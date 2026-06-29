الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لـ"حماس"

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بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
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مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
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صدى الحياة
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عالم سبوتنيك
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سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
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30 د
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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الإنسان والثقافة
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لـ"حماس"
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لـ"حماس"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الاثنين، مقتل إسماعيل المصري، الذي قالا إنه مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لحركة حماس، وذلك... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T15:33+0000
2026-06-29T15:33+0000
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وذكر البيان المشترك، أن "العملية نُفذت يوم الثلاثاء الماضي"، مشيرًا إلى أن المصري كان من الشخصيات البارزة في أجهزة حماس بمدينة رفح، وكان مسؤولًا عن أنشطة قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الحد من حرية عمل قواته داخل قطاع غزة.وأضاف البيان أن "المصري تولى خلال الحرب إدارة ملفي الأمن والاستخبارات الوقائية في لواء رفح، وعمل على إعادة تأهيل وتعزيز منظومة الأمن العسكري التابعة للحركة".وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية لا تزال منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاقات المعمول بها، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بالتهديدات.وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أمس الأحد، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى، إلى جانب قياديين آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260627/الأمم-المتحدة-حرب-إسرائيل-على-قطاع-غزة-تسببت-في-إصابة-عشرات-الآلاف-بإعاقات-سمعية-1114771725.html
https://sarabic.ae/20260627/مركز-حقوقي-فلسطيني-إسرائيل-تستخدم-العطش-سلاحا-ضد-سكان-غزة-وتحول-المياه-إلى-أداة-قتل-بطيء-1114769787.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لـ"حماس"

15:33 GMT 29.06.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الاثنين، مقتل إسماعيل المصري، الذي قالا إنه مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لحركة حماس، وذلك خلال غارة نُفذت الأسبوع الماضي في قطاع غزة.
وذكر البيان المشترك، أن "العملية نُفذت يوم الثلاثاء الماضي"، مشيرًا إلى أن المصري كان من الشخصيات البارزة في أجهزة حماس بمدينة رفح، وكان مسؤولًا عن أنشطة قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت الحد من حرية عمل قواته داخل قطاع غزة.
وأضاف البيان أن "المصري تولى خلال الحرب إدارة ملفي الأمن والاستخبارات الوقائية في لواء رفح، وعمل على إعادة تأهيل وتعزيز منظومة الأمن العسكري التابعة للحركة".
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وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية لا تزال منتشرة في الميدان وفقًا للاتفاقات المعمول بها، وأنها ستواصل عملياتها لإزالة ما وصفه بالتهديدات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أمس الأحد، تنفيذ غارة في وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى، إلى جانب قياديين آخرين.
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة، واعتبر وجودهم تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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