https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الأمريكي-استهدفنا-نحو-90-هدفا-عسكريا-على-طول-الساحل-الإيراني-1115060860.html
الجيش الأمريكي: استهدفنا نحو 90 هدفا عسكريا على طول الساحل الإيراني
الجيش الأمريكي: استهدفنا نحو 90 هدفا عسكريا على طول الساحل الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يوم أمس الأربعاء ، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T04:26+0000
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وأصدرت القيادة المركزية بيانا على منصة " إكس"، جاء فيه: "شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية و مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، شن ضربات إضافية ضد إيران "لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، قال الرئيس ترامب، إن "إيران تتصرف بشكل سيئ جدا منذ عقود"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضدها.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.التلفزيون الإيراني: هجمات أمريكية تستهدف موانئ ومنشآت اتصالات في سيريك وبندر عباس وجزيرة "قشم"
https://sarabic.ae/20260709/ترامب-يتوعد-إيران-إذا-تكرر-الأمر-فسيكون-الوضع-أسوأ-1115058803.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
الجيش الأمريكي: استهدفنا نحو 90 هدفا عسكريا على طول الساحل الإيراني
أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يوم أمس الأربعاء ، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
وأصدرت القيادة المركزية بيانا على منصة " إكس"، جاء فيه: "شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية و مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني".
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، شن ضربات إضافية ضد إيران "لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
وحمَّلت "سنتكوم"، إيران، مسؤولية "العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية"، وذلك بسحب البيان الأمريكي.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، قال الرئيس ترامب
، إن "إيران تتصرف بشكل سيئ جدا منذ عقود"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضدها.
وأضاف ترامب، في تصريحات له من أنقرة، أن واشنطن قصفت إيران بعد استهدافها سفنا في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن بلاده "قد تضرب إيران مجددا الليلة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام في إيران، لكنه شدد على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.