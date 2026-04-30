مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعطل الانسحاب من غزة ومستمرة في تنفيذ مشروع التهجير

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:32 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الإمارات ملتزمة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية احتياجات الأسواق العالمية من النفط
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدبلوماسية المصرية ودورها في احتواء أزمة الحرب على إيران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
08:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:38 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أفريقيا تختار رئيسا جديدا للبرلمان الافريقي في جلسات استثنائية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:48 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
16:03 GMT
19 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: نحن أمام دورة اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من المناورة العسكرية المصرية قرب الحدود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تعطل الانسحاب من غزة ومستمرة في تنفيذ مشروع التهجير
سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260430/مجلس-السلام-ينتقد-أسطول-غزة-ويصفه-بـنشاط-سفن-الحب-1113014466.html
https://sarabic.ae/20260430/محمود-الزربة-يقاوم-العتمة-والعجز-ويتشبث-بالحياة-داخل-خيمته-المهترئة-في-غزة---1112970654.html
https://sarabic.ae/20260429/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-بدأ-السيطرة-على-سفن-أسطول-الصمود-المتجهة-لغزة--1112983012.html
20:44 GMT 30.04.2026
قال الدكتور بسام الصالحي، القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، إن اتفاق غزة الذي استند في جوهره إلى خطة ترامب وما تلاها من تحركات في مجلس السلام لم يُفضِ إلى انسحاب إسرائيل من القطاع، مشيرا إلى أن "الاحتلال" تنصل من كافة الالتزامات التي نص عليها الاتفاق، لا سيما في ملف المساعدات الإنسانية وتدفقها المنتظم إلى داخل القطاع.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن سلطات "الاحتلال" والإدارة الأمريكية لا تزالان تراهنان على استدامة حالة الحصار والاحتلال للقطاع، مؤكدا أن المشروع الإسرائيلي الأساسي يتركز حول دفع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة نحو الهجرة القسرية، وهو ما يفسر غياب أي جهود حقيقية من واشنطن أو الأمم المتحدة لفرض خطوات الانسحاب.
مجلس السلام ينتقد أسطول غزة ويصفه بـ"نشاط سفن الحب"
15:41 GMT
وأوضح القيادي في منظمة التحرير أن هناك محاولات لتبرير البقاء العسكري تحت ذرائع واهية تتعلق بسلاح حركة حماس وغيرها من الذرائع، بينما الواقع يثبت تعمد إسرائيل تعطيل الاتفاق بتواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية، رغبة في استمرار السيطرة وتمرير مخطط التهجير.

وقال الصالحي إن المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة إعادة طرح قضية إنهاء "الاحتلال" عن قطاع غزة، ضمن إطار وطني شامل يستهدف إنهاء "الاحتلال" عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصولاً إلى ضمان استقلال دولة فلسطين بشكل كامل.

وقبل نحو أسبوع، أعرب الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح "حماس" والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، مؤكدا أن المناقشات الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا.
محمود الزربة يقاوم العتمة والعجز ويتشبث بالحياة داخل خيمته المهترئة في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
محمود الزربة يقاوم العتمة والعجز ويتشبث بالحياة داخل خيمته المهترئة في غزة
11:30 GMT
وأوضح ملادينوف أن "مناقشات جادة للغاية جرت مع حماس خلال الأسابيع الماضية في إطار جهود تهدف إلى إنهاء حالة التصعيد وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "العمل جارٍ على إعداد خطة تنفيذ متكاملة تشمل نزع السلاح وتشكيل إدارة جديدة في القطاع، إضافة إلى بنود تتعلق بانسحاب إسرائيلي"، لافتا إلى أن تنفيذ هذه الترتيبات قد يستغرق بعض الوقت.
وأعلنت الولايات المتحدة في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ناشط تونسي على متن أسطول الصمود: “تهديدات الطائرات المسيرة لن توقف مهمتنا الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2026
إعلام: الجيش الإسرائيلي بدأ السيطرة على سفن "أسطول الصمود" المتجهة إلى غزة
أمس, 21:36 GMT
وفي 22 يناير 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.
وقال ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة"، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
