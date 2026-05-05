"الأونروا": تفاقم الأمراض الجلدية في غزة بسبب انتشار القوارض ونقص الأدوية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"الأونروا": تفاقم الأمراض الجلدية في غزة بسبب انتشار القوارض ونقص الأدوية
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، من تزايد إصابات الأمراض الجلدية بين سكان قطاع غزة، نتيجة الانتشار الواسع للقوارض... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الوكالة، أن سكان غزة "يعانون بشكل متزايد من التهابات جلدية بسبب تفشي الآفات، بما في ذلك الفئران والقمل والبراغيث والعث"، مشيرة إلى أن فرقها الطبية تعالج نحو 40% من آلاف الحالات المسجلة.وأكدت الأونروا أن "الوضع الصحي مرشح لمزيد من التدهور، إذا لم يتم السماح بإدخال مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن".وأشارت الوزارة إلى أن تكدس النفايات، وشح المياه النظيفة، وانهيار خدمات الصرف الصحي، كلها عوامل تسهم في زيادة الإصابات بالأمراض الجلدية، خاصة بين الأطفال والنازحين في مراكز الإيواء.كما أكدت أن النقص الحاد في الأدوية والمراهم والعلاجات الأساسية يحدّ من قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع هذه الحالات، التي كان يمكن احتواؤها بسهولة في الظروف الطبيعية.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
10:46 GMT 05.05.2026
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، من تزايد إصابات الأمراض الجلدية بين سكان قطاع غزة، نتيجة الانتشار الواسع للقوارض والحشرات، في ظل تدهور الأوضاع الصحية ونقص الأدوية الأساسية.
وجاء في بيان الوكالة، أن سكان غزة "يعانون بشكل متزايد من التهابات جلدية بسبب تفشي الآفات، بما في ذلك الفئران والقمل والبراغيث والعث"، مشيرة إلى أن فرقها الطبية تعالج نحو 40% من آلاف الحالات المسجلة.
وأضافت: "هذه الحالات يمكن عادة علاجها بسهولة، إلا أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع يحول دون ذلك، خاصة مع تزايد أعداد الأطفال الذين لا يحصلون على العلاج اللازم".
وزارة الصحة في غزة: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع تبلغ 72615 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023
وأكدت الأونروا أن "الوضع الصحي مرشح لمزيد من التدهور، إذا لم يتم السماح بإدخال مساعدات إنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة في أقرب وقت ممكن".
وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد حذّرت مرارا من تفاقم انتشار الأمراض الجلدية، في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الطبية، مؤكدة أن البيئة الصحية في القطاع باتت مهيأة لانتشار واسع للأمراض المعدية.
وأشارت الوزارة إلى أن تكدس النفايات، وشح المياه النظيفة، وانهيار خدمات الصرف الصحي، كلها عوامل تسهم في زيادة الإصابات بالأمراض الجلدية، خاصة بين الأطفال والنازحين في مراكز الإيواء.
سموتريتش: الحرب يجب أن تنتهي بتغيير حدود إسرائيل في لبنان وسوريا وغزة والضفة الغربية
كما أكدت أن النقص الحاد في الأدوية والمراهم والعلاجات الأساسية يحدّ من قدرة الطواقم الطبية على التعامل مع هذه الحالات، التي كان يمكن احتواؤها بسهولة في الظروف الطبيعية.
ولفتت إلى أن استمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المستلزمات الطبية يفاقم الأزمة الصحية، محذّرة من تحول الأمراض الجلدية إلى مشكلة صحية أوسع قد تمتد إلى مضاعفات أكثر خطورة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
وسط أنباء عن إغلاقه... هل يشكل مركز التنسيق العسكري الأمريكي في غزة فارقا للفلسطينيين؟
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
