https://sarabic.ae/20260702/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-إيران-تبقى-محور-الاستعداد-الرئيسي-للجيش-1114898138.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تبقى محور الاستعداد الرئيسي للجيش

رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران تبقى محور الاستعداد الرئيسي للجيش

سبوتنيك عربي

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، أن "إيران لا تزال تمثل المحور المركزي في استعدادات الجيش"، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T15:36+0000

2026-07-02T15:36+0000

2026-07-02T15:36+0000

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وقال زامير، في مستهل تقييم للوضع بمناسبة مرور ألف يوم على اندلاع الحرب، إن "إسرائيل تخوض أطول حرب في تاريخها"، مشيرا إلى أنها بدأت بـ"إخفاق وكارثة هي الأشد في تاريخ الدولة"، قبل أن تحقق، بحسب وصفه، "إنجازات غير مسبوقة".وأضاف أن "جميع جبهات القتال لا تزال نشطة، وإن اختلفت مستويات التصعيد بينها"، موضحًا أن الساحات مترابطة، وأن أي تطور في إحدى الجبهات قد ينعكس على الجبهات الأخرى، ما يستدعي الاستعداد الدائم لاحتمال التصعيد والعودة الفورية إلى القتال.وشدد رئيس الأركان على "أهمية استثمار المرحلة المقبلة في تعزيز الجاهزية العملياتية، والحد من إرهاق القوات، والاهتمام بالجنود والقادة في الخدمة النظامية والدائمة والاحتياط"، مؤكدًا أنهم المورد الأهم لإسرائيل ويجب أن يحظوا بالأولوية في قرارات الدولة وتخصيص مواردها.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، أعلن يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حينها حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما صداق المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، يوم الأحد 8 أكتوبر، على بدء الحرب على قطاع غزة.وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إيران, أخبار إيران, العالم