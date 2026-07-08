إيران: جميع القواعد المشاركة في الهجمات الأمريكية ستكون أهدافا للرد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
950 مليون شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي بحلول عام 2030" خاصية "واتساب الجديدة"، لماذا تثير الشكوك؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
العين على المناطق التجريبية في لبنان وفي الإقليم، هل يتشكل تحالف جديد يعيد رسم خريطة الشرق الأوسط؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تدعو إلى الدفاع عن سيادة السودان وسلامته الترابية
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
10:00 GMT
123 د
روسيا والعالم العربي
دور روسي فاعل في بناء مشروعات تنموية كبرى في مصر
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:21 GMT
28 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الجنوب السوري.. معركة السيطرة على المياه
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
كأس العالم 2026... هل باتت السياسة لاعب هجوم أساسيّ؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
في لبنان... متى يحصل موظفو القطاع العام على حقوقهم المالية؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل تم اسقاط صيغة "نزع سلاح الفصائل" في اتفاق غزة ؟
09:03 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
10:00 GMT
123 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
12:03 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
خبير: يجب زيادة الضغط على الحكومات لمنع تسييس كرة القدم
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة العراقية الجديدة تطلق حملة لمكافحة الفساد وجمع السلاح في يد الدولة
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260708/إيران-جميع-القواعد-المشاركة-في-الهجمات-الأمريكية-ستكون-أهدافًا-للرد-1115057849.html
إيران: جميع القواعد المشاركة في الهجمات الأمريكية ستكون أهدافا للرد
إيران: جميع القواعد المشاركة في الهجمات الأمريكية ستكون أهدافا للرد
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤول عسكري إيراني، الأربعاء، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة جميع القواعد التي انطلقت منها الهجمات الأمريكية على إيران... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T21:36+0000
2026-07-08T21:41+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg
وقال المسؤول في تصريح لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "جميع القواعد التي انطلق منها الهجوم الأمريكي على المناطق الجنوبية من إيران الليلة، أو قدمت له الدعم، ستُستهدف دون استثناء بضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة تنفذها القوات المسلحة الإيرانية".محطة بوشهر النوويةفي السياق، قال مسؤول بمحافظة بوشهر، جنوب غربي إيران، إن محطة بوشهر النووية لم تتعرض لأضرار جراء الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران.وقال المسؤول في تصريح لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي الليلة على بوشهر لم يلحق أي أضرار بمحطة بوشهر النووية، ولا يوجد ما يدعو للقلق"."هجمات أوسع"وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمريكي بأن الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران أوسع نطاقًا من غارات الليلة الماضية، وتستهدف مواقع عسكرية حيوية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، شن هجمات إضافية على أهداف عسكرية في إيران، في ظل سماع دوي انفجارات في عدة مناطق، بينها محافظة بوشهر ومدينتا كنارك وتشابهار.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتُحمّل الولايات المتحدة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحرية في هذا الممر المائي الدولي الحيوي".وأكد مراسل موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، نقلًا عن مسؤول رفيع المستوى، أن "الجيش الأمريكي يشن هجمات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز".من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ووكالة "مهر" بسماع "دوي انفجارات في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
https://sarabic.ae/20260708/إعلام-الدفاعات-الجوية-الإيرانية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-مدينة-بندر-عباس---عاجل-1115055489.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_368:0:1757:1042_1920x0_80_0_0_c05b8617dbde22cccc2b7c41efe6b599.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز

إيران: جميع القواعد المشاركة في الهجمات الأمريكية ستكون أهدافا للرد

21:36 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 21:41 GMT 08.07.2026)
© AP Photoإطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن مسؤول عسكري إيراني، الأربعاء، أن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة جميع القواعد التي انطلقت منها الهجمات الأمريكية على إيران الليلة.
وقال المسؤول في تصريح لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "جميع القواعد التي انطلق منها الهجوم الأمريكي على المناطق الجنوبية من إيران الليلة، أو قدمت له الدعم، ستُستهدف دون استثناء بضربات صاروخية وبالطائرات المسيّرة تنفذها القوات المسلحة الإيرانية".

محطة بوشهر النووية

في السياق، قال مسؤول بمحافظة بوشهر، جنوب غربي إيران، إن محطة بوشهر النووية لم تتعرض لأضرار جراء الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران.
صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
الولايات المتحدة تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها
20:12 GMT
وقال المسؤول في تصريح لوكالة "نورنيوز" الإيرانية: "الهجوم الذي شنه الجيش الأمريكي الليلة على بوشهر لم يلحق أي أضرار بمحطة بوشهر النووية، ولا يوجد ما يدعو للقلق".

"هجمات أوسع"

وفي وقت سابق، صرح مسؤول أمريكي بأن الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران أوسع نطاقًا من غارات الليلة الماضية، وتستهدف مواقع عسكرية حيوية.
وقال المسؤول في تصريح لموقع "أكسيوس" الأمريكي: "هجمات الأربعاء أوسع نطاقًا من هجمات اليوم السابق، وشملت الأهداف رادارات ساحلية تابعة للحرس الثوري، ومواقع صواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي، وأهدافًا أخرى".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، شن هجمات إضافية على أهداف عسكرية في إيران، في ظل سماع دوي انفجارات في عدة مناطق، بينها محافظة بوشهر ومدينتا كنارك وتشابهار.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتُحمّل الولايات المتحدة إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحرية في هذا الممر المائي الدولي الحيوي".
وأكد مراسل موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، نقلًا عن مسؤول رفيع المستوى، أن "الجيش الأمريكي يشن هجمات ضد أهداف عسكرية إيرانية في مضيق هرمز".
من جهته، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني ووكالة "مهر" بسماع "دوي انفجارات في مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала