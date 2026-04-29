إعلام: الجيش الإسرائيلي بدأ السيطرة على سفن "أسطول الصمود" المتجهة لغزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ السيطرة على سفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو غزة، تطبيقًا للحصار البحري المفروض على القطاع. 29.04.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ السيطرة على سفن "أسطول الصمود" المتجهة نحو غزة، تطبيقًا للحصار البحري المفروض على القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن: "سلاح البحرية بدأ السيطرة على سفن أسطول كسر الحصار المتجه إلى غزة قبل وصوله إلى سواحل البلاد".
وأشارت مصادر عسكرية للإذاعة إلى أن: "الجيش يفرض حصارًا بحريًا أمنيًا على قطاع غزة، وهو مستعد وجاهز لكل سيناريو".
يشار إلى أن أسطول ثان يحمل مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة أبحر من ميناء برشلونة الإسباني في 12 أبريل/ نيسان، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي.
وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، هاجمت البحرية الإسرائيلية أكثر من 40 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية
باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم.