https://sarabic.ae/20260618/لوكاشينكو-تعليقا-على-هجوم-نظام-كييف-على-حافلة-تقل-أطفالا-بيلاروسيين-فاشية-صريحة-1114464907.html

لوكاشينكو تعليقا على هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين: فاشية صريحة

لوكاشينكو تعليقا على هجوم نظام كييف على حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين: فاشية صريحة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على حافلة تقل أطفالًا... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T10:10+0000

2026-06-18T10:10+0000

2026-06-18T10:10+0000

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وقال لوكاشينكو: "هذه حالة أخرى من حالات قطاع الطرق، وهي ليست حتى عملًا إرهابيًا فحسب، إنها فاشية صريحة عندما يعتدون على الأطفال".وتابع: "لسنا متسرعين في استخلاص النتائج، لكننا نؤكد بوضوح أن هذه الطائرة المسيرة أوكرانية المنشأ. إنها طائرة مسيرة أوكرانية".وأردف الرئيس البيلاروسي: "ننتظر هذه الحقيقة أو ردًا حقيقيًا وعادلًا وصادقًا من المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين والعسكريين والشعب. سنكشف هذه الحقيقة على أي حال، لن تكون مشكلة كبيرة".وأضاف: "وردًا على بعض العسكريين حول ما إذا كان علينا حماية الحدود الجنوبية بتعزيزات أمنية أم لا؟ الجواب كالتالي، نعم، يجب علينا ذلك. نحن عسكريون، والشعب يُطعمنا على نفقته الخاصة حتى نتمكن من حمايته".ودعا لوكاشينكو إلى إجراء تحقيق بالاشتراك مع روسيا، في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة.ويوم أمس الأربعاء، طالبت وزارة الخارجية البيلاروسية، أوكرانيا بتقديم تفسير بشأن الهجوم على حافلة تقل أطفالًا بلاروسيين في مقاطعة بريانسك الروسية.وأوضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرة مسيرة، لمهاجمة حافلة لفريق "أشبال" من بيلاروسيا لكرة قدم الأطفال، قادمة من غوميل وكانت متجهة إلى غيليندجيك لقضاء عطلة، ووصف كوفالتشوك، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الحافلة بأنه هجوم متعمّد.بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسكالخارجية الروسية: موسكو تدين بأشد العبارات هجوم كييف على حافلة تقل أطفالا من بيلاروسيا

https://sarabic.ae/20260617/الكرملين-الهجوم-الأوكراني-على-حافلة-الأطفال-في-بريانسك-كان-متعمدا-1114445790.html

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