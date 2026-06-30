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إعمار غزة دون نزع سلاح "حماس".. ماذا تتضمن الوثيقة الأمريكية الجديدة المقدمة لإسرائيل؟
إعمار غزة دون نزع سلاح "حماس".. ماذا تتضمن الوثيقة الأمريكية الجديدة المقدمة لإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، عن وثيقة أمريكية تطالب تل أبيب بالمضي في إعمار قطاع غزة، دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، في خطوة تعكس ضغطًا... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T07:43+0000
2026-06-30T07:43+0000
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "واشنطن تنتظر مصادقة إسرائيلية مكتوبة على هذه الوثيقة"، التي وصفت بأنها "انعكاس لضغوط أمريكية تهدف إلى تفعيل خطة الرئيس ترامب، وتعبّر في الوقت نفسه عن حرص الإدارة الأمريكية على تجنب العودة إلى القتال"، ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الجانبين الإسرائيلي أو الأمريكي يؤكد أو ينفي ما تناقلته الهيئة.كما تتضمن بنودًا تتيح تأسيس مقر لحكومة من التكنوقراط، وإصدار تراخيص لإقامة قواعد تابعة للقوة الدولية، وترميم المستشفى الأوروبي بإدخال المعدات الطبية ومواد البناء، مع فتح ممر يصله بالمناطق الخاضعة لـ"حماس".ومن البنود اللافتة، السماح بتشغيل شبكة الجيل الرابع المحظورة راهنًا في غزة، إلى جانب عفو مشروط يشمل من يسلّمون أسلحتهم ويتعهدون بالالتزام بالسلام، وفي المقابل، يضطلع مجلس السلام بمهمة الإشراف على إمدادات الوقود وسلاسل التوريد وعمليات الدفع.على الصعيد الأمنيتشتمل الوثيقة على ترتيبات أمنية تقوم على قوة استقرار دولية تسندها وحدات "حرس مدني فلسطيني" منزوعة السلاح، مع احتفاظ إسرائيل بحقها في التحرّك، حماية لأمنها متى تخلّفت "حماس" عن نزع سلاحها، وخلُصت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "مضمون الوثيقة يحمل رسالة ضمنية مفادها أن خيار تجديد الحرب لم يعد قائمًا، وأن المرحلة تستدعي البحث عن بديل لحكم "حماس" ولو لم تتخل عن سلاحها".وأرجعت الصحيفة جانبًا من التعثر إلى "إحجام إسرائيل عن تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار"، مرجّحة أن "يبقى المشهد جامدًا إلى ما بعد انتخابات "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي)"، في ظل ما اعتبرته تصاعدًا في عدم تجاوب حكومة بنيامين نتنياهو، مع اقتراب موعد الاقتراع.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت في إصابة عشرات الآلاف بإعاقات سمعيةبيان خليجي أمريكي: من يخرج من غزة سيكون حرا بالعودة
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https://sarabic.ae/20260627/مع-تعثر-الانتقال-للمرحلة-الثانية-سيناريوهات-الوضع-بين-حماس-وإسرائيل-في-غزة-خلال-المرحلة-المقبلة-1114766129.html
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حركة حماس, روسيا, العالم, العالم العربي, إسرائيل, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس, روسيا, العالم, العالم العربي, إسرائيل, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم

إعمار غزة دون نزع سلاح "حماس".. ماذا تتضمن الوثيقة الأمريكية الجديدة المقدمة لإسرائيل؟

07:43 GMT 30.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatشح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة
شح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، عن وثيقة أمريكية تطالب تل أبيب بالمضي في إعمار قطاع غزة، دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية، في خطوة تعكس ضغطًا أمريكيًا متصاعدًا لتفعيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإغلاق باب العودة إلى الحرب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "واشنطن تنتظر مصادقة إسرائيلية مكتوبة على هذه الوثيقة"، التي وصفت بأنها "انعكاس لضغوط أمريكية تهدف إلى تفعيل خطة الرئيس ترامب، وتعبّر في الوقت نفسه عن حرص الإدارة الأمريكية على تجنب العودة إلى القتال"، ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الجانبين الإسرائيلي أو الأمريكي يؤكد أو ينفي ما تناقلته الهيئة.

وتلزم الوثيقة، وفق ما نُشر، إسرائيل بتسهيل مشاريع البنية التحتية في القطاع كالمياه والكهرباء، إلى جانب إعادة توزيع السكان من المناطق الواقعة تحت سيطرة "حماس" نحو مناطق تشرف عليها هيئة "مجلس السلام" قبل انقضاء عام 2026.

كما تتضمن بنودًا تتيح تأسيس مقر لحكومة من التكنوقراط، وإصدار تراخيص لإقامة قواعد تابعة للقوة الدولية، وترميم المستشفى الأوروبي بإدخال المعدات الطبية ومواد البناء، مع فتح ممر يصله بالمناطق الخاضعة لـ"حماس".

وتنص الوثيقة كذلك على تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية المخصصة لغزة إلى "مجلس السلام"، والشروع في التعامل مع حكومة التكنوقراط بوصفها سلطة ذات صبغة سيادية في القطاع، مع منحها حرية التنقل لأداء مهامها الرسمية، والسماح بتوزيع الوقود وتشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني، وكلها "خطوات تستهدف إضعاف قدرة "حماس" على تحصيل الضرائب والرسوم".

ومن البنود اللافتة، السماح بتشغيل شبكة الجيل الرابع المحظورة راهنًا في غزة، إلى جانب عفو مشروط يشمل من يسلّمون أسلحتهم ويتعهدون بالالتزام بالسلام، وفي المقابل، يضطلع مجلس السلام بمهمة الإشراف على إمدادات الوقود وسلاسل التوريد وعمليات الدفع.
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول الأمن العسكري في لواء رفح التابع لـ"حماس"
أمس, 15:33 GMT

على الصعيد الأمني

تشتمل الوثيقة على ترتيبات أمنية تقوم على قوة استقرار دولية تسندها وحدات "حرس مدني فلسطيني" منزوعة السلاح، مع احتفاظ إسرائيل بحقها في التحرّك، حماية لأمنها متى تخلّفت "حماس" عن نزع سلاحها، وخلُصت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "مضمون الوثيقة يحمل رسالة ضمنية مفادها أن خيار تجديد الحرب لم يعد قائمًا، وأن المرحلة تستدعي البحث عن بديل لحكم "حماس" ولو لم تتخل عن سلاحها".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن دبلوماسيين عرب، أن مصر "أبدت استعدادها لاحتضان تدريب عناصر الشرطة، بينما أعلنت 4 دول مشاركتها بقوات ضمن القوة الدولية المنتظرة"، غير أن الصحيفة لفتت إلى أن "انتشار هذه القوات رهن بموافقات إسرائيلية لم تُمنح بعد، من بينها توقيع اتفاقيات بشأن وضع القوات مع كل دولة مساهمة"، وهي مسألة وصفها مسؤول في "مجلس السلام"، بأنها "في طريقها إلى الحسم قريبًا".

وأرجعت الصحيفة جانبًا من التعثر إلى "إحجام إسرائيل عن تنفيذ التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار"، مرجّحة أن "يبقى المشهد جامدًا إلى ما بعد انتخابات "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي)"، في ظل ما اعتبرته تصاعدًا في عدم تجاوب حكومة بنيامين نتنياهو، مع اقتراب موعد الاقتراع.

ويتوقع أن يلتقي ممثلو الجهات المعنية بإعمار غزة وإدارتها لمرحلة ما بعد الحرب في قبرص، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس.

خلف الخط الأصفر بيوت تختفي وحدود تٌرسم والنازحون في غزة يتمسكون بحلم العودة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
مع تعثر الانتقال للمرحلة الثانية... سيناريوهات الوضع بين "حماس" وإسرائيل في غزة خلال المرحلة المقبلة
27 يونيو, 16:07 GMT
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت في إصابة عشرات الآلاف بإعاقات سمعية
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