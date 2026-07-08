https://sarabic.ae/20260708/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-يتوعد-برد-حاسم-على-الضربات-الأمريكية-بجنوب-البلاد-1115030736.html
مقر خاتم الأنبياء الإيراني يتوعد برد "حاسم" على الضربات الأمريكية بجنوب البلاد
مقر خاتم الأنبياء الإيراني يتوعد برد "حاسم" على الضربات الأمريكية بجنوب البلاد
سبوتنيك عربي
توعد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، اليوم الأربعاء، بالرد الحاسم على الضربات الأميركية الجديدة بجنوب البلاد. 08.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-08T03:37+0000
2026-07-08T03:37+0000
2026-07-08T03:37+0000
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وبحسب وسائل إعلام إيرانية، " قالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن طهران سترد بحسم على العدوان الإرهابي الأمريكي في جنوب إيران ".وبوقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية "القوية" ضد إيران.وأكدت أن الضربات الأمريكية الجديدة ضد إيران، جاءت ردا على هجمات طهران على سفن تجارية في مضيق هرمز.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوما حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260707/القيادة-المركزية-الأمريكية-بدأنا-تنفيذ-سلسلة-ضربات-قوية-على-إيران-1115029031.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مقر خاتم الأنبياء الإيراني يتوعد برد "حاسم" على الضربات الأمريكية بجنوب البلاد
توعد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني، اليوم الأربعاء، بالرد الحاسم على الضربات الأميركية الجديدة بجنوب البلاد.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، " قالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء) إن طهران سترد بحسم على العدوان الإرهابي الأمريكي في جنوب إيران ".
وأضافت :" لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته".
وبوقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية "القوية" ضد إيران.
وأكدت أن الضربات الأمريكية الجديدة ضد إيران، جاءت ردا على هجمات طهران على سفن تجارية في مضيق هرمز.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يوما حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا
الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها
أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.