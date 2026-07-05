https://sarabic.ae/20260705/وزيرة-إسرائيلية-تكشف-نشر-بطارية-القبة-الحديدية-في-الإمارات-خلال-حرب-إيران-1114954938.html
وزيرة إسرائيلية تكشف نشر بطارية "القبة الحديدية" في الإمارات خلال حرب إيران
وزيرة إسرائيلية تكشف نشر بطارية "القبة الحديدية" في الإمارات خلال حرب إيران
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الأحد، أن تل أبيب نشرت بطارية من منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" في دولة الإمارات العربية المتحدة مع بداية... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأضافت ريغيف، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الصواريخ الباليستية تمثل أحد أكبر التحديات الأمنية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الانتشار أو نطاقه.وتعد هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها مسؤول إسرائيلي بشكل علني بنشر منظومة دفاع صاروخي داخل الإمارات، رغم أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، كان قد أشار إلى هذه الخطوة في مايو/ أيار الماضي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وخلال الحرب بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من جهة أخرى، تعرضت الإمارات العربية المتحدة لهجمات صاروخية متكررة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران 2026، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولا زمنيا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260627/إيران-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-المباشرة-مع-الإمارات-1114761149.html
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران
وزيرة إسرائيلية تكشف نشر بطارية "القبة الحديدية" في الإمارات خلال حرب إيران
أكدت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الأحد، أن تل أبيب نشرت بطارية من منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" في دولة الإمارات العربية المتحدة مع بداية الحرب مع إيران، في خطوة قالت إنها جاءت في إطار التعامل مع التهديدات الصاروخية المتصاعدة في المنطقة.
وأضافت ريغيف، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الصواريخ الباليستية تمثل أحد أكبر التحديات الأمنية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الانتشار أو نطاقه.
وتعد هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها مسؤول إسرائيلي بشكل علني بنشر منظومة دفاع صاروخي داخل الإمارات، رغم أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، كان قد أشار إلى هذه الخطوة في مايو/ أيار الماضي، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وخلال الحرب بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من جهة أخرى، تعرضت الإمارات العربية المتحدة لهجمات صاروخية متكررة.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة
وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران 2026، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولا زمنيا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.