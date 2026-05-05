وزارة الصحة في غزة: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع تبلغ 72615 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 72615 قتيلا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر... 05.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-05T09:40+0000
سبوتنيك عربي
09:21 GMT 05.05.2026 (تم التحديث: 09:40 GMT 05.05.2026)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 72615 قتيلا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعد وصول جثمان شخص إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الصحة في غزة، في بيان، إن "الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023: تراكمي الشهداء: 72615، وتراكمي الإصابات: 172468، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة، ووصل مستشفيات قطاع غزة 3 شهداء، و11 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشار البيان إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين 834 شخصا وإصابة 2365 آخرين بالإضافة لانتشال 768 جثمانا.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام
".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقعت حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.