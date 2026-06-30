مسؤول في "حماس": تسريبات "مجلس السلام" التفاف على اتفاق القاهرة وتنفذ أجندات أمريكية- إسرائيلية

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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
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09:33 GMT
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
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بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
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بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
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شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
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روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
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مدار الليل والنهار
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خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
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57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
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57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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183 د
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من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
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نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
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الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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https://sarabic.ae/20260630/مسؤول-في-حماس-تسريبات-مجلس-السلام-التفاف-على-اتفاق-القاهرة-وتنفذ-أجندات-أمريكية--إسرائيلية--1114836356.html
مسؤول في "حماس": تسريبات "مجلس السلام" التفاف على اتفاق القاهرة وتنفذ أجندات أمريكية- إسرائيلية
مسؤول في "حماس": تسريبات "مجلس السلام" التفاف على اتفاق القاهرة وتنفذ أجندات أمريكية- إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول العلاقات الاعلامية لحركة "حماس" في لبنان، من بيروت، الأستاذ محمود طه، "رفض الفصائل الفلسطينية للتسريبات التي ظهرت حول مجلس السلام في قبرص، كونها... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T11:11+0000
2026-06-30T11:11+0000
حركة حماس
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، دعا طه "الوسطاء والإدارة الأمريكية للعودة إلى بنود الاتفاق الذي وقّع في شرم الشيخ، لأن ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه بالقوة وبالسلاح وبالحرب، لن تستطيع تحقيقه بالسياسة ولا بمجلس السلام، خاصة أن حركة "حماس" هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وهي حركة مقاومة، وبالتالي أي استثناء أو استبعاد للحركة أو أي فصيل من فصائل المقاومة، مرفوض". وعن عملية تجهيز قواعد عسكرية لقوات الاستقرار الدولية في محيط معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، اعتبر أن "كل هذه المؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية تعمل بمعزل عن الفصائل وبعيدا عن التنسيق معها، خاصة الموجودة في قطاع غزة وهذا أمر غير مقبول، كما ترفض الفصائل الاستيلاء على الكثير من الأراضي الفلسطينية والحكومية والأراضي العامة لإقامة مراكز لمجلس السلام، فالعمل يجري على عزل الفصائل الفلسطينية وإقامة مناطق عازلة، ومناطق على أراضي عامة دون مقابل للشعب الفلسطيني". وختم طه بالقول: "التقارير التي تصدر عن الجانب الإسرائيلي بأن حماس تعيد تنظيم صفوفها وتدريب وتجهيز السلاح، ناقوس خطر يدق بوجه القضية الفلسطينية، هدفها إعطاء الذرائع للهجوم على الشعب الفلسطيني، لأن إسرائيل تريد احتلال قطاع غزة بالكامل من وراء هذه التصريحات، لذلك من حق الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وحركة "حماس"، أن يكون هناك مقاومة"."التهجير القسري" بثوب إنساني... ما هي خطة "الحركة الحرة" التي اعتمدتها إسرائيل في غزة؟الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لـ"حماس"
https://sarabic.ae/20260630/إعمار-غزة-دون-نزع-سلاح-حماس-ماذا-تتضمن-الوثيقة-الأمريكية-الجديدة-المقدمة-لإسرائيل؟-1114830294.html
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حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول في "حماس": تسريبات "مجلس السلام" التفاف على اتفاق القاهرة وتنفذ أجندات أمريكية- إسرائيلية

11:11 GMT 30.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يراقبون مقاتلي "حماس" وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أكد مسؤول العلاقات الاعلامية لحركة "حماس" في لبنان، من بيروت، الأستاذ محمود طه، "رفض الفصائل الفلسطينية للتسريبات التي ظهرت حول مجلس السلام في قبرص، كونها تتناقض مع الاتفاق الذي حصل في القاهرة، وترى فيها التفافا على الاتفاق وتنفيذا لأجندات أمريكية- إسرائيلية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، دعا طه "الوسطاء والإدارة الأمريكية للعودة إلى بنود الاتفاق الذي وقّع في شرم الشيخ، لأن ما لم تستطع إسرائيل تحقيقه بالقوة وبالسلاح وبالحرب، لن تستطيع تحقيقه بالسياسة ولا بمجلس السلام، خاصة أن حركة "حماس" هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وهي حركة مقاومة، وبالتالي أي استثناء أو استبعاد للحركة أو أي فصيل من فصائل المقاومة، مرفوض".
وعن عملية تجهيز قواعد عسكرية لقوات الاستقرار الدولية في محيط معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، اعتبر أن "كل هذه المؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية تعمل بمعزل عن الفصائل وبعيدا عن التنسيق معها، خاصة الموجودة في قطاع غزة وهذا أمر غير مقبول، كما ترفض الفصائل الاستيلاء على الكثير من الأراضي الفلسطينية والحكومية والأراضي العامة لإقامة مراكز لمجلس السلام، فالعمل يجري على عزل الفصائل الفلسطينية وإقامة مناطق عازلة، ومناطق على أراضي عامة دون مقابل للشعب الفلسطيني".
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إعمار غزة دون نزع سلاح "حماس".. ماذا تتضمن الوثيقة الأمريكية الجديدة المقدمة لإسرائيل؟
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وختم طه بالقول: "التقارير التي تصدر عن الجانب الإسرائيلي بأن حماس تعيد تنظيم صفوفها وتدريب وتجهيز السلاح، ناقوس خطر يدق بوجه القضية الفلسطينية، هدفها إعطاء الذرائع للهجوم على الشعب الفلسطيني، لأن إسرائيل تريد احتلال قطاع غزة بالكامل من وراء هذه التصريحات، لذلك من حق الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وحركة "حماس"، أن يكون هناك مقاومة".
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