https://sarabic.ae/20260630/مجلس-السلام-وصول-مركبات-تابعة-للقوات-الدولية-إلى-إسرائيل-لنشرها-في-غزة-1114843634.html
"مجلس السلام": وصول مركبات تابعة للقوات الدولية إلى إسرائيل لنشرها في غزة
"مجلس السلام": وصول مركبات تابعة للقوات الدولية إلى إسرائيل لنشرها في غزة
سبوتنيك عربي
أفاد "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بوصول مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية، التي من المزمع نشرها في قطاع غزة. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T15:33+0000
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وأوضح المجلس في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن وصول الآليات يأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.ونشر "مجلس السلام" صورا قال إنها لوصول عدد من المركبات والمعدات اللوجيستية الخاصة بقوة الاستقرار الدولية، وذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية وصول طلائع من جنود هذه القوة إلى إسرائيل.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أمس الاثنين، مقتل إسماعيل المصري، الذي قالا إنه مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لحركة حماس، وذلك خلال غارة نُفذت الأسبوع الماضي في قطاع غزة.وذكر البيان المشترك، أن "العملية نُفذت يوم الثلاثاء الماضي"، مشيرًا إلى أن المصري كان من الشخصيات البارزة في أجهزة حماس بمدينة رفح، وكان مسؤولًا عن أنشطة قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الحد من حرية عمل قواته داخل قطاع غزة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية لا تزال منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاقات المعمول بها، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بالتهديدات.وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أول أمس الأحد، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى، إلى جانب قياديين آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
"مجلس السلام": وصول مركبات تابعة للقوات الدولية إلى إسرائيل لنشرها في غزة
أفاد "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بوصول مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية، التي من المزمع نشرها في قطاع غزة.
وأوضح المجلس في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن وصول الآليات يأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونشر "مجلس السلام"
صورا قال إنها لوصول عدد من المركبات والمعدات اللوجيستية الخاصة بقوة الاستقرار الدولية، وذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية وصول طلائع من جنود هذه القوة إلى إسرائيل.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أمس الاثنين، مقتل إسماعيل المصري، الذي قالا إنه مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح
التابع لحركة حماس، وذلك خلال غارة نُفذت الأسبوع الماضي في قطاع غزة.
وذكر البيان المشترك، أن "العملية نُفذت يوم الثلاثاء الماضي"، مشيرًا إلى أن المصري كان من الشخصيات البارزة في أجهزة حماس بمدينة رفح، وكان مسؤولًا عن أنشطة قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الحد من حرية عمل قواته داخل قطاع غزة.
وأضاف البيان أن "المصري تولى خلال الحرب إدارة ملفي الأمن والاستخبارات الوقائية في لواء رفح، وعمل على إعادة تأهيل وتعزيز منظومة الأمن العسكري التابعة للحركة".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية لا تزال منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاقات المعمول بها، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بالتهديدات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أول أمس الأحد، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت
، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى، إلى جانب قياديين آخرين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية
، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".