا كررت واشنطن هجماتها، لن نترك أي اعتداءات من الجيش الأمريكي دون رد".
وأضاف البيان: "أمريكا شنت اعتداءً على عدد من المناطق في المحافظات الساحلية جنوبي البلاد".
وفجر اليوم الخميس، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات في مدينة آق قلا بمحافظة غلستان شمالي البلاد.
وذكرت الوكالة أنه: "قبل دقائق قليلة، أفاد سكان مدينة آق قلا بوقوع عدة انفجارات في المدينة".
وأضافت الوكالة أن المصادر المحلية أفادت أيضًا بأن عدة قذائف معادية أصابت جسرًا على مسار خط السكك الحديدية غربي مدينة آق قلا.
ومساء أمس الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يسماع "دوي انفجارات في جزيرة أبو موسى، وفي مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، أنها بدأت، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، شن ضربات إضافية ضد إيران، لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
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