وسط أنباء عن إغلاقه... هل يشكل مركز التنسيق العسكري الأمريكي في غزة فارقا للفلسطينيين؟

سبوتنيك عربي

حالة من الغموض والتصريحات المتضاربة بشأن اعتزام واشنطن إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في غزة، وسط تساؤلات عن دور المركز في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ،... 04.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-04T17:15+0000

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن واشنطن تعتزم إغلاق المركز الذي فشل في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يشكل ضربة لخطة ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تأثرت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القطاع.وتأتي تصريحات المسؤولين الأمريكيين وسط نفي مجلس السلام نيته إغلاق المركز، بيد أن المراقبين أكدوا بأن المركز لم يقدم أي جديد للفلسطينيين وفشل بشكل كبير في حماية المدنيين من خروقات إسرائيل في القطاع، وسط مقتل العديد منهم.دور غائبأوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، حقيقة الأنباء المتداولة حول إغلاق مركز التنسيق العسكري المدني في غزة.وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن "مجلس السلام نفى بشكل قاطع اتخاذ قرار رسمي بإغلاق المركز حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على تقارير سابقة زعمت أن الإدارة المركزية والمجلس قررا إنهاء عمله بدعوى فقدان قيمته وتأثيره في ظل استمرار الخروقات الميدانية من الجانبين".وأكد الرقب أنه من خلال تواصله مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تبين نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مشددا على أن المركز لا يزال يمثل أداة الاتصال القائمة بين غزة وبين الجانب الإسرائيلي، وهو ما ينفي وجود أي خبر يقين يؤكد توقف عمله في الوقت الراهن.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أنه رغم استمرار عمل المركز من الناحية الإجرائية، إلا أنه لم يقدم أي نتائج ملموسة للفلسطينيين، لافتا إلى أن فترة عمله شهدت مقتل أكثر من 800 فلسطيني في قطاع غزة وسط صمت المركز عن الجيش الإسرائيلي.خنق غزةمن جانبه أكد الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن مركز التنسيق العسكري الأمريكي الذي تم تدشينه في "رامات غان " داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في يناير 2026، جاء ضمن اتفاق التهدئة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من المهام المنوط بالمركز هو مراقبة تنفيذ وقف النار الذي لم يتوقف، واستهدف الجيش الإسرائيلي لآلاف من المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى مهام تنسيق دخول المساعدات التي تدخل بالكاد لغزة ضمن سياسة وخطط استراتيجية من حكومة نتنياهو من أجل احتلال غزة وتهجير سكانها.وأكد أنه من المفترض أن يقوم المركز على منع الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، لكنه لا يملك سلطة عليا على الجيش الإسرائيلي، الذي اخترق الاتفاق لمئات المرات.ويعتقد الأكاديمي الفلسطيني أن إغلاق هذا المركز لا يعني موت اتفاق التهدئة في قطاع غزة فورا، لكن يعني خنق غزة أكثر.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة الدول. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعمًا للخطة الشاملة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن "تفويضًا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر".

وائل مجدي

