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مع وصول وفد "حماس" للقاهرة.. خبير يتحدث لـ "سبوتنيك" عن فرص التوصل لاتفاق في غزة
مع وصول وفد "حماس" للقاهرة.. خبير يتحدث لـ "سبوتنيك" عن فرص التوصل لاتفاق في غزة
سبوتنيك عربي
أفاد المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد، بأن كل ما يجري من مباحثات بشأن قطاع غزة، سواء في القاهرة أو في أي مكان آخر، يصطدم بالموقف الإسرائيلي المتعنت... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T20:07+0000
2026-06-30T20:07+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
اسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114691998_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_cfdc609a4b12fd1538a9be985c058c82.jpg
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما يحدث حاليا "ما هو إلا إيهام بوجود حوارات ومفاوضات حقيقية، نظراً لأن حكومة بنيامين نتنياهو لا يمكن أن تقدم على أي تنازل، حتى لو كان بسيطا، فيما يخص ملف قطاع غزة والقضية الفلسطينية في هذا الوقت بالذات، خاصة وأنها تعرضت لضغوط في الملف الإيراني وربما ضغوط خفيفة في الملف اللبناني".وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني "أن حركة حماس أخطأت منذ البداية في عدم إشراك الكل الفلسطيني في هذه المفاوضات، وتحديدا السلطة الوطنية الفلسطينية"، معتبرا أن "الحركة كانت بحاجة لوحدة موقف فلسطيني، وكان بإمكانها تسليم هذه الملفات للسلطة للتفاوض حولها، لما تحظى به السلطة من اعتراف دولي وقبول أكبر، فضلاً عن قدرتها على التواجد في قطاع غزة وإسناد لجنة الإسناد المجتمعي، والتعامل مع الطروحات المتعلقة بملف السلاح".وتوقع "استمرار الدوران في نفس دائرة النقاش الحالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، إلا في حال ممارسة ضغط حقيقي وملموس على نتنياهو وحكومته، وهو الضغط الذي قد يرى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديداً يؤدي إلى سقوط حكومته أو عدم نجاحه في الانتخابات القادمة".وأفاد "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بوصول مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية، التي من المزمع نشرها في قطاع غزة. وأوضح المجلس في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، "أن وصول الآليات يأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023". وأضاف أن "المباحثات ستتناول أيضًا استكمال مناقشة خارطة الطريق التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي قطاع غزة".وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260627/مع-تعثر-الانتقال-للمرحلة-الثانية-سيناريوهات-الوضع-بين-حماس-وإسرائيل-في-غزة-خلال-المرحلة-المقبلة-1114766129.html
https://sarabic.ae/20260630/قيادي-بـمنظمة-التحرير-حكومة-نتنياهو-تستهدف-الأطفال-والمدنيين-لحسم-الصراع-في-الضفة-وغزة-1114848034.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, اسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, اسرائيل

مع وصول وفد "حماس" للقاهرة.. خبير يتحدث لـ "سبوتنيك" عن فرص التوصل لاتفاق في غزة

20:07 GMT 30.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatشح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة
شح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
أفاد المحلل السياسي الفلسطيني، نعمان توفيق العابد، بأن كل ما يجري من مباحثات بشأن قطاع غزة، سواء في القاهرة أو في أي مكان آخر، يصطدم بالموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن ما يحدث حاليا "ما هو إلا إيهام بوجود حوارات ومفاوضات حقيقية، نظراً لأن حكومة بنيامين نتنياهو لا يمكن أن تقدم على أي تنازل، حتى لو كان بسيطا، فيما يخص ملف قطاع غزة والقضية الفلسطينية في هذا الوقت بالذات، خاصة وأنها تعرضت لضغوط في الملف الإيراني وربما ضغوط خفيفة في الملف اللبناني".

وأشار العابد إلى صعوبة التوصل إلى نتيجة مع حكومة نتنياهو حتى في موضوع تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، موضحا أن "مشاركة حركة حماس في حوارات القاهرة وغيرها تأتي في إطار محاولة سد الذرائع على حكومة الاحتلال، وإظهار أن هناك حراكا وطروحات وحلولاً وسطا من قبل الفصائل الفلسطينية، حيث لا يمكن للحركة أن تقاطع هذه الحوارات أو تبتعد عن تقديم رؤيتها".

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني "أن حركة حماس أخطأت منذ البداية في عدم إشراك الكل الفلسطيني في هذه المفاوضات، وتحديدا السلطة الوطنية الفلسطينية"، معتبرا أن "الحركة كانت بحاجة لوحدة موقف فلسطيني، وكان بإمكانها تسليم هذه الملفات للسلطة للتفاوض حولها، لما تحظى به السلطة من اعتراف دولي وقبول أكبر، فضلاً عن قدرتها على التواجد في قطاع غزة وإسناد لجنة الإسناد المجتمعي، والتعامل مع الطروحات المتعلقة بملف السلاح".
وذكر نعمان توفيق العابد أنه "لا يتوقع حدوث أي اختراق حقيقي خلال الفترة المتبقية لحكومة بنيامين نتنياهو، التي تمتلك مخططات وأفكاراً تطبقها على الأرض في قطاع غزة تتعارض كلياً مع استحقاقات المرحلة الأولى، وتتعارض بشكل أكبر مع استحقاقات المرحلة الثانية المتعلقة بالانسحاب ودخول قوات دولية".
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27 يونيو, 16:07 GMT
وتوقع "استمرار الدوران في نفس دائرة النقاش الحالية إلى حين الوصول إلى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، إلا في حال ممارسة ضغط حقيقي وملموس على نتنياهو وحكومته، وهو الضغط الذي قد يرى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديداً يؤدي إلى سقوط حكومته أو عدم نجاحه في الانتخابات القادمة".
وأفاد "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بوصول مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية، التي من المزمع نشرها في قطاع غزة. وأوضح المجلس في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، "أن وصول الآليات يأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأعلن المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، طاهر النونو، وصول وفد من الحركة برئاسة زاهر جبارين، رئيس الحركة في الضفة الغربية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء. وقال النونو، في بيان له، إن الوفد سيبحث سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في قطاع غزة، وجرائم القتل والاغتيال اليومية، إلى جانب ضمان التزام إسرائيل بإدخال احتياجات القطاع بشكل كامل، بما يشمل مواد ترميم المستشفيات والمخابز والبنية التحتية، وتنفيذ باقي بنود الاتفاق.
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19:21 GMT
وأضاف أن "المباحثات ستتناول أيضًا استكمال مناقشة خارطة الطريق التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة السابق نيكولاي ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي قطاع غزة".
وأكد النونو أن "حركة حماس جادة في التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، ويوقف جرائم الاحتلال، ويحقق تقدمًا في استعادة الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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