https://sarabic.ae/20260628/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قائد-الشرطة-البحرية-لحماس-وقياديين-آخريين-في-وسط-غزة-1114778559.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الشرطة البحرية لحماس وقياديين آخريين في وسط غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد الشرطة البحرية لحماس وقياديين آخريين في وسط غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T10:47+0000

2026-06-28T10:47+0000

2026-06-28T10:47+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بالإرهابية ضد قواته"، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة". وأشار البيان، إلى أن "القياديين الآخرين اللذين قُتلا في الغارة كانا يشغلان مناصب قيادية في الشرطة البحرية التابعة لحماس، والتي قال إنها تعمل تحت إشراف الجناح العسكري للحركة وتشارك في التخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل". وأكد الجيش الإسرائيلي، أن قوات القيادة الجنوبية تواصل انتشارها الميداني وفق الترتيبات القائمة، مشددًا على استمرار العمليات التي قال إنها تهدف إلى إزالة أي تهديدات تستهدف قواته. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم