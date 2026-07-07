https://sarabic.ae/20260707/التلفزيون-الإيرانيهجمات-أمريكية-تستهدف-موانئ-ومنشآت-اتصالات-في-سيريك-بندر-عباس-وجزيرة-قشم-1115029177.html
التلفزيون الإيراني:هجمات أمريكية تستهدف موانئ ومنشآت اتصالات في سيريك بندر عباس وجزيرة قشم
التلفزيون الإيراني:هجمات أمريكية تستهدف موانئ ومنشآت اتصالات في سيريك بندر عباس وجزيرة قشم
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء بأن هجمات أمريكية استهدفت موانئ ومنشآت اتصالات في محافظة هرمزغان وجزيرة قشم جنوبي إيران، ما أسفر عن إصابة رصيف تجاري... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضاف أن الهجمات طالت أيضًا منطقة تضم أبراجًا للاتصالات في هرمزغان، فيما أُبلغ عن وقوع إصابات بين المدنيين في مدينة سيريك دون الإعلان عن حصيلة محددة، كما استهدفت مقذوفات أطلقها "العدو" جزيرة قشم، وذلك حسبما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي.كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم الأربعاء ، إن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيرانوقالت القيادة الأميركية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، بدأت قوات القيادة المركزية تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران.وكانت الدوحة، استضافت الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
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العالم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
التلفزيون الإيراني:هجمات أمريكية تستهدف موانئ ومنشآت اتصالات في سيريك بندر عباس وجزيرة قشم
23:00 GMT 07.07.2026 (تم التحديث: 00:00 GMT 08.07.2026)
أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء بأن هجمات أمريكية استهدفت موانئ ومنشآت اتصالات في محافظة هرمزغان وجزيرة قشم جنوبي إيران، ما أسفر عن إصابة رصيف تجاري وآخر للصيد في مدينة سيريك، وسماع سبعة انفجارات في الميناء وانفجارين إضافيين قرب رصيف قرية زيارت في نفس المدينة.
وأضاف أن الهجمات طالت أيضًا منطقة تضم أبراجًا للاتصالات في هرمزغان، فيما أُبلغ عن وقوع إصابات بين المدنيين في مدينة سيريك دون الإعلان عن حصيلة محددة، كما استهدفت مقذوفات أطلقها "العدو" جزيرة قشم، وذلك حسبما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي.
كانت القيادة المركزية الأمريكية قالت اليوم الأربعاء ، إن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران
وقالت القيادة الأميركية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، بدأت قوات القيادة المركزية تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران.
وكانت الدوحة، استضافت الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة
بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.