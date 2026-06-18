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لوكاشينكو تعليقا على هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين: فاشية صريحة
لوكاشينكو تعليقا على هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين: فاشية صريحة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على حافلة تقل أطفالًا... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T10:10+0000
2026-06-18T10:10+0000
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وقال لوكاشينكو: "هذه حالة أخرى من حالات قطاع الطرق، وهي ليست حتى عملًا إرهابيًا فحسب، إنها فاشية صريحة عندما يعتدون على الأطفال".وتابع: "لسنا متسرعين في استخلاص النتائج، لكننا نؤكد بوضوح أن هذه الطائرة المسيرة أوكرانية المنشأ. إنها طائرة مسيرة أوكرانية".وأردف الرئيس البيلاروسي: "ننتظر هذه الحقيقة أو ردًا حقيقيًا وعادلًا وصادقًا من المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين والعسكريين والشعب. سنكشف هذه الحقيقة على أي حال، لن تكون مشكلة كبيرة".وأضاف: "وردًا على بعض العسكريين حول ما إذا كان علينا حماية الحدود الجنوبية بتعزيزات أمنية أم لا؟ الجواب كالتالي، نعم، يجب علينا ذلك. نحن عسكريون، والشعب يُطعمنا على نفقته الخاصة حتى نتمكن من حمايته".ودعا لوكاشينكو إلى إجراء تحقيق بالاشتراك مع روسيا، في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة.ويوم أمس الأربعاء، طالبت وزارة الخارجية البيلاروسية، أوكرانيا بتقديم تفسير بشأن الهجوم على حافلة تقل أطفالًا بلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم الأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمّد.بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسكالخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو تعليقا على هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين: فاشية صريحة

10:10 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على حافلة تقل أطفالًا بيلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية، لم يكن مجرد عمل إرهابي، بل كان عملًا من أعمال قطاع الطرق والفاشية الصريحة.
وقال لوكاشينكو: "هذه حالة أخرى من حالات قطاع الطرق، وهي ليست حتى عملًا إرهابيًا فحسب، إنها فاشية صريحة عندما يعتدون على الأطفال".

وأضاف: "إذا استفزنا أحد وحاول جرنا إلى الحرب، فأعتقد أن ذلك سيرتد بشكل سيئ على أولئك الذين يحاولون".

وتابع: "لسنا متسرعين في استخلاص النتائج، لكننا نؤكد بوضوح أن هذه الطائرة المسيرة أوكرانية المنشأ. إنها طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردف الرئيس البيلاروسي: "ننتظر هذه الحقيقة أو ردًا حقيقيًا وعادلًا وصادقًا من المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين والعسكريين والشعب. سنكشف هذه الحقيقة على أي حال، لن تكون مشكلة كبيرة".

ومضى لوكاشينكو قائلًا: "يبلغ طول الحدود الجنوبية لبيلاروسيا 1500 كيلومتر. وهي تشتعل كما لم يحدث من قبل".

وأضاف: "وردًا على بعض العسكريين حول ما إذا كان علينا حماية الحدود الجنوبية بتعزيزات أمنية أم لا؟ الجواب كالتالي، نعم، يجب علينا ذلك. نحن عسكريون، والشعب يُطعمنا على نفقته الخاصة حتى نتمكن من حمايته".
ودعا لوكاشينكو إلى إجراء تحقيق بالاشتراك مع روسيا، في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
الكرملين: الهجوم الأوكراني على حافلة الأطفال في بريانسك كان متعمدا
أمس, 17:01 GMT
ويوم أمس الأربعاء، طالبت وزارة الخارجية البيلاروسية، أوكرانيا بتقديم تفسير بشأن الهجوم على حافلة تقل أطفالًا بلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أكد إيغور كوفالتشوك، القائم بأعمال حاكم مقاطعة بريانسك، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت حافلة تقل لاعبين لكرة القدم قادمة من مدينة غوميل بالقرب من بريانسك، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 6 أشخاص، بينهم 4 أطفال.

وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم الأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمّد.
بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسك
الخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا
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