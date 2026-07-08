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الكويت تندد بتكرار الهجمات الإيرانية على أراضيها وتعتبرها "انتهاكا" للمواثيق الدولية
الكويت تندد بتكرار الهجمات الإيرانية على أراضيها وتعتبرها "انتهاكا" للمواثيق الدولية
سبوتنيك عربي
استنكرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، تكرار الهجمات الإيرانية على دولة الكويت، واعتبرتها "انتهاكًا جسيمًا للمواثيق الدولية". 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية الكويتية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاكٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817".وأكدت الخارجية الكويتية أن "مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تُشكّل تقويضًا ممنهجًا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط".وأعلن الجيش الكويتي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران
https://sarabic.ae/20260628/مصر-تعلن-تضامنها-مع-الكويت-والبحرين-ودعمها-لكل-إجراءاتهما-للحفاظ-على-أمنهما-1114783438.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, أخبار إيران
الكويت, أخبار الكويت اليوم, إيران, أخبار إيران
الكويت تندد بتكرار الهجمات الإيرانية على أراضيها وتعتبرها "انتهاكا" للمواثيق الدولية
استنكرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، تكرار الهجمات الإيرانية على دولة الكويت، واعتبرتها "انتهاكًا جسيمًا للمواثيق الدولية".
وقالت الخارجية الكويتية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها صباح اليوم، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ مباشرٍ لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاكٍ جسيمٍ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817".
وأكدت الخارجية الكويتية أن "مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تُشكّل تقويضًا ممنهجًا لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط".
وأوضح البيان أن "أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به"، مجددةً التأكيد على "احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها".
وأعلن الجيش الكويتي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني
، اليوم الأربعاء، أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.
وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.