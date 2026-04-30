مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعطل الانسحاب من غزة ومستمرة في تنفيذ مشروع التهجير

قال الدكتور بسام الصالحي، القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، إن اتفاق غزة الذي استند في جوهره إلى خطة ترامب وما تلاها من تحركات في مجلس السلام لم يُفضِ إلى...

2026-04-30T20:44+0000

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن سلطات "الاحتلال" والإدارة الأمريكية لا تزالان تراهنان على استدامة حالة الحصار والاحتلال للقطاع، مؤكدا أن المشروع الإسرائيلي الأساسي يتركز حول دفع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة نحو الهجرة القسرية، وهو ما يفسر غياب أي جهود حقيقية من واشنطن أو الأمم المتحدة لفرض خطوات الانسحاب.وأوضح القيادي في منظمة التحرير أن هناك محاولات لتبرير البقاء العسكري تحت ذرائع واهية تتعلق بسلاح حركة حماس وغيرها من الذرائع، بينما الواقع يثبت تعمد إسرائيل تعطيل الاتفاق بتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية، رغبة في استمرار السيطرة وتمرير مخطط التهجير.وقبل نحو أسبوع، أعرب الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح "حماس" والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، مؤكدا أن المناقشات الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا.وأوضح ملادينوف أن "مناقشات جادة للغاية جرت مع حماس خلال الأسابيع الماضية في إطار جهود تهدف إلى إنهاء حالة التصعيد وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

وائل مجدي

