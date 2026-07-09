https://sarabic.ae/20260709/ترامب-إيران-ترغب-بشدة-إبرام-اتفاق-مع-واشنطن-1115061918.html

ترامب: إيران ترغب بشدة إبرام اتفاق مع واشنطن

ترامب: إيران ترغب بشدة إبرام اتفاق مع واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن ممثلين عن إيران تواصلوا مؤخراً مع الولايات المتحدة وأبدوا رغبة في إبرام اتفاق. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T06:15+0000

2026-07-09T06:15+0000

2026-07-09T06:15+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

إيران

أخبار إيران

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وأوضح ترامب للصحفيين خلال تصريحات بُثت عبر قناة البيت الأبيض على منصة يوتيوب: "إنهم (إيران) يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لقد تواصلوا معنا (الولايات المتحدة) مؤخراً".وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يوم أمس الأربعاء ، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، شن ضربات إضافية ضد إيران "لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.التلفزيون الإيراني: هجمات أمريكية تستهدف موانئ ومنشآت اتصالات في سيريك وبندر عباس وجزيرة "قشم"

https://sarabic.ae/20260709/إعلام-ترامب-يستعد-لنقل-المواجهة-مع-إيران-إلى-هرمز-1115061512.html

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