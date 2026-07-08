https://sarabic.ae/20260708/رئيس-البرلمان-الإيراني-لن-نتراجع-وانتهى-عهد-الترهيب-والابتزاز-1115031496.html
رئيس البرلمان الإيراني: لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز
رئيس البرلمان الإيراني: لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن إيران "لن تتراجع أمام سياسة الترهيب والابتزاز، التي تنتهجها الولايات المتحدة"، معتبرًا أن "واشنطن ارتكبت سلسلة... 08.07.2026, سبوتنيك عربي
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وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، استعرض قاليباف أبرز الانتهاكات الأمريكية، والتي شملت "انتهاك الاتفاقيات الإيرانية في مضيق هرمز، واستمرار التهديدات بشن هجمات عسكرية جديدة، والهجوم على المناطق الجنوبية من إيران، وإعادة فرض العقوبات على قطاع النفط، إلى جانب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".وقال رئيس البرلمان الإيراني: "انتهى عهد الترهيب والابتزاز. نحن لسنا ممن يتراجعون أو يقدمون التنازلات أمام الضغوط".يأتي ذلك بعدما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران، زاعمة أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
https://sarabic.ae/20260708/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-يتوعد-برد-حاسم-على-الضربات-الأمريكية-بجنوب-البلاد-1115030736.html
https://sarabic.ae/20260707/القيادة-المركزية-الأمريكية-بدأنا-تنفيذ-سلسلة-ضربات-قوية-على-إيران-1115029031.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس البرلمان الإيراني: لن نتراجع وانتهى عهد الترهيب والابتزاز
05:26 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 05:29 GMT 08.07.2026)
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن إيران "لن تتراجع أمام سياسة الترهيب والابتزاز، التي تنتهجها الولايات المتحدة"، معتبرًا أن "واشنطن ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، التي تقوّض أي تفاهمات قائمة".
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، استعرض قاليباف أبرز الانتهاكات الأمريكية، والتي شملت "انتهاك الاتفاقيات الإيرانية في مضيق هرمز، واستمرار التهديدات بشن هجمات عسكرية جديدة، والهجوم على المناطق الجنوبية من إيران، وإعادة فرض العقوبات على قطاع النفط، إلى جانب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".
وقال رئيس البرلمان الإيراني: "انتهى عهد الترهيب والابتزاز. نحن لسنا ممن يتراجعون أو يقدمون التنازلات أمام الضغوط".
يأتي ذلك بعدما أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، فجر اليوم الأربعاء، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية
على إيران، زاعمة أن ذلك جاء "ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز".
من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن طهران "هاجمت قواعد أمريكية في الكويت والبحرين
، ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت إيران".
وذكرت وكالة أنباء "فارس"، أن "القوات البحرية والجوية التابعة للحرس الثوري، وفي عملية مشتركة، هاجمت 85 منشأة عسكرية أمريكية هامة في ميناء سلمان التابع للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ".
وأضافت الوكالة الإيرانية، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 9" تابعة للعدو، وذلك ردًا على العدوان".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.