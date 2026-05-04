أكاديمي فلسطيني: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ملهم وصمود غزة يوازيه في رمزيته

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل ينجح مسار "4+4 " في كسر جمود الأزمة السياسية في ليبيا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
16:53 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحها النهائي لإنهاء الحرب.. والناتو يجري مشاورات لخفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
دراسة تثبت علاقة استمطار السحب بالمناخ
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مكتسبات العمال في العالم العربي وتحديات الواقع المعيشي
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"كلاسيكو العرب".. الزمالك المصري يسعى لحسم اللقب.. والأهلي ينتظر الصدفة!
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الوطنية العظمى - الذكرى 81 للنصر على النازية
10:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
11:03 GMT
45 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
12:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أكاديمي فلسطيني: انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية ملهم وصمود غزة يوازيه في رمزيته
سبوتنيك عربي
حصري, روسيا, العالم, الأخبار
قال الأكاديمي الفلسطيني، د. أسعد العويوي، اليوم الاثنين، إن "انتصار الاتحاد السوفييتي على النازية في الحرب العالمية الثانية لم يكن مجرد حدث عسكري، بل محطة تاريخية أنقذت البشرية من الفكر النازي الذي أودى بحياة ملايين البشر في أوروبا وروسيا".
وتابع، مشيرًا في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، إلى أن "الجيش الأحمر قدم تضحيات جسيمة جعلت الاتحاد السوفييتي يخرج من الحرب قوة عظمى ذات رسالة مختلفة عن القوى الاستعمارية، إذ تبنى سياسة دعم حركات التحرر الوطني في العالم".
وأوضح العويوي أن "هذه الذاكرة التاريخية الملهمة تعكس روح التضحية والوطنية التي ميزت شعوب الاتحاد السوفييتي، وهي ذاتها الروح التي تلهم اليوم الشعوب المناضلة ضد الاحتلال والظلم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم تطهير عرقي في قطاع غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء".
واعتبر أن "صمود غزة يوازي في رمزيته صمود الاتحاد السوفييتي أمام النازية، مؤكدًا أن النضال ضد الفكر النازي يتجدد اليوم بأشكال مختلفة، سواء عبر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) أو عبر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وجنوب لبنان".

وشدد د. أسعد العويوي على أن "هذه السياسات تمثل امتداداً للفكر الفاشي والنازي"، داعيًا الشعوب العربية والعالمية إلى "استخلاص العبر من ذكرى الحرب الوطنية العظمى والانتصار على النازية، لبناء علاقات دولية قائمة على الفكر الإنساني واحترام السيادة الوطنية والعدالة، بعيدا عن الهيمنة الغربية وسياسات الولايات المتحدة التي تؤجج الصراعات وتدعم الجماعات المتطرفة".
