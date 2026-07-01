https://sarabic.ae/20260701/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تصريحات-مجلس-السلام-عن-الأونروا-مرفوضة-وتصفية-للاجئين-1114867467.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات "مجلس السلام" عن الأونروا مرفوضة وتصفية للاجئين

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات "مجلس السلام" عن الأونروا مرفوضة وتصفية للاجئين

سبوتنيك عربي

أدان مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، تصريحات "مجلس السلام" بشأن عدم وجود مكان لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في "قطاع غزة... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T16:37+0000

2026-07-01T16:37+0000

2026-07-01T16:37+0000

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هذا القرار يأتي ضمن محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية تدريجيًا، عبر تصفية مكوناتها الأساسية، والتي تمثل قضية اللاجئين مكونًا رئيسًا ومحوريًا فيها.وأكد الهباش أن إسرائيل بهذا الإجراء تتحدى الأسرة الدولية والقانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن إسرائيل نفسها هي نتاج قرار أممي، وأن عدم احترامها للقرارات الدولية التي أنشأتها يمثل قمة الاستخفاف بالقانون الدولي وبالمنظمة التي تجمع دول العالم كافة.وقال الهباش إن وكالة الأونروا يجب أن تظل قائمة وموجودة طالما هناك لاجئون فلسطينيون لأنها أُنشئت أساساً من أجل إغاثتهم وتشغيلهم، مشيرا إلى أنه قبل حل قضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية والقرار 194 القاضي بالعودة والتعويض، فلا مجال ولا قانونية لتعامل إسرائيل بهذا الشكل الفج والمجحف مع منظمة هي جزء من المجتمع الدولي.وحول كيفية قدرة مجلس السلام على حل محل الأونروا والقيام بمهامها، يرى الهباش أنه لا بديل عن الوكالة ولا أحد يستطيع القيام بدورها، مؤكدا أن الفلسطينيين مصممون، انطلاقًا من وعيهم بطبيعة القضية، على بقاء الأونروا لتأدية عملها متمتعة بالتحصين والحماية الدولية كجزء من الأمم المتحدة، مشددًا على أنه لا يجوز لأي جسم أو هيئة دولية أن تتماهى مع الرغبة والسياسة الإسرائيلية الرامية لتجاوزها.وأنهى حديثه قائلًا: "مصممون على استمرار العمل مع وكالة الأونروا، وسنظل متمسكون بها"، معتبرا أن وجود الوكالة يظل مسألة محسومة وقانونية وسياسية من الطراز الأول ما دامت قضية اللاجئين لم تحل بعد.وأعلن مجلس السلام بغزة، أنه لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة الجديدة.وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الثلاثاء، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "على وشك الانهيار" بسبب نقص التمويل، مشيرًا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة، وفق تعبيره.وأوضح غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين خُصص للوكالة الأممية، أن تقليصًا إضافيًا لتمويل الـ"أونروا"، التي تعتبرها إسرائيل "منحازة سياسيًا"، قد "يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار".وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "بينما نجتمع هنا اليوم، فإن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت على المحك".كما تطرّق غوتيريش إلى الظروف المعيشية "المروعة للغاية" في قطاع غزة، وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية على لبنان.وقال غوتيريش إن الـ"أونروا" تواجه "قيودًا شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقص الحاد في السيولة يهدد عملها في المنطقة برمّتها".وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، صادق نهائيًا في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب الـ"أونروا"، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ "فورًا".يذكر أنه منذ 26 من يناير/ كانون الثاني 2024، جرى تعليق تمويل الـ"أونروا" من جانب 18 دولة، وهي الولايات المتحدة وكندا، وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا، والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا، والاتحاد الأوروبي، بناء على اتهامات إسرائيلية بـ"تورط بعض موظفيها" في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وبينما تراجعت العديد من الدول عن قرار تجميد تمويل الوكالة الأممية، مثل السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، إلا أن بلدانًا أخرى لم تستأنف التمويل وفي مقدمتها الولايات المتحدة.وتأسست الـ"أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عامًا، لتقديم المساعدة للفلسطينيين، الذين هجّروا قسرًا من أراضيهم.

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