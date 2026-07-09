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ترامب يتوعد إيران: إذا تكرر الأمر فسيكون "الوضع أسوأ"
ترامب يتوعد إيران: إذا تكرر الأمر فسيكون "الوضع أسوأ"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الضربات الأمريكية الحالية على إيران بأنها "رد على قصف طهران السفن بالأمس"، متوعدًا بأنه "إذا تكرر الأمر، سيكون... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T00:55+0000
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وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "هي (في إشارة إلى الضربات) رد على قصف طهران السفن بالأمس، وإذا تكرر الأمر، سيكون الوضع أسوأ بكثير".دوي انفجاراتوفي الأثناء، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة آق قلا بمحافظة غلستان شمالي البلاد.وذكرت الوكالة أنه: "قبل دقائق قليلة، أفاد سكان مدينة آق قلا بوقوع عدة انفجارات في المدينة".وأضافت الوكالة أن المصادر المحلية أفادت أيضًا بأن عدة قذائف معادية أصابت جسرًا على مسار خط السكك الحديدية غربي مدينة آق قلا.ومساء أمس الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يسماع "دوي انفجارات في جزيرة أبو موسى، وفي مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، أنها بدأت، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، شن ضربات إضافية ضد إيران، لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
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ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يتوعد إيران: إذا تكرر الأمر فسيكون "الوضع أسوأ"

00:55 GMT 09.07.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Carl Court
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الضربات الأمريكية الحالية على إيران بأنها "رد على قصف طهران السفن بالأمس"، متوعدًا بأنه "إذا تكرر الأمر، سيكون الوضع أسوأ بكثير".
وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "هي (في إشارة إلى الضربات) رد على قصف طهران السفن بالأمس، وإذا تكرر الأمر، سيكون الوضع أسوأ بكثير".

دوي انفجارات

وفي الأثناء، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في مدينة آق قلا بمحافظة غلستان شمالي البلاد.
وذكرت الوكالة أنه: "قبل دقائق قليلة، أفاد سكان مدينة آق قلا بوقوع عدة انفجارات في المدينة".
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
إيران: جميع القواعد المشاركة في الهجمات الأمريكية ستكون أهدافا للرد
أمس, 21:36 GMT
وأضافت الوكالة أن المصادر المحلية أفادت أيضًا بأن عدة قذائف معادية أصابت جسرًا على مسار خط السكك الحديدية غربي مدينة آق قلا.
ومساء أمس الأربعاء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني يسماع "دوي انفجارات في جزيرة أبو موسى، وفي مدينتي كنارك وتشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران، وسماع دوي ثمانية انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وتعامل الدفاعات الجوية مع أهداف معادية في سماء جزيرة قشم جنوبي البلاد".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأربعاء، أنها بدأت، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، شن ضربات إضافية ضد إيران، لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.
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