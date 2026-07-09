https://sarabic.ae/20260709/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءات-آثمة-بالصواريخ-والمسيرات-1115062876.html
قوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءات آثمة بالصواريخ والمسيرات
قوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءات آثمة بالصواريخ والمسيرات
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T07:24+0000
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وأكدت القيادة العامة، أن جميع الوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مخلفات ناتجة عن الهجوم، والإبلاغ عنها فوراً.واعتبرت قوة دفاع البحرين أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشيدة بجاهزية قواتها ويقظتها في التصدي للهجوم.وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.
https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-ومنشآت-أمريكية-في-الكويت-وقطر-والبحرين-1115062587.html
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إيران, أخبار إيران, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قوة دفاع البحرين: إيران تواصل نهجها العدائي عبر اعتداءات آثمة بالصواريخ والمسيرات
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، أن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت المملكة"، مؤكدة أن الهجمات استهدفت المدنيين.
وأكدت القيادة العامة، أن جميع الوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مخلفات ناتجة عن الهجوم، والإبلاغ عنها فوراً.
واعتبرت قوة دفاع البحرين أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشيدة بجاهزية قواتها ويقظتها في التصدي للهجوم.
وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا
على طول الساحل الإيراني.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.
من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.
وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.