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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260627/مجلس-الأمن-يعقد-جلسة-طارئة-الإثنين-بشأن-الهجوم-على-حافلة-بيلاروسية-1114752152.html
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين بشأن الهجوم على حافلة بيلاروسية
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين بشأن الهجوم على حافلة بيلاروسية
سبوتنيك عربي
أكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T00:54+0000
2026-06-27T00:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أحداث بيلاروسيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت يفستيغنييفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حددت الرئاسة موعد الاجتماع في 29 يونيو/حزيران في تمام الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو)".وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، قد أفاد في 17 يونيو/حزيران الجاري بأن القوات الأوكرانية استهدفت، بواسطة طائرة مسيرة، حافلة تضم فريق كرة قدم للأطفال من مقاطعة غوميل البيلاروسية، بينما كانوا في طريقهم لقضاء عطلة في مدينة غيلينجيك؛ مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثمانية أشخاص، من بينهم ستة أطفال.وذكرت يفستيغنييفا، في وقت سابق، أن روسيا أيدت طلبًا قدمته بيلاروسيا لدعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة، على خلفية هذه الضربة المتعمدة التي وجهتها القوات الأوكرانية لحافلة تنقل مدنيين من المواطنين البيلاروسيين، بمن فيهم أطفال.
https://sarabic.ae/20260618/لوكاشينكو-تعليقا-على-هجوم-نظام-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-بيلاروسيين-فاشية-صريحة-1114464907.html
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أحداث بيلاروسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم
أحداث بيلاروسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين بشأن الهجوم على حافلة بيلاروسية

00:54 GMT 27.06.2026
© Photo / xمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
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أكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، آنا يفستيغنييفا، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لمناقشة الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة أوكرانية على حافلة كانت تنقل أطفالًا بيلاروسيين.
وقالت يفستيغنييفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حددت الرئاسة موعد الاجتماع في 29 يونيو/حزيران في تمام الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو)".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
لوكاشينكو تعليقا على هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين: فاشية صريحة
18 يونيو, 10:10 GMT
وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، إيغور كوفالتشوك، قد أفاد في 17 يونيو/حزيران الجاري بأن القوات الأوكرانية استهدفت، بواسطة طائرة مسيرة، حافلة تضم فريق كرة قدم للأطفال من مقاطعة غوميل البيلاروسية، بينما كانوا في طريقهم لقضاء عطلة في مدينة غيلينجيك؛ مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ثمانية أشخاص، من بينهم ستة أطفال.
وذكرت يفستيغنييفا، في وقت سابق، أن روسيا أيدت طلبًا قدمته بيلاروسيا لدعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة، على خلفية هذه الضربة المتعمدة التي وجهتها القوات الأوكرانية لحافلة تنقل مدنيين من المواطنين البيلاروسيين، بمن فيهم أطفال.
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