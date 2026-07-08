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ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت
ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يعتقد أن مذكرة التفاهم التي وقّعت بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قد... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T08:22+0000
2026-07-08T08:44+0000
ترامب
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وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في أنقرة: "بالنسبة لي، التعامل معهم مضيعة للوقت، يمكنهم التحدث، لكنني أعتقد أنهم يضيعون وقتهم".وأضاف: "سأترك لمفاوضينا المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى أي فائدة من ذلك".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أفادت، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران.وقال الجيش الإيراني، في بيان له، إن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب المترتبة على الخرق المتكرر والصريح لوقف إطلاق النار".وأضاف البيان أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة للطائرات المسيّرة التابعة للجيش الإيراني".نتنياهو يضع شروطه للاتفاق النووي مع إيران: رقابة كاملة ورفض أي قيود على التفتيشالكويت تندد بتكرار الهجمات الإيرانية على أراضيها وتعتبرها "انتهاكا" للمواثيق الدولية
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ترامب, إيران, العالم, العالم العربي
ترامب, إيران, العالم, العالم العربي

ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت

08:22 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 08:44 GMT 08.07.2026)
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Carl Court
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأنه يعتقد أن مذكرة التفاهم التي وقّعت بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قد انتهت.
وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في أنقرة: "بالنسبة لي، التعامل معهم مضيعة للوقت، يمكنهم التحدث، لكنني أعتقد أنهم يضيعون وقتهم".
وأجاب ردًا على سؤال حول ما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال ساريًا بعد تبادل الضربات الأخير بين الولايات المتحدة وإيران: "بالنسبة لي، هذا سؤال مثير للاهتمام. أعتقد أن الأمر انتهى. لا أريد التعامل معهم".
وأضاف: "سأترك لمفاوضينا المتميزين مواصلة الحوار إن أرادوا، لكنني لا أرى أي فائدة من ذلك".

وأكد أنه غير راض عن "الناتو" بسبب الوضع في غرينلاند وإيران.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يحتفل بـمهرجان الأنوار على متن أول حاملة طائرات محلية الصنع إن إس فيكرانت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران
أمس, 22:05 GMT
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أفادت، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران.

بدوره أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف "مواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في مملكة البحرين"، ردًا على الهجوم الأمريكي، الذي قال إنه استهدف مواقع عسكرية ومدنية جنوبي إيران.

وقال الجيش الإيراني، في بيان له، إن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب المترتبة على الخرق المتكرر والصريح لوقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة للطائرات المسيّرة التابعة للجيش الإيراني".
نتنياهو يضع شروطه للاتفاق النووي مع إيران: رقابة كاملة ورفض أي قيود على التفتيش
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