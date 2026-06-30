https://sarabic.ae/20260630/مسؤول-في-حماس-تسريبات-مجلس-السلام-التفاف-على-اتفاق-القاهرة-وتنفذ-أجندات-أمريكية--إسرائيلية--1114836356.html

مسؤول في "حماس": تسريبات "مجلس السلام" التفاف على اتفاق القاهرة وتنفذ أجندات أمريكية- إسرائيلية

مسؤول في "حماس": تسريبات "مجلس السلام" التفاف على اتفاق القاهرة وتنفذ أجندات أمريكية- إسرائيلية

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول العلاقات الاعلامية لحركة "حماس" في لبنان، من بيروت، الأستاذ محمود طه، "رفض الفصائل الفلسطينية للتسريبات التي ظهرت حول مجلس السلام في قبرص، كونها... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T11:11+0000

2026-06-30T11:11+0000

2026-06-30T11:11+0000

حركة حماس

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، دعا طه "الوسطاء والإدارة الأمريكية للعودة إلى بنود الاتفاق الذي وقّع في شرم الشيخ، لأن ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه بالقوة وبالسلاح وبالحرب، لن تستطيع تحقيقه بالسياسة ولا بمجلس السلام، خاصة أن حركة "حماس" هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وهي حركة مقاومة، وبالتالي أي استثناء أو استبعاد للحركة أو أي فصيل من فصائل المقاومة، مرفوض". وعن عملية تجهيز قواعد عسكرية لقوات الاستقرار الدولية في محيط معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، اعتبر أن "كل هذه المؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية تعمل بمعزل عن الفصائل وبعيدا عن التنسيق معها، خاصة الموجودة في قطاع غزة وهذا أمر غير مقبول، كما ترفض الفصائل الاستيلاء على الكثير من الأراضي الفلسطينية والحكومية والأراضي العامة لإقامة مراكز لمجلس السلام، فالعمل يجري على عزل الفصائل الفلسطينية وإقامة مناطق عازلة، ومناطق على أراضي عامة دون مقابل للشعب الفلسطيني". وختم طه بالقول: "التقارير التي تصدر عن الجانب الإسرائيلي بأن حماس تعيد تنظيم صفوفها وتدريب وتجهيز السلاح، ناقوس خطر يدق بوجه القضية الفلسطينية، هدفها إعطاء الذرائع للهجوم على الشعب الفلسطيني، لأن إسرائيل تريد احتلال قطاع غزة بالكامل من وراء هذه التصريحات، لذلك من حق الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وحركة "حماس"، أن يكون هناك مقاومة"."التهجير القسري" بثوب إنساني... ما هي خطة "الحركة الحرة" التي اعتمدتها إسرائيل في غزة؟الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لـ"حماس"

https://sarabic.ae/20260630/إعمار-غزة-دون-نزع-سلاح-حماس-ماذا-تتضمن-الوثيقة-الأمريكية-الجديدة-المقدمة-لإسرائيل؟-1114830294.html

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حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية