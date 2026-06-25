https://sarabic.ae/20260625/بيان-خليجي-أمريكي-من-يخرج-من-غزة-سيكون-حرا-بالعودة-1114703632.html

بيان خليجي أمريكي: من يخرج من غزة سيكون حرا بالعودة

بيان خليجي أمريكي: من يخرج من غزة سيكون حرا بالعودة

سبوتنيك عربي

أكد بيان مشترك صدر عقب مباحثات خليجية–أمريكية أهمية الحفاظ على مسار التفاوض في لبنان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T16:48+0000

2026-06-25T16:48+0000

2026-06-25T16:48+0000

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وشدد البيان على ضرورة نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان، باعتباره خطوة أساسية لترسيخ سيادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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