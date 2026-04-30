مجلس السلام ينتقد أسطول غزة ويصفه بـ"نشاط سفن الحب"

مجلس السلام ينتقد أسطول غزة ويصفه بـ"نشاط سفن الحب"

سبوتنيك عربي

وصف مجلس السلام لغزة، اليوم الخميس، أسطول الصمود العالمي المتجه نحو القطاع الفلسطيني بأنه "نشاط سفن الحب"، متهما إياه باستغلال معاناة سكان غزة. 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T15:41+0000

2026-04-30T15:41+0000

2026-04-30T15:41+0000

وقال في بيان عبر منصة إكس": إن "الأسطول المتجه إلى غزة ليس إلا استعراضا دعائيا زائفا من قبل أناس لا يعرفون شيئا عن معاناة سكان غزة، ولا يكترثون لها"، مضيفا أنه "من المستهجن استغلال معاناة الناس لبناء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي". وغادر الأسطول، المؤلف من 70 سفينة، من 70 دولة، تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، برشلونة في 15 نيسان/ أبريل، وفي ليلة الخميس، ادعى نشطاء أن القوات الإسرائيلية استولت على سفن الأسطول في المياه الدولية قرب جزيرة كريت، واصفين ذلك بالتصعيد غير المسبوق والقرصنة، وفي وقت لاحق، أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي عطّل محركات السفن وأنظمة الملاحة فيها ثم انسحب. وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ سنوات، متذرعة بمخاوف أمنية، ولاقى هذا الحصار انتقادات واسعة من المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، بسبب تقييده تدفق السلع الأساسية والإمدادات الطبية إلى القطاع.

غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن