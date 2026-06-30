https://sarabic.ae/20260630/مع-وصول-وفد-حماس-للقاهرة-خبير-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-فرص-التوصل-لاتفاق-في-غزة-1114848549.html

مع وصول وفد "حماس" للقاهرة.. خبير يتحدث لـ "سبوتنيك" عن فرص التوصل لاتفاق في غزة

مع وصول وفد "حماس" للقاهرة.. خبير يتحدث لـ "سبوتنيك" عن فرص التوصل لاتفاق في غزة

سبوتنيك عربي

أفاد المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد، بأن كل ما يجري من مباحثات بشأن قطاع غزة، سواء في القاهرة أو في أي مكان آخر، يصطدم بالموقف الإسرائيلي المتعنت... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T20:07+0000

2026-06-30T20:07+0000

2026-06-30T20:07+0000

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وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما يحدث حاليا "ما هو إلا إيهام بوجود حوارات ومفاوضات حقيقية، نظراً لأن حكومة بنيامين نتنياهو لا يمكن أن تقدم على أي تنازل، حتى لو كان بسيطا، فيما يخص ملف قطاع غزة والقضية الفلسطينية في هذا الوقت بالذات، خاصة وأنها تعرضت لضغوط في الملف الإيراني وربما ضغوط خفيفة في الملف اللبناني".وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني "أن حركة حماس أخطأت منذ البداية في عدم إشراك الكل الفلسطيني في هذه المفاوضات، وتحديدا السلطة الوطنية الفلسطينية"، معتبرا أن "الحركة كانت بحاجة لوحدة موقف فلسطيني، وكان بإمكانها تسليم هذه الملفات للسلطة للتفاوض حولها، لما تحظى به السلطة من اعتراف دولي وقبول أكبر، فضلاً عن قدرتها على التواجد في قطاع غزة وإسناد لجنة الإسناد المجتمعي، والتعامل مع الطروحات المتعلقة بملف السلاح".وتوقع "استمرار الدوران في نفس دائرة النقاش الحالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، إلا في حال ممارسة ضغط حقيقي وملموس على نتنياهو وحكومته، وهو الضغط الذي قد يرى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديداً يؤدي إلى سقوط حكومته أو عدم نجاحه في الانتخابات القادمة".وأفاد "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بوصول مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية، التي من المزمع نشرها في قطاع غزة. وأوضح المجلس في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، "أن وصول الآليات يأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023". وأضاف أن "المباحثات ستتناول أيضًا استكمال مناقشة خارطة الطريق التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي قطاع غزة".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, اسرائيل