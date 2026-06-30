"مجلس السلام": وصول مركبات تابعة للقوات الدولية إلى إسرائيل لنشرها في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
30 يونيو.. محطة فاصلة في التاريخ المصري الحديث
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260630/مجلس-السلام-وصول-مركبات-تابعة-للقوات-الدولية-إلى-إسرائيل-لنشرها-في-غزة-1114843634.html
"مجلس السلام": وصول مركبات تابعة للقوات الدولية إلى إسرائيل لنشرها في غزة
"مجلس السلام": وصول مركبات تابعة للقوات الدولية إلى إسرائيل لنشرها في غزة
سبوتنيك عربي
أفاد "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بوصول مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية، التي من المزمع نشرها في قطاع غزة. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T15:33+0000
2026-06-30T15:33+0000
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497489_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96fbd1b52fd372bcbae5886b90729b41.jpg
وأوضح المجلس في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن وصول الآليات يأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.ونشر "مجلس السلام" صورا قال إنها لوصول عدد من المركبات والمعدات اللوجيستية الخاصة بقوة الاستقرار الدولية، وذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية وصول طلائع من جنود هذه القوة إلى إسرائيل.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أمس الاثنين، مقتل إسماعيل المصري، الذي قالا إنه مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لحركة حماس، وذلك خلال غارة نُفذت الأسبوع الماضي في قطاع غزة.وذكر البيان المشترك، أن "العملية نُفذت يوم الثلاثاء الماضي"، مشيرًا إلى أن المصري كان من الشخصيات البارزة في أجهزة حماس بمدينة رفح، وكان مسؤولًا عن أنشطة قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الحد من حرية عمل قواته داخل قطاع غزة.وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية لا تزال منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاقات المعمول بها، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بالتهديدات.وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أول أمس الأحد، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى، إلى جانب قياديين آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260627/مركز-حقوقي-فلسطيني-إسرائيل-تستخدم-العطش-سلاحا-ضد-سكان-غزة-وتحول-المياه-إلى-أداة-قتل-بطيء-1114769787.html
https://sarabic.ae/20260630/إعمار-غزة-دون-نزع-سلاح-حماس-ماذا-تتضمن-الوثيقة-الأمريكية-الجديدة-المقدمة-لإسرائيل؟-1114830294.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/12/1110497489_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bdb4d68d32f2b50cbce46d503d0d900b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

"مجلس السلام": وصول مركبات تابعة للقوات الدولية إلى إسرائيل لنشرها في غزة

15:33 GMT 30.06.2026
© Sputnikتحديات انتشار القوة الدولية في غزة
تحديات انتشار القوة الدولية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أفاد "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بوصول مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية، التي من المزمع نشرها في قطاع غزة.
وأوضح المجلس في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، أن وصول الآليات يأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونشر "مجلس السلام" صورا قال إنها لوصول عدد من المركبات والمعدات اللوجيستية الخاصة بقوة الاستقرار الدولية، وذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية وصول طلائع من جنود هذه القوة إلى إسرائيل.
يتصاعد الدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
مركز حقوقي فلسطيني: إسرائيل تستخدم العطش سلاحا ضد سكان غزة وتحول المياه إلى أداة قتل بطيء
27 يونيو, 18:25 GMT
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أمس الاثنين، مقتل إسماعيل المصري، الذي قالا إنه مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لحركة حماس، وذلك خلال غارة نُفذت الأسبوع الماضي في قطاع غزة.
وذكر البيان المشترك، أن "العملية نُفذت يوم الثلاثاء الماضي"، مشيرًا إلى أن المصري كان من الشخصيات البارزة في أجهزة حماس بمدينة رفح، وكان مسؤولًا عن أنشطة قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الحد من حرية عمل قواته داخل قطاع غزة.
وأضاف البيان أن "المصري تولى خلال الحرب إدارة ملفي الأمن والاستخبارات الوقائية في لواء رفح، وعمل على إعادة تأهيل وتعزيز منظومة الأمن العسكري التابعة للحركة".
وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية لا تزال منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاقات المعمول بها، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بالتهديدات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أول أمس الأحد، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى، إلى جانب قياديين آخرين.
شح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
إعمار غزة دون نزع سلاح "حماس".. ماذا تتضمن الوثيقة الأمريكية الجديدة المقدمة لإسرائيل؟
07:43 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала