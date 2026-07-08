https://sarabic.ae/20260708/إيران-جميع-القواعد-المشاركة-في-الهجمات-الأمريكية-ستكون-أهدافًا-للرد-1115057849.html

إيران: جميع القواعد المشاركة في الهجمات الأمريكية ستكون أهدافا للرد

إيران: جميع القواعد المشاركة في الهجمات الأمريكية ستكون أهدافا للرد

سبوتنيك عربي

أعلن مسؤول عسكري إيراني، الأربعاء، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة جميع القواعد التي انطلقت منها الهجمات الأمريكية على إيران... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T21:36+0000

2026-07-08T21:36+0000

2026-07-08T21:41+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg

وقال المسؤول في تصريح لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "جميع القواعد التي انطلق منها الهجوم الأمريكي على المناطق الجنوبية من إيران الليلة، أو قدمت له الدعم، ستُستهدف دون استثناء بضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة تنفذها القوات المسلحة الإيرانية".محطة بوشهر النوويةفي السياق، قال مسؤول بمحافظة بوشهر، جنوب غربي إيران، إن محطة بوشهر النووية لم تتعرض لأضرار جراء الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران.وقال المسؤول في تصريح لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي الليلة على بوشهر لم يلحق أي أضرار بمحطة بوشهر النووية، ولا يوجد ما يدعو للقلق"."هجمات أوسع"وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمريكي بأن الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران أوسع نطاقًا من غارات الليلة الماضية، وتستهدف مواقع عسكرية حيوية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، شن هجمات إضافية على أهداف عسكرية في إيران، في ظل سماع دوي انفجارات في عدة مناطق، بينها محافظة بوشهر ومدينتا كنارك وتشابهار.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتُحمّل الولايات المتحدة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحرية في هذا الممر المائي الدولي الحيوي".وأكد مراسل موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، نقلًا عن مسؤول رفيع المستوى، أن "الجيش الأمريكي يشن هجمات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز".من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ووكالة "مهر" بسماع "دوي انفجارات في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

https://sarabic.ae/20260708/إعلام-الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-مدينة-بندر-عباس---عاجل-1115055489.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز