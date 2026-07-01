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"مجلس السلام": لا مكان لـ"أونروا" في غزة "الجديدة"
"مجلس السلام": لا مكان لـ"أونروا" في غزة "الجديدة"
سبوتنيك عربي
أعلن "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيُنهي وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيما أُطلق عليه "غزة الجديدة". 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T17:00+0000
2026-07-01T17:00+0000
غزة
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ونشر "مجلس السلام" بيان له، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه في "إكس"، قال من خلاله "لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، ونطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع لأن شعب غزة يستحق أفضل من ذلك".وجاء الإعلان عن عدم وجود الأونروا بعد الكشف عن مخطط لإقامة مناطق إيواء بعيدة عن سيطرة "حماس".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الأحد الماضي، تنفيذ غارة وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه "قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى"، إلى جانب قياديين آخرين.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260701/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تصريحات-مجلس-السلام-عن-الأونروا-مرفوضة-وتصفية-للاجئين-1114867467.html
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غزة, منظمة الأونروا, العالم العربي, الأخبار
غزة, منظمة الأونروا, العالم العربي, الأخبار

"مجلس السلام": لا مكان لـ"أونروا" في غزة "الجديدة"

17:00 GMT 01.07.2026
© Photo / Government media office in Gazaوصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Photo / Government media office in Gaza
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أعلن "مجلس السلام" في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنه سيُنهي وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيما أُطلق عليه "غزة الجديدة".
ونشر "مجلس السلام" بيان له، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه في "إكس"، قال من خلاله "لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، ونطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع لأن شعب غزة يستحق أفضل من ذلك".
وجاء الإعلان عن عدم وجود الأونروا بعد الكشف عن مخطط لإقامة مناطق إيواء بعيدة عن سيطرة "حماس".
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات "مجلس السلام" عن الأونروا مرفوضة وتصفية للاجئين
16:37 GMT
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، الأحد الماضي، تنفيذ غارة وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه "قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى"، إلى جانب قياديين آخرين.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن شحتوت كان يعمل خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات وصفها بـ"الإرهابية" ضد قواته، مضيفًا أن "الغارة استهدفت مركبة كان يستقلها برفقة عناصر مسلحة"، واعتبر وجودهم "تهديدًا للقوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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