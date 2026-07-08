https://sarabic.ae/20260708/إعلام-الحرس-الثوري-الإيراني-يستهدف-85-منشأة-عسكرية-أمريكية-في-البحرين-والكويت-1115030885.html
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يستهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يستهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران". 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T04:31+0000
2026-07-08T04:31+0000
2026-07-08T04:39+0000
إيران
أخبار إيران
تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز
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رصد عسكري
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وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران.وكانت الدوحة، استضافت الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
https://sarabic.ae/20260707/القيادة-المركزية-الأمريكية-بدأنا-تنفيذ-سلسلة-ضربات-قوية-على-إيران-1115029031.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
إيران, أخبار إيران, تصاعد التوتر في منطقة مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يستهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت
04:31 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 04:39 GMT 08.07.2026)
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".
وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".
وأفاد الحرس الثوري بأن الولايات المتحدة، "في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، هاجمت قواعد ساحلية في إيران، وأهدافًا مدنية في محافظة هرمزجان جنوبي إيران".
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران.
وزعمت "سنتكوم" أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".
وكانت الدوحة، استضافت الأربعاء الماضي، محادثات فنية غير مباشرة
بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، عبر وسطاء، في إطار جهود دبلوماسية لخفض التوتر بين الجانبين، عقب تبادل ضربات خلال الفترة الماضية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.