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إعلام: ترامب يستعد لنقل المواجهة مع إيران إلى هرمز
إعلام: ترامب يستعد لنقل المواجهة مع إيران إلى هرمز
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية بزعامة الرئيس دونالد ترامب تستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران. 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T05:26+0000
2026-07-09T05:26+0000
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وذكرت أن تلك المواجهة الأمريكية تأتي بعدما تحول تركيز واشنطن من استهداف البرنامج النووي والصاروخي الإيراني إلى معركة مفتوحة حول مضيق هرمز، باعتباره أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم.ونقل موقع "أكسيوس"، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين، أن "البيت الأبيض يعتبر أن الهدنة المؤقتة التي قامت عليها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران انتهت فعليا، بعد الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى إطلاق موجة ثانية من الضربات العسكرية داخل إيران. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، أن "مدة التصعيد ستتوقف بالكامل على الخطوة الإيرانية التالية، وقد تستمر يوما أو يومين، أو تمتد أسبوعا أو حتى شهرا إذا واصلت طهران استهداف الملاحة في المضيق".وأشار إلى أن الضربات الأمريكية اتسعت خلال الساعات الماضية لتشمل أهدافا مرتبطة بالبنية التحتية داخل إيران، بينها منشآت للنقل، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد اعلنت، بأن قواتها شنت مساء أمس الأربعاء ، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.وأصدرت القيادة المركزية بيانا على منصة " إكس"، جاء فيه: "شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية و مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني".ونشرت "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب. وحمَّلت "سنتكوم"، إيران، مسؤولية "العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية"، وذلك بسحب البيان الأمريكي.وأمس الأربعاء، قال الرئيس ترامب، إن "إيران تتصرف بشكل سيئ جدا منذ عقود"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضدها.وأضاف ترامب، في تصريحات له من أنقرة، أن واشنطن قصفت إيران بعد استهدافها سفنا في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن بلاده "قد تضرب إيران مجددا الليلة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام في إيران، لكنه شدد على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الأمريكي-استهدفنا-نحو-90-هدفا-عسكريا-على-طول-الساحل-الإيراني-1115060860.html
https://sarabic.ae/20260708/إيران-جميع-القواعد-المشاركة-في-الهجمات-الأمريكية-ستكون-أهدافًا-للرد-1115057849.html
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أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار إيران, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: ترامب يستعد لنقل المواجهة مع إيران إلى هرمز

05:26 GMT 09.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية بزعامة الرئيس دونالد ترامب تستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع مع إيران.
وذكرت أن تلك المواجهة الأمريكية تأتي بعدما تحول تركيز واشنطن من استهداف البرنامج النووي والصاروخي الإيراني إلى معركة مفتوحة حول مضيق هرمز، باعتباره أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة في العالم.
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
الجيش الأمريكي: استهدفنا نحو 90 هدفا عسكريا على طول الساحل الإيراني
04:26 GMT
ونقل موقع "أكسيوس"، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين، أن "البيت الأبيض يعتبر أن الهدنة المؤقتة التي قامت عليها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران انتهت فعليا، بعد الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى إطلاق موجة ثانية من الضربات العسكرية داخل إيران.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، أن "مدة التصعيد ستتوقف بالكامل على الخطوة الإيرانية التالية، وقد تستمر يوما أو يومين، أو تمتد أسبوعا أو حتى شهرا إذا واصلت طهران استهداف الملاحة في المضيق".
وأشار إلى أن الضربات الأمريكية اتسعت خلال الساعات الماضية لتشمل أهدافا مرتبطة بالبنية التحتية داخل إيران، بينها منشآت للنقل، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص قدرة طهران على تهديد الملاحة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد اعلنت، بأن قواتها شنت مساء أمس الأربعاء ، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.
وأصدرت القيادة المركزية بيانا على منصة " إكس"، جاء فيه: "شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية و مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني".
ونشرت "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب. وحمَّلت "سنتكوم"، إيران، مسؤولية "العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية"، وذلك بسحب البيان الأمريكي.
إطلاق صواريخ باليستية من تحت الأرض من قبل الحرس الثوري الإيراني خلال مناورة عسكرية، 29 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2026
إيران: جميع القواعد المشاركة في الهجمات الأمريكية ستكون أهدافا للرد
أمس, 21:36 GMT
وأمس الأربعاء، قال الرئيس ترامب، إن "إيران تتصرف بشكل سيئ جدا منذ عقود"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة قد تنفذ ضربات جديدة ضدها.
وأضاف ترامب، في تصريحات له من أنقرة، أن واشنطن قصفت إيران بعد استهدافها سفنا في مضيق هرمز"، مشيرًا إلى أن بلاده "قد تضرب إيران مجددا الليلة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام في إيران، لكنه شدد على أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
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