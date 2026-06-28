الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الشرطة البحرية لحماس وقياديين آخريين في وسط غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قائد-الشرطة-البحرية-لحماس-وقياديين-آخريين-في-وسط-غزة-1114778559.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الشرطة البحرية لحماس وقياديين آخريين في وسط غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الشرطة البحرية لحماس وقياديين آخريين في وسط غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T10:47+0000
2026-06-28T10:47+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768337_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_adc078764bdc50acfd253772df7dd13b.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بالإرهابية ضد قواته"، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة". وأشار البيان، إلى أن "القياديين الآخرين اللذين قُتلا في الغارة كانا يشغلان مناصب قيادية في الشرطة البحرية التابعة لحماس، والتي قال إنها تعمل تحت إشراف الجناح العسكري للحركة وتشارك في التخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل". وأكد الجيش الإسرائيلي، أن قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها الميداني وفق الترتيبات القائمة، مشددًا على استمرار العمليات التي قال إنها تهدف إلى إزالة أي تهديدات تستهدف قواته. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260625/بيان-خليجي-أمريكي-من-يخرج-من-غزة-سيكون-حرا-بالعودة-1114703632.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093768337_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aaf40221c44582338a0785a05b882385.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الشرطة البحرية لحماس وقياديين آخريين في وسط غزة

10:47 GMT 28.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمنطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى، إلى جانب قياديين آخرين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بالإرهابية ضد قواته"، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".
وأشار البيان، إلى أن "القياديين الآخرين اللذين قُتلا في الغارة كانا يشغلان مناصب قيادية في الشرطة البحرية التابعة لحماس، والتي قال إنها تعمل تحت إشراف الجناح العسكري للحركة وتشارك في التخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل".
شح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
بيان خليجي أمريكي: من يخرج من غزة سيكون حرا بالعودة
25 يونيو, 16:48 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي، أن قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها الميداني وفق الترتيبات القائمة، مشددًا على استمرار العمليات التي قال إنها تهدف إلى إزالة أي تهديدات تستهدف قواته.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала