وسط أنباء عن إغلاقه... هل يشكل مركز التنسيق العسكري الأمريكي في غزة فارقا للفلسطينيين؟

عربي
الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار يومي 8–9 مايو بناء على قرار الرئيس بوتين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا... يوم النصر على النازية برؤية عربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبراء: قرار الإمارات سيادي يتعلق بالتعامل مع التغيرات في سوق الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260504/وسط-أنباء-عن-إغلاقه-هل-يشكل-مركز-التنسيق-العسكري-الأمريكي-في-غزة-فارقا-للفلسطينيين-1113116856.html
وسط أنباء عن إغلاقه... هل يشكل مركز التنسيق العسكري الأمريكي في غزة فارقا للفلسطينيين؟
وسط أنباء عن إغلاقه... هل يشكل مركز التنسيق العسكري الأمريكي في غزة فارقا للفلسطينيين؟
سبوتنيك عربي
حالة من الغموض والتصريحات المتضاربة بشأن اعتزام واشنطن إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في غزة، وسط تساؤلات عن دور المركز في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ،... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T17:15+0000
2026-05-04T17:15+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/10/1112610692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c206998edfd6fef58724fc16df57516.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن واشنطن تعتزم إغلاق المركز الذي فشل في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يشكل ضربة لخطة ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تأثرت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القطاع.وتأتي تصريحات المسؤولين الأمريكيين وسط نفي مجلس السلام نيته إغلاق المركز، بيد أن المراقبين أكدوا بأن المركز لم يقدم أي جديد للفلسطينيين وفشل بشكل كبير في حماية المدنيين من خروقات إسرائيل في القطاع، وسط مقتل العديد منهم.دور غائبأوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، حقيقة الأنباء المتداولة حول إغلاق مركز التنسيق العسكري المدني في غزة.وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن "مجلس السلام نفى بشكل قاطع اتخاذ قرار رسمي بإغلاق المركز حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على تقارير سابقة زعمت أن الإدارة المركزية والمجلس قررا إنهاء عمله بدعوى فقدان قيمته وتأثيره في ظل استمرار الخروقات الميدانية من الجانبين".وأكد الرقب أنه من خلال تواصله مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تبين نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مشددا على أن المركز لا يزال يمثل أداة الاتصال القائمة بين غزة وبين الجانب الإسرائيلي، وهو ما ينفي وجود أي خبر يقين يؤكد توقف عمله في الوقت الراهن.وأضاف أستاذ العلوم السياسية أنه رغم استمرار عمل المركز من الناحية الإجرائية، إلا أنه لم يقدم أي نتائج ملموسة للفلسطينيين، لافتا إلى أن فترة عمله شهدت مقتل أكثر من 800 فلسطيني في قطاع غزة وسط صمت المركز عن الجيش الإسرائيلي.خنق غزةمن جانبه أكد الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن مركز التنسيق العسكري الأمريكي الذي تم تدشينه في "رامات غان " داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في يناير 2026، جاء ضمن اتفاق التهدئة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من المهام المنوط بالمركز هو مراقبة تنفيذ وقف النار الذي لم يتوقف، واستهدف الجيش الإسرائيلي لآلاف من المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى مهام تنسيق دخول المساعدات التي تدخل بالكاد لغزة ضمن سياسة وخطط استراتيجية من حكومة نتنياهو من أجل احتلال غزة وتهجير سكانها.وأكد أنه من المفترض أن يقوم المركز على منع الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، لكنه لا يملك سلطة عليا على الجيش الإسرائيلي، الذي اخترق الاتفاق لمئات المرات.ويعتقد الأكاديمي الفلسطيني أن إغلاق هذا المركز لا يعني موت اتفاق التهدئة في قطاع غزة فورا، لكن يعني خنق غزة أكثر.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة الدول. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعمًا للخطة الشاملة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن "تفويضًا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر".
https://sarabic.ae/20260504/أكاديمي-فلسطيني-انتصار-الاتحاد-السوفييتي-على-النازية-ملهم-وصمود-غزة-يوازيه-في-رمزيته-1113099330.html
https://sarabic.ae/20260503/حماس-التهديد-باستئناف-العمليات-العسكرية-في-غزة-انتهاك-لاتفاق-وقف-الحرب-1113082483.html
https://sarabic.ae/20260430/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تعطل-الانسحاب-من-غزة-ومستمرة-في-تنفيذ-مشروع-التهجير-1113020415.html
https://sarabic.ae/20260430/مجلس-السلام-ينتقد-أسطول-غزة-ويصفه-بـنشاط-سفن-الحب-1113014466.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/10/1112610692_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b80786b9a5a482592cb45711746b18a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري

وسط أنباء عن إغلاقه... هل يشكل مركز التنسيق العسكري الأمريكي في غزة فارقا للفلسطينيين؟

17:15 GMT 04.05.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatرفات ضحايا غزة تحت الركام.... مصير مجهول يثقل قلوب العائلات
رفات ضحايا غزة تحت الركام.... مصير مجهول يثقل قلوب العائلات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
حالة من الغموض والتصريحات المتضاربة بشأن اعتزام واشنطن إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في غزة، وسط تساؤلات عن دور المركز في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، ومدى تأثيره على الوضع الفلسطيني وسط الانتهاكات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن واشنطن تعتزم إغلاق المركز الذي فشل في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يشكل ضربة لخطة ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تأثرت بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القطاع.
وتأتي تصريحات المسؤولين الأمريكيين وسط نفي مجلس السلام نيته إغلاق المركز، بيد أن المراقبين أكدوا بأن المركز لم يقدم أي جديد للفلسطينيين وفشل بشكل كبير في حماية المدنيين من خروقات إسرائيل في القطاع، وسط مقتل العديد منهم.
عرض عيد النصر في الصين 1945–2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2026
أكاديمي فلسطيني: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ملهم وصمود غزة يوازيه في رمزيته
12:13 GMT

دور غائب

أوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، حقيقة الأنباء المتداولة حول إغلاق مركز التنسيق العسكري المدني في غزة.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن "مجلس السلام نفى بشكل قاطع اتخاذ قرار رسمي بإغلاق المركز حتى هذه اللحظة، وذلك ردا على تقارير سابقة زعمت أن الإدارة المركزية والمجلس قررا إنهاء عمله بدعوى فقدان قيمته وتأثيره في ظل استمرار الخروقات الميدانية من الجانبين".
وأكد الرقب أنه من خلال تواصله مع أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تبين نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، مشددا على أن المركز لا يزال يمثل أداة الاتصال القائمة بين غزة وبين الجانب الإسرائيلي، وهو ما ينفي وجود أي خبر يقين يؤكد توقف عمله في الوقت الراهن.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2026
"حماس": التهديد باستئناف العمليات العسكرية في غزة انتهاك لاتفاق وقف الحرب
أمس, 16:42 GMT
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أنه رغم استمرار عمل المركز من الناحية الإجرائية، إلا أنه لم يقدم أي نتائج ملموسة للفلسطينيين، لافتا إلى أن فترة عمله شهدت مقتل أكثر من 800 فلسطيني في قطاع غزة وسط صمت المركز عن الجيش الإسرائيلي.

خنق غزة

من جانبه أكد الدكتور ماهر صافي، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، أن مركز التنسيق العسكري الأمريكي الذي تم تدشينه في "رامات غان " داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في يناير 2026، جاء ضمن اتفاق التهدئة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من المهام المنوط بالمركز هو مراقبة تنفيذ وقف النار الذي لم يتوقف، واستهدف الجيش الإسرائيلي لآلاف من المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى مهام تنسيق دخول المساعدات التي تدخل بالكاد لغزة ضمن سياسة وخطط استراتيجية من حكومة نتنياهو من أجل احتلال غزة وتهجير سكانها.
خلف الخط الأصفر بيوت تختفي وحدود تٌرسم والنازحون في غزة يتمسكون بحلم العودة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعطل الانسحاب من غزة ومستمرة في تنفيذ مشروع التهجير
30 أبريل, 20:44 GMT
وأكد أنه من المفترض أن يقوم المركز على منع الاحتكاك بين الجيش الإسرائيلي والفصائل، لكنه لا يملك سلطة عليا على الجيش الإسرائيلي، الذي اخترق الاتفاق لمئات المرات.
وتابع: "في حال أغلقت واشنطن المركز احتجاجا على التعنت الإسرائيلي، فهي بذلك تعطي مساحة كبيرة لإسرائيل لاستهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات، حيث يعتبر المركز هو جهاز التنفس الصناعي للتهدئة غير الآمنة في ظل انتهاكات الاحتلال.
ويعتقد الأكاديمي الفلسطيني أن إغلاق هذا المركز لا يعني موت اتفاق التهدئة في قطاع غزة فورا، لكن يعني خنق غزة أكثر.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
يتجمع الناس على سطح قارب مزين برسومات فنية ويرفع أعلاما متعددة أثناء مغادرته كجزء من أسطول إنساني متجه إلى غزة من برشلونة، إسبانيا، 12 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
مجلس السلام ينتقد أسطول غزة ويصفه بـ"نشاط سفن الحب"
30 أبريل, 15:41 GMT
وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة الدول.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرًا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم" وأنه "ملتزم بإعادة إعمار غزة"، معربًا عن فخره بتوليه رئاسته.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعمًا للخطة الشاملة، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن "تفويضًا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала