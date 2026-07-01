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متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": مستمرون بتقديم خدماتنا في غزة والضفة ونمر بظروف مالية حرجة
متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": مستمرون بتقديم خدماتنا في غزة والضفة ونمر بظروف مالية حرجة
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الوكالة لا تزال تواصل عملياتها الإنسانية والخدمية في مناطق... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T18:27+0000
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن الأونروا نجحت في استيعاب نحو 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة، من بينهم حوالي 280 ألفا يتابعون دراستهم عبر منصات التعليم عن بُعد، في حين يتلقى 60 ألف طالب تعليمهم وجاهيا.ولفت أبو حسنة إلى أن الأوضاع الميدانية في القطاع سيئة للغاية، وتشهد نقصا حادا في المقاعد الدراسية والقرطاسية، موضحا أن الوكالة تمكنت رغم ذلك من إنشاء مئات المساحات الدراسية المخصصة لهؤلاء الطلاب لتأمين حقهم في التعليم.وأضاف أن العيادات الطبية التابعة للوكالة تستقبل يوميا قرابة 16 ألف مريض، إلى جانب استمرار طواقم الأونروا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مئات الآلاف من الفلسطينيين، وترحيل آلاف الأطنان من النفايات الصلبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي للعائلات والطلاب.وشدد على وجود تعاون وثيق وتنسيق مستمر بين الأونروا ومنظومات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ البرامج الإغاثية، مثل حملات التطعيم التي جرت بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.وفيما يتعلق بالجانب المالي، أشار أبو حسنة إلى أن الوضع المالي للوكالة يمر بظروف حرجة للغاية، حيث تحتاج الأونروا إلى توفير مبلغ 100 مليون دولار بشكل عاجل لضمان دفع رواتب الموظفين واستمرار تقديم الخدمات الحيوية حتى نهاية العام الجاري في كافة مناطق العمليات بما فيها القدس، وذلك على الرغم من كافة الإجراءات التقشفية الصارمة التي اتخذتها الوكالة داخليا.وشدد أبو حسنة على أن المطلوب الآن هو ترجمة هذا الدعم السياسي الدولي إلى تمويل مالي فعلي ومباشر على الأرض، بما يمكن الوكالة من الصمود ومواصلة عملياتها ومنع انهيارها، تماشيا مع ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وأعلن "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيُنهي وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيما أُطلق عليه "غزة الجديدة".ونشر "مجلس السلام" بيان له، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه في "إكس"، قال من خلاله "لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، ونطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع لأن شعب غزة يستحق أفضل من ذلك".وجاء الإعلان عن عدم وجود الأونروا بعد الكشف عن مخطط لإقامة مناطق إيواء بعيدة عن سيطرة "حماس".وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "على وشك الانهيار" بسبب نقص التمويل، مشيرًا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة، وفق تعبيره.وأوضح غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين خُصص للوكالة الأممية، أن تقليصًا إضافيًا لتمويل الـ"أونروا"، التي تعتبرها إسرائيل "منحازة سياسيًا"، قد "يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار".كما تطرّق غوتيريش إلى الظروف المعيشية "المروعة للغاية" في قطاع غزة، وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية على لبنان.وقال غوتيريش إن الـ"أونروا" تواجه "قيودًا شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقص الحاد في السيولة يهدد عملها في المنطقة برمّتها".وأعرب عن صدمته "إزاء الجهود المتواصلة لتهميش الأونروا وتقويضها عبر حملات تضليل وإجراءات تشريعية وقيود عملياتية وعراقيل دبلوماسية وأمور أخرى".وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، صادق نهائيًا في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب الـ"أونروا"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ "فورًا".يذكر أنه منذ 26 من يناير/ كانون الثاني 2024، جرى تعليق تمويل الـ"أونروا" من جانب 18 دولة، وهي الولايات المتحدة وكندا، وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا، والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا، والاتحاد الأوروبي، بناء على اتهامات إسرائيلية بـ"تورط بعض موظفيها" في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وبينما تراجعت العديد من الدول عن قرار تجميد تمويل الوكالة الأممية، مثل السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، إلا أن بلدانًا أخرى لم تستأنف التمويل وفي مقدمتها الولايات المتحدة.وتأسست الـ"أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عامًا، لتقديم المساعدة للفلسطينيين، الذين هجّروا قسرًا من أراضيهم.
https://sarabic.ae/20260701/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تصريحات-مجلس-السلام-عن-الأونروا-مرفوضة-وتصفية-للاجئين-1114867467.html
https://sarabic.ae/20260505/الأونروا-تفاقم-الأمراض-الجلدية-في-غزة-بسبب-انتشار-القوارض-ونقص-الأدوية-1113131773.html
https://sarabic.ae/20260630/قيادي-بـمنظمة-التحرير-حكومة-نتنياهو-تستهدف-الأطفال-والمدنيين-لحسم-الصراع-في-الضفة-وغزة-1114848034.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, العالم
حصري, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, العالم

متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": مستمرون بتقديم خدماتنا في غزة والضفة ونمر بظروف مالية حرجة

18:27 GMT 01.07.2026
© Sputnik . WAEL MAGDIعدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن الوكالة لا تزال تواصل عملياتها الإنسانية والخدمية في مناطق عملياتها الخمس، والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، لبنان، وسوريا، والأردن، مشددا على استمرار الالتزام بتقديم الدعم للاجئين رغم كل التحديات الراهنة.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن الأونروا نجحت في استيعاب نحو 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة، من بينهم حوالي 280 ألفا يتابعون دراستهم عبر منصات التعليم عن بُعد، في حين يتلقى 60 ألف طالب تعليمهم وجاهيا.
ولفت أبو حسنة إلى أن الأوضاع الميدانية في القطاع سيئة للغاية، وتشهد نقصا حادا في المقاعد الدراسية والقرطاسية، موضحا أن الوكالة تمكنت رغم ذلك من إنشاء مئات المساحات الدراسية المخصصة لهؤلاء الطلاب لتأمين حقهم في التعليم.
وأضاف أن العيادات الطبية التابعة للوكالة تستقبل يوميا قرابة 16 ألف مريض، إلى جانب استمرار طواقم الأونروا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مئات الآلاف من الفلسطينيين، وترحيل آلاف الأطنان من النفايات الصلبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي للعائلات والطلاب.
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وشدد على وجود تعاون وثيق وتنسيق مستمر بين الأونروا ومنظومات الأمم المتحدة المختلفة، والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ البرامج الإغاثية، مثل حملات التطعيم التي جرت بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أشار أبو حسنة إلى أن الوضع المالي للوكالة يمر بظروف حرجة للغاية، حيث تحتاج الأونروا إلى توفير مبلغ 100 مليون دولار بشكل عاجل لضمان دفع رواتب الموظفين واستمرار تقديم الخدمات الحيوية حتى نهاية العام الجاري في كافة مناطق العمليات بما فيها القدس، وذلك على الرغم من كافة الإجراءات التقشفية الصارمة التي اتخذتها الوكالة داخليا.

وأوضح أن ميزانية الأونروا السنوية الحالية تقدر بنحو 750 مليون دولار، وهي تشابه تماما الميزانية التي كانت مرصودة في عام 2012 ولم تشهد أي زيادة منذ ذلك الوقت، رغم الارتفاع الكبير في أعداد اللاجئين وتضاعف متطلباتهم المعيشية والإنسانية، مؤكدًا أن هناك جهودا حثيثة تبذل ودعمًا سياسيًا كبيرًا تحظى به الوكالة في المحافل الدولية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة وشتى المؤتمرات.

وشدد أبو حسنة على أن المطلوب الآن هو ترجمة هذا الدعم السياسي الدولي إلى تمويل مالي فعلي ومباشر على الأرض، بما يمكن الوكالة من الصمود ومواصلة عملياتها ومنع انهيارها، تماشيا مع ما حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأعلن "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيُنهي وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيما أُطلق عليه "غزة الجديدة".
ونشر "مجلس السلام" بيان له، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه في "إكس"، قال من خلاله "لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، ونطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع لأن شعب غزة يستحق أفضل من ذلك".
وجاء الإعلان عن عدم وجود الأونروا بعد الكشف عن مخطط لإقامة مناطق إيواء بعيدة عن سيطرة "حماس".
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وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "على وشك الانهيار" بسبب نقص التمويل، مشيرًا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة، وفق تعبيره.
وأوضح غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين خُصص للوكالة الأممية، أن تقليصًا إضافيًا لتمويل الـ"أونروا"، التي تعتبرها إسرائيل "منحازة سياسيًا"، قد "يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "بينما نجتمع هنا اليوم، فإن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت على المحك".
كما تطرّق غوتيريش إلى الظروف المعيشية "المروعة للغاية" في قطاع غزة، وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية على لبنان.
وقال غوتيريش إن الـ"أونروا" تواجه "قيودًا شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقص الحاد في السيولة يهدد عملها في المنطقة برمّتها".
وأعرب عن صدمته "إزاء الجهود المتواصلة لتهميش الأونروا وتقويضها عبر حملات تضليل وإجراءات تشريعية وقيود عملياتية وعراقيل دبلوماسية وأمور أخرى".
وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، صادق نهائيًا في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب الـ"أونروا"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ "فورًا".
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يذكر أنه منذ 26 من يناير/ كانون الثاني 2024، جرى تعليق تمويل الـ"أونروا" من جانب 18 دولة، وهي الولايات المتحدة وكندا، وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا، والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا، والاتحاد الأوروبي، بناء على اتهامات إسرائيلية بـ"تورط بعض موظفيها" في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبينما تراجعت العديد من الدول عن قرار تجميد تمويل الوكالة الأممية، مثل السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، إلا أن بلدانًا أخرى لم تستأنف التمويل وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وتأسست الـ"أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عامًا، لتقديم المساعدة للفلسطينيين، الذين هجّروا قسرًا من أراضيهم.
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