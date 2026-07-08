https://sarabic.ae/20260708/ترامب-قد-نستأنف-هجماتنا-ضد-إيران-الليلة--1115048775.html
ترامب: قد نستأنف هجماتنا ضد إيران الليلة
ترامب: قد نستأنف هجماتنا ضد إيران الليلة
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "إيران تتصرف بشكل سيئ جدا منذ عقود"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضدها. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T13:36+0000
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وأضاف ترامب، في تصريحات له من أنقرة، أن "واشنطن قصفت إيران بعد استهدافها سفنا في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن بلاده "قد تضرب إيران مجددا الليلة".وأوضح الرئيس الأمريكي أن "الأمر لا يتعلق بتغيير النظام في إيران، لكنه شدد على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية".وقال ترامب: "لا يمكن أن يحصل الإيرانيون على أسلحة نووية، ولو كانوا يملكونها لاستخدموها"، متهما إيران بانتهاك الاتفاقات المبرمة معها.يأتي ذلك بعدما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران، زاعمة أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب: قد نستأنف هجماتنا ضد إيران الليلة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "إيران تتصرف بشكل سيئ جدا منذ عقود"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضدها.
وأضاف ترامب، في تصريحات له من أنقرة، أن "واشنطن قصفت إيران بعد استهدافها سفنا في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن بلاده "قد تضرب إيران مجددا الليلة".
وأوضح الرئيس الأمريكي أن "الأمر لا يتعلق بتغيير النظام في إيران، لكنه شدد على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية".
وقال ترامب: "لا يمكن أن يحصل الإيرانيون على أسلحة نووية، ولو كانوا يملكونها لاستخدموها"، متهما إيران بانتهاك الاتفاقات المبرمة معها.
ولم يستبعد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على جزيرة خارك الإيرانية وإعادة فرض الحصار البحري على إيران، مؤكدًا أنها قد تستولي على جزيرة خارك الإيرانية.
يأتي ذلك بعدما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية
على إيران، زاعمة أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين
، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".
وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".
وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.