https://sarabic.ae/20260708/الكويت-تعلن-خروج-خطوط-نقل-للطاقة-عن-الخدمة-بسبب-الهجوم-الإيراني-على-البلاد-1115037844.html

الكويت تعلن خروج خطوط نقل للطاقة عن الخدمة بسبب الهجوم الإيراني على البلاد

الكويت تعلن خروج خطوط نقل للطاقة عن الخدمة بسبب الهجوم الإيراني على البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الأربعاء، خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة، متأثرة بشظايا ناتجة عن... 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T10:34+0000

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وأكدت الوزارة الكويتية، في بيان لها، أن "الأضرار لم تؤثر على استمرارية خدمات الكهرباء والماء المقدمة للمواطنين والمقيمين"، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار والبدء في تنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة.وأوضحت أن "فرقها الفنية تواصل متابعة الوضع الميداني لضمان استقرار الشبكة الكهربائية ومعالجة أي آثار ناتجة عن الحادث".واستنكرت وزارة الخارجية الكويتية، في وقت سابق من اليوم، تكرار الهجمات الإيرانية على دولة الكويت، واعتبرتها "انتهاكًا جسيمًا للمواثيق الدولية".وقالت الخارجية الكويتية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاكٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817".وأكدت الخارجية الكويتية أن "مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تُشكّل تقويضًا ممنهجًا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط".وأوضح البيان أن "أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به"، مجددةً التأكيد على "احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها".وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران

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