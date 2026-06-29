https://sarabic.ae/20260629/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-مسؤول-الأمن-العسكري-في-لواء-رفح-التابع-لـحماس-1114817256.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لـ"حماس"

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لـ"حماس"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الاثنين، مقتل إسماعيل المصري، الذي قالا إنه مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لحركة حماس، وذلك... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T15:33+0000

2026-06-29T15:33+0000

2026-06-29T15:33+0000

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وذكر البيان المشترك، أن "العملية نُفذت يوم الثلاثاء الماضي"، مشيرًا إلى أن المصري كان من الشخصيات البارزة في أجهزة حماس بمدينة رفح، وكان مسؤولًا عن أنشطة قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الحد من حرية عمل قواته داخل قطاع غزة.وأضاف البيان أن "المصري تولى خلال الحرب إدارة ملفي الأمن والاستخبارات الوقائية في لواء رفح، وعمل على إعادة تأهيل وتعزيز منظومة الأمن العسكري التابعة للحركة".وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية لا تزال منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاقات المعمول بها، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بالتهديدات.وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أمس الأحد، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى، إلى جانب قياديين آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم