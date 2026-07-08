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الولايات المتحدة تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها
الولايات المتحدة تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، شن ضربات إضافية ضد إيران "لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز". 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T20:12+0000
2026-07-08T20:43+0000
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ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وحمَّلت "سنتكوم"، إيران، مسؤولية "العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية"، وذلك بسحب البيان الأمريكي.فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس، حيث أفادت وكالة "فارس" للأنباء، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس، وسُمع دوي انفجارات في جنوب البلاد.وذكرت أنه سمع دوي انفجار قوي في مدينة "بندر عباس" الساحلية (جنوبي البلاد)، التي تضم منشآت ومرافق حيوية وقاعدة بحرية رئيسية.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس ترامب، إن "إيران تتصرف بشكل سيئ جدا منذ عقود"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضدها.وأضاف ترامب، في تصريحات له من أنقرة، أن "واشنطن قصفت إيران بعد استهدافها سفنا في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن بلاده "قد تضرب إيران مجددا الليلة"، موضحا أن "الأمر لا يتعلق بتغيير النظام في إيران، لكنه شدد على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية".يأتي ذلك بعدما أفادت (سنتكوم)، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران، زاعمة أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
https://sarabic.ae/20260708/خبير-لـسبوتنيك-الحرب-الشاملة-مستبعدة-وإيران-لن-تعود-إلى-المفاوضات-مع-أمريكا-من-نقطة-الصفر-1115053504.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

الولايات المتحدة تعلن شن ضربات إضافية ضد إيران لتقويض قدرتها

20:12 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 20:43 GMT 08.07.2026)
© AP Photoصاروخ إيراني
صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© AP Photo
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يتبع
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، شن ضربات إضافية ضد إيران "لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
وحمَّلت "سنتكوم"، إيران، مسؤولية "العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية"، وذلك بسحب البيان الأمريكي.
انفجار في منشأة لمستودع للنفط في شهران غرب طهران، إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
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18:26 GMT
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس، حيث أفادت وكالة "فارس" للأنباء، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لأهداف معادية في محيط مدينة بندر عباس، وسُمع دوي انفجارات في جنوب البلاد.
وذكرت أنه سمع دوي انفجار قوي في مدينة "بندر عباس" الساحلية (جنوبي البلاد)، التي تضم منشآت ومرافق حيوية وقاعدة بحرية رئيسية.
وأشارت الوكالة الإيرانية أن الدفاعات الجوية في المنطقة تم تفعيلها فورا، وبدأت بالتعامل والتصدي لأهداف جوية وصفتها بـ"المعادية" في سماء المدينة. ولفتت إلى أنه سُمع دوي انفجارات في بندر عباس وسيريك كما سُمع دوي انفجارات من البحر على الساحل الغربي لسيريك.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس ترامب، إن "إيران تتصرف بشكل سيئ جدا منذ عقود"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضدها.
وأضاف ترامب، في تصريحات له من أنقرة، أن "واشنطن قصفت إيران بعد استهدافها سفنا في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن بلاده "قد تضرب إيران مجددا الليلة"، موضحا أن "الأمر لا يتعلق بتغيير النظام في إيران، لكنه شدد على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
ترامب: قد نستأنف هجماتنا ضد إيران الليلة
13:36 GMT
يأتي ذلك بعدما أفادت (سنتكوم)، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران، زاعمة أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
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