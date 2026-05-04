https://sarabic.ae/20260504/أكاديمي-فلسطيني-انتصار-الاتحاد-السوفييتي-على-النازية-ملهم-وصمود-غزة-يوازيه-في-رمزيته-1113099330.html
أكاديمي فلسطيني: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ملهم وصمود غزة يوازيه في رمزيته
أكاديمي فلسطيني: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ملهم وصمود غزة يوازيه في رمزيته
سبوتنيك عربي
قال الأكاديمي الفلسطيني، د. أسعد العويوي، اليوم الاثنين، إن "انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية في الحرب العالمية الثانية لم يكن مجرد حدث عسكري، بل محطة... 04.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-04T12:13+0000
2026-05-04T12:13+0000
2026-05-04T12:13+0000
حصري
روسيا
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104427029_58:0:1224:656_1920x0_80_0_0_6cbb9ee694f78708fdb1ac39d4ad982a.jpg
وتابع، مشيرًا في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "الجيش الأحمر قدم تضحيات جسيمة جعلت الاتحاد السوفييتي يخرج من الحرب قوة عظمى ذات رسالة مختلفة عن القوى الاستعمارية، إذ تبنى سياسة دعم حركات التحرر الوطني في العالم". وأوضح العويوي أن "هذه الذاكرة التاريخية الملهمة تعكس روح التضحية والوطنية التي ميزت شعوب الاتحاد السوفييتي، وهي ذاتها الروح التي تلهم اليوم الشعوب المناضلة ضد الاحتلال والظلم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم تطهير عرقي في قطاع غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء". وشدد د. أسعد العويوي على أن "هذه السياسات تمثل امتداداً للفكر الفاشي والنازي"، داعيًا الشعوب العربية والعالمية إلى "استخلاص العبر من ذكرى الحرب الوطنية العظمى والانتصار على النازية، لبناء علاقات دولية قائمة على الفكر الإنساني واحترام السيادة الوطنية والعدالة، بعيدا عن الهيمنة الغربية وسياسات الولايات المتحدة التي تؤجج الصراعات وتدعم الجماعات المتطرفة".
https://sarabic.ae/20260504/خبير-الغرب-يسعى-لتشويه-التاريخ-وتطويق-روسيا-عبر-الناتو-1113098635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104427029_203:0:1078:656_1920x0_80_0_0_7c85f8ab55d3d998798643812a9ad539.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, روسيا, العالم, الأخبار
حصري, روسيا, العالم, الأخبار
أكاديمي فلسطيني: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ملهم وصمود غزة يوازيه في رمزيته
حصري
قال الأكاديمي الفلسطيني، د. أسعد العويوي، اليوم الاثنين، إن "انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية في الحرب العالمية الثانية لم يكن مجرد حدث عسكري، بل محطة تاريخية أنقذت البشرية من الفكر النازي الذي أودى بحياة ملايين البشر في أوروبا وروسيا".
وتابع، مشيرًا في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "الجيش الأحمر قدم تضحيات جسيمة جعلت الاتحاد السوفييتي يخرج من الحرب قوة عظمى ذات رسالة مختلفة عن القوى الاستعمارية، إذ تبنى سياسة دعم حركات التحرر الوطني في العالم".
وأوضح العويوي أن "هذه الذاكرة التاريخية الملهمة تعكس روح التضحية والوطنية التي ميزت شعوب الاتحاد السوفييتي، وهي ذاتها الروح التي تلهم اليوم الشعوب المناضلة ضد الاحتلال والظلم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم تطهير عرقي في قطاع غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء".
واعتبر أن "صمود غزة يوازي في رمزيته صمود الاتحاد السوفييتي أمام النازية، مؤكدًا أن النضال ضد الفكر النازي يتجدد اليوم بأشكال مختلفة، سواء عبر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) أو عبر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان".
وشدد د. أسعد العويوي على أن "هذه السياسات تمثل امتداداً للفكر الفاشي والنازي"، داعيًا الشعوب العربية والعالمية إلى "استخلاص العبر من ذكرى الحرب الوطنية العظمى والانتصار على النازية، لبناء علاقات دولية قائمة على الفكر الإنساني واحترام السيادة الوطنية والعدالة، بعيدا عن الهيمنة الغربية وسياسات الولايات المتحدة التي تؤجج الصراعات وتدعم الجماعات المتطرفة".