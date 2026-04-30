https://sarabic.ae/20260430/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تعطل-الانسحاب-من-غزة-ومستمرة-في-تنفيذ-مشروع-التهجير-1113020415.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعطل الانسحاب من غزة ومستمرة في تنفيذ مشروع التهجير
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعطل الانسحاب من غزة ومستمرة في تنفيذ مشروع التهجير
سبوتنيك عربي
قال الدكتور بسام الصالحي، القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، إن اتفاق غزة الذي استند في جوهره إلى خطة ترامب وما تلاها من تحركات في مجلس السلام لم يُفضِ إلى... 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T20:44+0000
2026-04-30T20:44+0000
2026-04-30T20:44+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
قطاع غزة
أخبار مصر الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112942318_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f2091c9a1a6d918f9912b1316a7b84e.jpg
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن سلطات "الاحتلال" والإدارة الأمريكية لا تزالان تراهنان على استدامة حالة الحصار والاحتلال للقطاع، مؤكدا أن المشروع الإسرائيلي الأساسي يتركز حول دفع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة نحو الهجرة القسرية، وهو ما يفسر غياب أي جهود حقيقية من واشنطن أو الأمم المتحدة لفرض خطوات الانسحاب.وأوضح القيادي في منظمة التحرير أن هناك محاولات لتبرير البقاء العسكري تحت ذرائع واهية تتعلق بسلاح حركة حماس وغيرها من الذرائع، بينما الواقع يثبت تعمد إسرائيل تعطيل الاتفاق بتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية، رغبة في استمرار السيطرة وتمرير مخطط التهجير.وقبل نحو أسبوع، أعرب الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح "حماس" والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، مؤكدا أن المناقشات الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا.وأوضح ملادينوف أن "مناقشات جادة للغاية جرت مع حماس خلال الأسابيع الماضية في إطار جهود تهدف إلى إنهاء حالة التصعيد وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112942318_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7cc58a25aecb4bca64298f45d9fc2d36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعطل الانسحاب من غزة ومستمرة في تنفيذ مشروع التهجير
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
قال الدكتور بسام الصالحي، القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، إن اتفاق غزة الذي استند في جوهره إلى خطة ترامب وما تلاها من تحركات في مجلس السلام لم يُفضِ إلى انسحاب إسرائيل من القطاع، مشيرا إلى أن "الاحتلال" تنصل من كافة الالتزامات التي نص عليها الاتفاق، لا سيما في ملف المساعدات الإنسانية وتدفقها المنتظم إلى داخل القطاع.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن سلطات "الاحتلال" والإدارة الأمريكية لا تزالان تراهنان على استدامة حالة الحصار والاحتلال للقطاع، مؤكدا أن المشروع الإسرائيلي الأساسي يتركز حول دفع أبناء الشعب الفلسطيني
في غزة نحو الهجرة القسرية، وهو ما يفسر غياب أي جهود حقيقية من واشنطن أو الأمم المتحدة لفرض خطوات الانسحاب.
وأوضح القيادي في منظمة التحرير أن هناك محاولات لتبرير البقاء العسكري تحت ذرائع واهية تتعلق بسلاح حركة حماس وغيرها من الذرائع، بينما الواقع يثبت تعمد إسرائيل
تعطيل الاتفاق بتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية، رغبة في استمرار السيطرة وتمرير مخطط التهجير.
وقال الصالحي إن المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة إعادة طرح قضية إنهاء "الاحتلال" عن قطاع غزة، ضمن إطار وطني شامل يستهدف إنهاء "الاحتلال" عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى ضمان استقلال دولة فلسطين بشكل كامل.
وقبل نحو أسبوع، أعرب الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة
نيكولاي ملادينوف، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح "حماس" والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، مؤكدا أن المناقشات الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا.
وأوضح ملادينوف أن "مناقشات جادة للغاية جرت مع حماس خلال الأسابيع الماضية في إطار جهود تهدف إلى إنهاء حالة التصعيد وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "العمل جارٍ على إعداد خطة تنفيذ متكاملة تشمل نزع السلاح وتشكيل إدارة جديدة في القطاع، إضافة إلى بنود تتعلق بانسحاب إسرائيلي"، لافتا إلى أن تنفيذ هذه الترتيبات قد يستغرق بعض الوقت.
وأعلنت الولايات المتحدة
في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.
وقال ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة"، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.