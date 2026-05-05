https://sarabic.ae/20260505/الأونروا-تفاقم-الأمراض-الجلدية-في-غزة-بسبب-انتشار-القوارض-ونقص-الأدوية-1113131773.html

"الأونروا": تفاقم الأمراض الجلدية في غزة بسبب انتشار القوارض ونقص الأدوية

"الأونروا": تفاقم الأمراض الجلدية في غزة بسبب انتشار القوارض ونقص الأدوية

سبوتنيك عربي

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، من تزايد إصابات الأمراض الجلدية بين سكان قطاع غزة، نتيجة الانتشار الواسع للقوارض... 05.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-05T10:46+0000

2026-05-05T10:46+0000

2026-05-05T10:46+0000

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

منظمة الأونروا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112942297_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b17db3fcd5de9fd69aff245b885a1d27.jpg

وجاء في بيان الوكالة، أن سكان غزة "يعانون بشكل متزايد من التهابات جلدية بسبب تفشي الآفات، بما في ذلك الفئران والقمل والبراغيث والعث"، مشيرة إلى أن فرقها الطبية تعالج نحو 40% من آلاف الحالات المسجلة.وأكدت الأونروا أن "الوضع الصحي مرشح لمزيد من التدهور، إذا لم يتم السماح بإدخال مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن".وأشارت الوزارة إلى أن تكدس النفايات، وشح المياه النظيفة، وانهيار خدمات الصرف الصحي، كلها عوامل تسهم في زيادة الإصابات بالأمراض الجلدية، خاصة بين الأطفال والنازحين في مراكز الإيواء.كما أكدت أن النقص الحاد في الأدوية والمراهم والعلاجات الأساسية يحدّ من قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع هذه الحالات، التي كان يمكن احتواؤها بسهولة في الظروف الطبيعية.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

https://sarabic.ae/20260505/حصيلة-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-تبلغ-72615-قتيلا-منذ-7-أكتوبر-2023-1113130208.html

https://sarabic.ae/20260505/سموتريتش-الحرب-يجب-أن-تنتهي-بتغيير-حدود-إسرائيل-في-لبنان-وسوريا-وغزة-والضفة-الغربية-1113128362.html

https://sarabic.ae/20260504/وسط-أنباء-عن-إغلاقه-هل-يشكل-مركز-التنسيق-العسكري-الأمريكي-في-غزة-فارقا-للفلسطينيين-1113116856.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, منظمة الأونروا