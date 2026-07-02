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"حماس" تعلق على تصريحات "مجلس السلام" في غزة بشأن مستقبل الـ"أونروا"
"حماس" تعلق على تصريحات "مجلس السلام" في غزة بشأن مستقبل الـ"أونروا"
سبوتنيك عربي
استنكرت حركة حماس الفلسطينية، التصريحات المنسوبة لـ"مجلس السلام" في قطاع غزة، بشأن مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T12:21+0000
2026-07-02T12:21+0000
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ونشرت الحركة الفلسطينية، بيانًا لها مساء اليوم الخميس، أعلنت من خلاله عن رفضها لما وصفته بـ"محاولات تقويض دور الوكالة"، معتبرة أن هذه التصريحات "تنسجم مع السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين".وأفادت "حماس" بأن "الأونروا تمثل شاهدًا دوليًا على نكبة الشعب الفلسطيني، وتجسيدًا للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين، وولايتها مستندة إلى تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يجعل المساس بها استهدافًا للشرعية الدولية".وشددت "حماس" على رفضها أي دعوات لوقف تمويل الوكالة أو تقليص ولايتها أو استبدالها، محذرة من "تداعيات ذلك في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة".وكان "مجلس السلام" في قطاع غزة، أعلن أمس الأربعاء، أنه سيُنهي وجود وكالة الـ"أونروا" فيما أُطلق عليه "غزة الجديدة"، ونشر "مجلس السلام" بيان له، قال من خلاله: "لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، ونطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع، لأن شعب غزة يستحق أفضل من ذلك".وجاء الإعلان عن "عدم وجود الـ"أونروا" بعد الكشف عن مخطط لإقامة مناطق إيواء بعيدة عن سيطرة "حماس".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260701/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-مستمرون-بتقديم-خدماتنا-في-غزة-والضفة-ونمر-بظروف-مالية-حرجة-1114870536.html
https://sarabic.ae/20260701/غوتيريش-الأونروا-على-وشك-الانهيار-بسبب-نقص-التمويل-1114851247.html
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منظمة الأونروا, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
منظمة الأونروا, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

"حماس" تعلق على تصريحات "مجلس السلام" في غزة بشأن مستقبل الـ"أونروا"

12:21 GMT 02.07.2026
© AP Photo / Hassan Eslaiahيقوم عمال الأمم المتحدة والهلال الأحمر بإعداد المساعدات للتوزيع على الفلسطينيين في مستودع الأونروا في دير البلح بقطاع غزة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023.
يقوم عمال الأمم المتحدة والهلال الأحمر بإعداد المساعدات للتوزيع على الفلسطينيين في مستودع الأونروا في دير البلح بقطاع غزة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Hassan Eslaiah
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استنكرت حركة حماس الفلسطينية، التصريحات المنسوبة لـ"مجلس السلام" في قطاع غزة، بشأن مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ونشرت الحركة الفلسطينية، بيانًا لها مساء اليوم الخميس، أعلنت من خلاله عن رفضها لما وصفته بـ"محاولات تقويض دور الوكالة"، معتبرة أن هذه التصريحات "تنسجم مع السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين".
وأفادت "حماس" بأن "الأونروا تمثل شاهدًا دوليًا على نكبة الشعب الفلسطيني، وتجسيدًا للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين، وولايتها مستندة إلى تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يجعل المساس بها استهدافًا للشرعية الدولية".
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": مستمرون بتقديم خدماتنا في غزة والضفة ونمر بظروف مالية حرجة
أمس, 18:27 GMT
وشددت "حماس" على رفضها أي دعوات لوقف تمويل الوكالة أو تقليص ولايتها أو استبدالها، محذرة من "تداعيات ذلك في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة".

ودعت الحركة الفلسطينية، الأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياتهم وضمان استمرار عمل الـ"أونروا" وحماية ولايتها الأممية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة".

وكان "مجلس السلام" في قطاع غزة، أعلن أمس الأربعاء، أنه سيُنهي وجود وكالة الـ"أونروا" فيما أُطلق عليه "غزة الجديدة"، ونشر "مجلس السلام" بيان له، قال من خلاله: "لا مكان لأونروا في غزة الجديدة، ونطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع، لأن شعب غزة يستحق أفضل من ذلك".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
غوتيريش: الـ"أونروا" على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل
أمس, 01:25 GMT
وجاء الإعلان عن "عدم وجود الـ"أونروا" بعد الكشف عن مخطط لإقامة مناطق إيواء بعيدة عن سيطرة "حماس".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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