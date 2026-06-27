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الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت في إصابة عشرات الآلاف بإعاقات سمعية
الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت في إصابة عشرات الآلاف بإعاقات سمعية
سبوتنيك عربي
كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة تعرضوا لإعاقات وأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المستمرة... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T20:41+0000
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وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، الذي يوافق 27 يونيو/حزيران من كل عام، أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة فقدوا وسائلهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والأجهزة السمعية الطبية، ما زاد من صعوبة أوضاعهم الإنسانية. وأضافت الأمم المتحدة أن معظم سكان قطاع غزة لا يزالون يعانون من انعدام الأمن واستمرار النزوح، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن مراكز الإيواء المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي ووسائل الحماية، الأمر الذي يجعل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر تعقيدًا وخطورة.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260627/مركز-حقوقي-فلسطيني-إسرائيل-تستخدم-العطش-سلاحا-ضد-سكان-غزة-وتحول-المياه-إلى-أداة-قتل-بطيء-1114769787.html
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أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة
الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت في إصابة عشرات الآلاف بإعاقات سمعية
كشفت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة تعرضوا لإعاقات وأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضحت المنظمة، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية، الذي يوافق 27 يونيو/حزيران من كل عام، أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة
فقدوا وسائلهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والأجهزة السمعية الطبية، ما زاد من صعوبة أوضاعهم الإنسانية.
وأكد التقرير أن الحرب فاقمت هشاشة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن بعضهم لا يستطيع سماع أوامر الإخلاء، أو رؤية طرق النجاة، أو الحركة دون مساعدة، وهو ما يعرضهم لمخاطر مضاعفة في ظل التغير المستمر لمناطق القتال والنزوح.
وأضافت الأمم المتحدة أن معظم سكان قطاع غزة
لا يزالون يعانون من انعدام الأمن واستمرار النزوح، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، لافتة إلى أن مراكز الإيواء المكتظة والمباني المتضررة والملاجئ المؤقتة تفتقر إلى الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي ووسائل الحماية، الأمر الذي يجعل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر تعقيدًا وخطورة.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية
، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".