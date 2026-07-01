"مجلس السلام": لا مكان لـ"أونروا" في غزة "الجديدة"
© Photo / Government media office in Gazaوصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري
© Photo / Government media office in Gaza
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أعلن "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيُنهي وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيما أُطلق عليه "غزة الجديدة".
ونشر "مجلس السلام" بيان له، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه في "إكس"، قال من خلاله "لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، ونطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع لأن شعب غزة يستحق أفضل من ذلك".
UNRWA has no place in the new Gaza. We are turning the page on the complex of perpetual aid dependency & conflict. The people of Gaza deserve better. https://t.co/MttkJqX1Np— Board of Peace (@BoardOfPeace) July 1, 2026
وجاء الإعلان عن عدم وجود الأونروا بعد الكشف عن مخطط لإقامة مناطق إيواء بعيدة عن سيطرة "حماس".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الأحد الماضي، تنفيذ غارة وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه "قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى"، إلى جانب قياديين آخرين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة"، واعتبر وجودهم "تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".