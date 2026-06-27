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https://sarabic.ae/20260627/الأمم-المتحدة-حرب-إسرائيل-على-قطاع-غزة-تسببت-في-إصابة-عشرات-الآلاف-بإعاقات-سمعية-1114771725.html
الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت في إصابة عشرات الآلاف بإعاقات سمعية
الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت في إصابة عشرات الآلاف بإعاقات سمعية
سبوتنيك عربي
كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة تعرضوا لإعاقات وأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المستمرة... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T20:41+0000
2026-06-27T20:41+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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غزة
قطاع غزة
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وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، الذي يوافق 27 يونيو/حزيران من كل عام، أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة فقدوا وسائلهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والأجهزة السمعية الطبية، ما زاد من صعوبة أوضاعهم الإنسانية. وأضافت الأمم المتحدة أن معظم سكان قطاع غزة لا يزالون يعانون من انعدام الأمن واستمرار النزوح، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن مراكز الإيواء المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي ووسائل الحماية، الأمر الذي يجعل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر تعقيدًا وخطورة.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260627/مركز-حقوقي-فلسطيني-إسرائيل-تستخدم-العطش-سلاحا-ضد-سكان-غزة-وتحول-المياه-إلى-أداة-قتل-بطيء-1114769787.html
https://sarabic.ae/20260627/بنوك-الدم-في-غزة-تنزف-وسط-عجز-متفاقم-عن-توفير-الوحدات--1114739247.html
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أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة

الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت في إصابة عشرات الآلاف بإعاقات سمعية

20:41 GMT 27.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالبيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل
البيوت الآيلة للسقوط في قطاع غزة... خطر يهدد حياة المواطنين في ظل انعدام البدائل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة تعرضوا لإعاقات وأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، الذي يوافق 27 يونيو/حزيران من كل عام، أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة فقدوا وسائلهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والأجهزة السمعية الطبية، ما زاد من صعوبة أوضاعهم الإنسانية.
يتصاعد الدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
مركز حقوقي فلسطيني: إسرائيل تستخدم العطش سلاحا ضد سكان غزة وتحول المياه إلى أداة قتل بطيء
18:25 GMT
وأكد التقرير أن الحرب فاقمت هشاشة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن بعضهم لا يستطيع سماع أوامر الإخلاء، أو رؤية طرق النجاة، أو الحركة دون مساعدة، وهو ما يعرضهم لمخاطر مضاعفة في ظل التغير المستمر لمناطق القتال والنزوح.
بنوك الدم في غزة تنزف وسط عجز متفاقم عن توفير وحدات الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
بنوك الدم في غزة تنزف وسط عجز متفاقم عن توفير الوحدات
09:00 GMT
وأضافت الأمم المتحدة أن معظم سكان قطاع غزة لا يزالون يعانون من انعدام الأمن واستمرار النزوح، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن مراكز الإيواء المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي ووسائل الحماية، الأمر الذي يجعل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر تعقيدًا وخطورة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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