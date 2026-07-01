https://sarabic.ae/20260701/مجلس-السلام-لا-مكان-لـأونروا-في-غزة-الجديدة-1114868076.html

"مجلس السلام": لا مكان لـ"أونروا" في غزة "الجديدة"

"مجلس السلام": لا مكان لـ"أونروا" في غزة "الجديدة"

سبوتنيك عربي

أعلن "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيُنهي وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيما أُطلق عليه "غزة الجديدة". 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T17:00+0000

2026-07-01T17:00+0000

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غزة

منظمة الأونروا

العالم العربي

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ونشر "مجلس السلام" بيان له، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه في "إكس"، قال من خلاله "لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، ونطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع لأن شعب غزة يستحق أفضل من ذلك".وجاء الإعلان عن عدم وجود الأونروا بعد الكشف عن مخطط لإقامة مناطق إيواء بعيدة عن سيطرة "حماس".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الأحد الماضي، تنفيذ غارة وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه "قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى"، إلى جانب قياديين آخرين.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

https://sarabic.ae/20260701/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تصريحات-مجلس-السلام-عن-الأونروا-مرفوضة-وتصفية-للاجئين-1114867467.html

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