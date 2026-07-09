https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-حصيلة-قتلى-يومين-من-الهجوم-الأمريكي-1115064935.html

إيران تعلن حصيلة قتلى يومين من الهجوم الأمريكي

إيران تعلن حصيلة قتلى يومين من الهجوم الأمريكي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة 78 خلال اليومين الماضيين، جراء غارات أمريكية على البلاد. 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T08:35+0000

2026-07-09T08:35+0000

2026-07-09T08:38+0000

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ونقلت وكالة "فارس"، صباح اليوم الخميس، عن رئيس مركز العلاقات العامة، بالوزارة حسين كرمانبور، أنه "خلال سريان وقف إطلاق النار، استهدفت الولايات المتحدة 5 محافظات إيرانية" يومي الأربعاء والخميس.وأكد كرمانبور أن هذه الهجمات أسفرت حتى الآن عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 78 آخرين، لا يزال 47 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات، بينما غادر بقية المصابين المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة.أعلن الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أنه "نفذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت أنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت" في الكويت، ومواقع للإنذار المبكر وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية في قطر".وأضاف الجيش الإيراني، في بيان له، أن هجماته استهدفت مخازن وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين، وذلك ردًا على "العدوان الأمريكي، الذي استهدف مناطق ووحدات عسكرية داخل إيران.وأكد البيان، أن "الهجمات نُفذت باستخدام "كم هائل" من الطائرات المسيّرة الهجومية"، مشددًا على أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل عملياتها العسكرية "دون أي شروط" تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا، حتى إحباط ما وصفه بأهداف الولايات المتحدة".وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بأن قواتها شنت يومي الأربعاء والخميس، ضربات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني.ونشرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بيانا أكدت من خلالها أن قواتها وجهت الضربات على إيران بناء على توجيه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس دونالد ترامب.من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف أربع قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردًا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية.وقال الحرس الثوري، وفق بيان نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، إنه استهدف "بنية تحتية ومنشآت حيوية" في قاعدتي عريفجان وعلي السالم في الكويت، وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، بصواريخ وطائرات مسيّرة.

https://sarabic.ae/20260709/الجيش-الإيراني-يعلن-استهداف-قواعد-ومنشآت-أمريكية-في-الكويت-وقطر-والبحرين-1115062587.html

https://sarabic.ae/20260709/قوة-دفاع-البحرين-إيران-تواصل-نهجها-العدائي-عبر-اعتداءات-آثمة-بالصواريخ-والمسيرات-1115062876.html

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