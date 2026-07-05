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الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة… لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
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الحدث من سبوتنيك
صدمة عكسيّة للذكاء الاصطناعيّ والشركات تتراجع عن تسريح العمّال - ومَن يُعيد الأمل لمبتوري الأطراف في غزة بعد 1000 يومٍ على الحرب؟
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من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
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نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
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شؤون عسكرية
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وزيرة إسرائيلية تكشف نشر بطارية "القبة الحديدية" في الإمارات خلال حرب إيران
وزيرة إسرائيلية تكشف نشر بطارية "القبة الحديدية" في الإمارات خلال حرب إيران
سبوتنيك عربي
أكدت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الأحد، أن تل أبيب نشرت بطارية من منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" في دولة الإمارات العربية المتحدة مع بداية... 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T08:25+0000
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وأضافت ريغيف، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الصواريخ الباليستية تمثل أحد أكبر التحديات الأمنية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الانتشار أو نطاقه.وتعد هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها مسؤول إسرائيلي بشكل علني بنشر منظومة دفاع صاروخي داخل الإمارات، رغم أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، كان قد أشار إلى هذه الخطوة في مايو/ أيار الماضي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وخلال الحرب بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من جهة أخرى، تعرضت الإمارات العربية المتحدة لهجمات صاروخية متكررة.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران 2026، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولا زمنيا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260627/إيران-تعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-المباشرة-مع-الإمارات-1114761149.html
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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران
إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران

وزيرة إسرائيلية تكشف نشر بطارية "القبة الحديدية" في الإمارات خلال حرب إيران

08:25 GMT 05.07.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayovمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
تابعنا عبر
أكدت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الأحد، أن تل أبيب نشرت بطارية من منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" في دولة الإمارات العربية المتحدة مع بداية الحرب مع إيران، في خطوة قالت إنها جاءت في إطار التعامل مع التهديدات الصاروخية المتصاعدة في المنطقة.
وأضافت ريغيف، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الصواريخ الباليستية تمثل أحد أكبر التحديات الأمنية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الانتشار أو نطاقه.
وتعد هذه المرة الأولى التي يصرّح فيها مسؤول إسرائيلي بشكل علني بنشر منظومة دفاع صاروخي داخل الإمارات، رغم أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، كان قد أشار إلى هذه الخطوة في مايو/ أيار الماضي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الإمارات
27 يونيو, 12:47 GMT
وخلال الحرب بين أمريكا وإسرائيل من ناحية وإيران من جهة أخرى، تعرضت الإمارات العربية المتحدة لهجمات صاروخية متكررة.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، ليلة 18 يونيو/حزيران 2026، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولا زمنيا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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