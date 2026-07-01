https://sarabic.ae/20260701/غوتيريش-الأونروا-على-وشك-الانهيار-بسبب-نقص-التمويل-1114851247.html
غوتيريش: "الأونروا" على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل
غوتيريش: "الأونروا" على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "على وشك الانهيار" بسبب نقص التمويل، مشيرًا إلى... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T01:25+0000
2026-07-01T01:25+0000
2026-07-01T01:25+0000
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأونروا
منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم
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وأوضح غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين خُصص للوكالة الأممية، أن تقليصًا إضافيًا لتمويل "الأونروا"، التي تعتبرها إسرائيل منحازة سياسيًا، قد "يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار".وقال غوتيريش،: "بينما نجتمع هنا اليوم، فإن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت على المحك".كما تطرّق إلى الظروف المعيشية "المروعة للغاية" في قطاع غزة، وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية على لبنان.وقال غوتيريش إن "الأونروا" تواجه "قيودًا شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقص الحاد في السيولة يهدد عملها في المنطقة برمّتها".وأعرب عن صدمته "إزاء الجهود المتواصلة لتهميش الأونروا وتقويضها عبر حملات تضليل وإجراءات تشريعية وقيود عملياتية وعراقيل دبلوماسية وأمور أخرى".وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق نهائيًا في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ "فورًا".يذكر أنه منذ 26 من يناير/ كانون الثاني 2024، جرى تعليق تمويل الأونروا من جانب 18 دولة، وهي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا، والسويد، ونيوزيلاند، وأيسلندا، ورومانيا، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي، بناء على اتهامات إسرائيلية بتورط بعض موظفيها في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وبينما تراجعت العديد من الدول عن قرار تجميد تمويل الأونروا، مثل السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، إلا أن بلدانً أخرى لم تستأنف التمويل في مقدمتها الولايات المتحدة.وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عامًا، لتقديم المساعدة للفلسطينيين، الذين هجّروا قسرًا من أراضيهم.
https://sarabic.ae/20250215/الأونروا-إنهاء-التمويل-الأمريكي-للوكالة-أدى-إلى-تفاقم-احتياجاتها-المالي-1097792432.html
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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأونروا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأونروا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم
غوتيريش: "الأونروا" على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "على وشك الانهيار" بسبب نقص التمويل، مشيرًا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة.
وأوضح غوتيريش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للمانحين خُصص للوكالة الأممية، أن تقليصًا إضافيًا لتمويل "الأونروا"، التي تعتبرها إسرائيل منحازة سياسيًا، قد "يدفع الأوضاع إلى ما بعد نقطة الانهيار".
15 فبراير 2025, 03:42 GMT
وقال غوتيريش،: "بينما نجتمع هنا اليوم، فإن سلامة ورفاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين باتت على المحك".
كما تطرّق إلى الظروف المعيشية "المروعة للغاية" في قطاع غزة، وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية على لبنان.
وقال غوتيريش إن "الأونروا" تواجه "قيودًا شاملة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والنقص الحاد في السيولة يهدد عملها في المنطقة برمّتها".
وأعرب عن صدمته "إزاء الجهود المتواصلة لتهميش الأونروا وتقويضها عبر حملات تضليل وإجراءات تشريعية وقيود عملياتية وعراقيل دبلوماسية وأمور أخرى".
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق نهائيًا في وقت سابق، على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا،
على أن يدخل القرار حيز التنفيذ "فورًا".
يذكر أنه منذ 26 من يناير/ كانون الثاني 2024، جرى تعليق تمويل الأونروا من جانب 18 دولة،
وهي الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا، والسويد، ونيوزيلاند، وأيسلندا، ورومانيا، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي، بناء على اتهامات إسرائيلية بتورط بعض موظفيها في الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وبينما تراجعت العديد من الدول عن قرار تجميد تمويل الأونروا، مثل السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، إلا أن بلدانً أخرى لم تستأنف التمويل في مقدمتها الولايات المتحدة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أكثر من 70 عامًا، لتقديم المساعدة للفلسطينيين، الذين هجّروا قسرًا من أراضيهم.