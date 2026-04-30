مجلس السلام ينتقد أسطول غزة ويصفه بـ"نشاط سفن الحب"
© REUTERS Nacho Doceيتجمع الناس على سطح قارب مزين برسومات فنية ويرفع أعلاما متعددة أثناء مغادرته كجزء من أسطول إنساني متجه إلى غزة من برشلونة، إسبانيا، 12 نيسان/ أبريل 2026
وصف مجلس السلام لغزة، اليوم الخميس، أسطول الصمود العالمي المتجه نحو القطاع الفلسطيني بأنه "نشاط سفن الحب"، متهما إياه باستغلال معاناة سكان غزة.
وقال في بيان عبر منصة إكس": إن "الأسطول المتجه إلى غزة ليس إلا استعراضا دعائيا زائفا من قبل أناس لا يعرفون شيئا عن معاناة سكان غزة، ولا يكترثون لها"، مضيفا أنه "من المستهجن استغلال معاناة الناس لبناء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي".
ودعت المنظمة الراغبين في إحداث تغيير إيجابي في غزة إلى "التحدث ومواصلة الضغط على حركة "حماس" الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها في عملية السلام"، كما دعت الأفراد الراغبين في المساهمة في جهود الإغاثة إلى القيام بذلك من خلال مجلس السلام، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
Since the ceasefire last October, the Board of Peace has SIGNIFICANTLY scaled up support for the people of Gaza. Food aid is reaching 3 times more people than before. Hamas’ theft of aid has dwindled from 90% to less than 1%. According to the United Nations, nutrition has…— Board of Peace (@BoardOfPeace) April 30, 2026
وغادر الأسطول، المؤلف من 70 سفينة، من 70 دولة، تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، برشلونة في 15 نيسان/ أبريل، وفي ليلة الخميس، ادعى نشطاء أن القوات الإسرائيلية استولت على سفن الأسطول في المياه الدولية قرب جزيرة كريت، واصفين ذلك بالتصعيد غير المسبوق والقرصنة، وفي وقت لاحق، أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي عطّل محركات السفن وأنظمة الملاحة فيها ثم انسحب.
وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ سنوات، متذرعة بمخاوف أمنية، ولاقى هذا الحصار انتقادات واسعة من المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، بسبب تقييده تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية إلى القطاع.