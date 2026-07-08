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الجيش الإيراني: جميع القواعد الأمريكية في المنطقة "أهداف مشروعة"
الجيش الإيراني: جميع القواعد الأمريكية في المنطقة "أهداف مشروعة"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف "مواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بمملكة البحرين"، ردًا على الهجوم... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش الإيراني، في بيان له، إن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب المترتبة على الخرق المتكرر والصريح لوقف إطلاق النار".وأضاف البيان أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة للطائرات المسيّرة التابعة للجيش الإيراني".يأتي ذلك بعدما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران، زاعمة أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإيراني: جميع القواعد الأمريكية في المنطقة "أهداف مشروعة"
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف "مواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بمملكة البحرين"، ردًا على الهجوم الأمريكي، الذي قال إنه استهدف مواقع عسكرية ومدنية جنوبي إيران.
وقال الجيش الإيراني، في بيان له، إن "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن العواقب المترتبة على الخرق المتكرر والصريح لوقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة أهداف مشروعة للطائرات المسيّرة التابعة للجيش الإيراني".
يأتي ذلك بعدما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية
على إيران، زاعمة
أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين
، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".
وأضافت الوكالة، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.