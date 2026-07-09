https://sarabic.ae/20260709/ترامب-إيران-ترغب-بشدة-إبرام-اتفاق-مع-واشنطن-1115061918.html
ترامب: إيران ترغب بشدة إبرام اتفاق مع واشنطن
ترامب: إيران ترغب بشدة إبرام اتفاق مع واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن ممثلين عن إيران تواصلوا مؤخراً مع الولايات المتحدة وأبدوا رغبة في إبرام اتفاق. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T06:15+0000
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دونالد ترامب
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أخبار إيران
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وأوضح ترامب للصحفيين خلال تصريحات بُثت عبر قناة البيت الأبيض على منصة يوتيوب: "إنهم (إيران) يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لقد تواصلوا معنا (الولايات المتحدة) مؤخراً".وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يوم أمس الأربعاء ، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، شن ضربات إضافية ضد إيران "لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.التلفزيون الإيراني: هجمات أمريكية تستهدف موانئ ومنشآت اتصالات في سيريك وبندر عباس وجزيرة "قشم"
https://sarabic.ae/20260709/إعلام-ترامب-يستعد-لنقل-المواجهة-مع-إيران-إلى-هرمز-1115061512.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران
ترامب: إيران ترغب بشدة إبرام اتفاق مع واشنطن
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن ممثلين عن إيران تواصلوا مؤخراً مع الولايات المتحدة وأبدوا رغبة في إبرام اتفاق.
وأوضح ترامب للصحفيين خلال تصريحات بُثت عبر قناة البيت الأبيض على منصة يوتيوب: "إنهم (إيران) يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لقد تواصلوا معنا (الولايات المتحدة) مؤخراً".
وأضاف أنه لا يعرف ما إذا كان الأمر يستحق إبرام اتفاق جديد مع إيران، حيث قال: "ببساطة، لا أعرف ما إذا كان الأمر يستحق إبرام اتفاق معهم (إيران)".
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يوم أمس الأربعاء ، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
وأصدرت القيادة المركزية بيانا على منصة " إكس"، جاء فيه: شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية و مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الأربعاء، شن ضربات إضافية ضد إيران "لتقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز".
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.