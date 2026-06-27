https://sarabic.ae/20260627/مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-طارئة-الإثنين-بشأن-الهجوم-على-حافلة-بيلاروسية-1114752152.html
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين بشأن الهجوم على حافلة بيلاروسية
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين بشأن الهجوم على حافلة بيلاروسية
سبوتنيك عربي
أكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T00:54+0000
2026-06-27T00:54+0000
2026-06-27T00:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أحداث بيلاروسيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_0:0:959:539_1920x0_80_0_0_c3cc210c439638d923652a06f8dc9be2.jpg
وقالت يفستيغنييفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حددت الرئاسة موعد الاجتماع في 29 يونيو/حزيران في تمام الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو)".وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، قد أفاد في 17 يونيو/حزيران الجاري بأن القوات الأوكرانية استهدفت، بواسطة طائرة مسيرة، حافلة تضم فريق كرة قدم للأطفال من مقاطعة غوميل البيلاروسية، بينما كانوا في طريقهم لقضاء عطلة في مدينة غيلينجيك؛ مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثمانية أشخاص، من بينهم ستة أطفال.وذكرت يفستيغنييفا، في وقت سابق، أن روسيا أيدت طلبًا قدمته بيلاروسيا لدعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة، على خلفية هذه الضربة المتعمدة التي وجهتها القوات الأوكرانية لحافلة تنقل مدنيين من المواطنين البيلاروسيين، بمن فيهم أطفال.
https://sarabic.ae/20260618/لوكاشينكو-تعليقا-على-هجوم-نظام-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-بيلاروسيين-فاشية-صريحة-1114464907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108944944_47:0:766:539_1920x0_80_0_0_05171d10052d48ed5f363dd98703889a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أحداث بيلاروسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أحداث بيلاروسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين بشأن الهجوم على حافلة بيلاروسية
أكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على حافلة كانت تنقل أطفالًا بيلاروسيين.
وقالت يفستيغنييفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حددت الرئاسة موعد الاجتماع في 29 يونيو/حزيران في تمام الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو)".
وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، قد أفاد في 17 يونيو/حزيران الجاري بأن القوات الأوكرانية استهدفت، بواسطة طائرة مسيرة، حافلة تضم فريق كرة قدم للأطفال
من مقاطعة غوميل البيلاروسية، بينما كانوا في طريقهم لقضاء عطلة في مدينة غيلينجيك؛ مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثمانية أشخاص، من بينهم ستة أطفال.
وذكرت يفستيغنييفا، في وقت سابق، أن روسيا أيدت طلبًا قدمته بيلاروسيا لدعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة، على خلفية هذه الضربة المتعمدة التي وجهتها القوات الأوكرانية لحافلة تنقل مدنيين من المواطنين البيلاروسيين، بمن فيهم أطفال.