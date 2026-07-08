https://sarabic.ae/20260708/نتنياهو-يضع-شروطه-للاتفاق-النووي-مع-إيران-رقابة-كاملة-ورفض-أي-قيود-على-التفتيش-1115035420.html

نتنياهو يضع شروطه للاتفاق النووي مع إيران: رقابة كاملة ورفض أي قيود على التفتيش

نتنياهو يضع شروطه للاتفاق النووي مع إيران: رقابة كاملة ورفض أي قيود على التفتيش

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إيران "غير جديرة بالثقة إطلاقًا"، مشددًا أن "أي اتفاق نووي مستقبلي معها يجب أن يتضمن آليات تفتيش شاملة وغير... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T08:18+0000

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وفي مقابلة مع قناة "نيوز ماكس"، قال نتنياهو إنه لا يثق بالتزام طهران بأي اتفاق محتمل، مضيفًا: "سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فقد تعهدتُ، كما تعهد الرئيس دونالد ترامب، بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف، وأنا ملتزم بهذا التعهد".وأوضح أن "التحدي الأساسي في أي مفاوضات مع إيران يكمن في ضمان تنفيذ التزاماتها"، معتبرًا أن "أي اتفاق يجب أن يتضمن وسائل تحقق صارمة ومستمرة".وانتقد نتنياهو، بنود التفتيش الواردة في الاتفاق النووي السابق بين طهران وواشنطن (خطة العمل الشاملة المشتركة)، قائلًا إنها "منحت إيران إشعارًا مسبقًا قبل عمليات التفتيش، وأتاحت لها تقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع".واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد أنه "من المبكر الحكم على إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد"، لكنه شدد على أنه لا يثق بنوايا إيران، قائلًا: "إنهم غير جديرين بالثقة بتاتًا"، على حد قوله.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، أكد أن "إيران ما تزال تمثل المحور المركزي في استعدادات الجيش"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية في ظل استمرار العمليات على مختلف الجبهات.وقال زامير، في مستهل تقييم للوضع بمناسبة مرور ألف يوم على اندلاع الحرب على قطاع غزة، إن "إسرائيل تخوض أطول حرب في تاريخها"، مشيرًا إلى أنها بدأت بـ"إخفاق وكارثة هي الأشد في تاريخ الدولة"، قبل أن تحقق، بحسب وصفه، "إنجازات غير مسبوقة".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

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