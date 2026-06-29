https://sarabic.ae/20260629/بث-مباشر-مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-حول-الشرق-الأوسط-وفلسطين--1114815536.html
بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
سبوتنيك عربي
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة حول الأوضاع الدائرة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T14:12+0000
2026-06-29T14:12+0000
2026-06-29T14:12+0000
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الأخبار
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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
سبوتنيك عربي
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
2026-06-29T14:12+0000
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PT1S
سبوتنيك عربي
العالم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, منظمة الأمم المتحدة
بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة حول الأوضاع الدائرة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.