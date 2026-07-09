رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات: على واشنطن وطهران العودة للمفاوضات وإلا سنكون أمام كارثة عالمية
© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
© REUTERS Benoit Tessier
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أكد الكاتب والصحفي ورئيس المركز الاستراتيجي للدراسات من قطر، الدكتور عبد الله عبد العزيز الخاطر، أن "عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مفاجأة غير سارة، لذلك يجب التمسك باتفاق "إسلام آباد" لأنه المنطلق الوحيد، وإلا سيكون من الصعب التحكم في الوضع".
وقال الخاطر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يجب العودة إلى الوسيط القطري، لما لقطر من قدرة على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات"، مضيفا: "لكن ذلك يتطلب مرونة من الطرفين، أو سنكون أمام كارثة عالمية، لأن الطرفين يختبران نوايا بعضهما البعض، ويوجد انعدام للثقة ومخاوف بينهما، لذلك محاولة البحث عن كل ما هو ممكن أن يكون مكسبا سيؤدي إلى عودة الحرب، وهنا تكمن أهمية الاتفاق".
ورأى الخاطر أن "إغلاق إيران لمضيق هرمز لا يتسم بأي شرعية، وفيه تجاوزات كثيرة كانت تشتكي منها إيران سابقا بينها الاستكبار العالمي، إلا أنها اليوم تقوم بالدور نفسه رغم عدم وجود حاجة لذلك، خاصة بعد الأثر الكبير الذي ترتب عن إغلاق المضيق على الاقتصاد العالمي".
وأضاف ضيف "سبوتنيك": "هذا غير مقبول، وبالتالي على الرغم من أهمية هذه الورقة التي تمتلكها إيران، إلا أن ذلك سيؤثر على العالم ودول الخليج".
وتابع: "أوروبا تعتمد على النفط والغاز الذي تنتجه المنطقة، كما أننا أمام مجاعة بالنسبة للعالم، إضافة إلى نقص في الطاقة النظيفة والألمنيوم، وهذه كلها مواد مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي".
وتابع: "أوروبا تعتمد على النفط والغاز الذي تنتجه المنطقة، كما أننا أمام مجاعة بالنسبة للعالم، إضافة إلى نقص في الطاقة النظيفة والألمنيوم، وهذه كلها مواد مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي".
2 يوليو, 16:16 GMT
ورأى الخاطر أن "ترامب على دراية تامة بكل ما يقوم به، والتضارب بتصاريحه يعكس أسلوبه وطريقته، فهو يُدخل درجة كبيرة من الغموض ليرى التداعيات وتقدير الموقف من ذلك، ومن هنا على صانع القرار الإيراني أن لا يستخف بهذا التضارب".
وختم الخاطر حديثه: "إيران صامدة وهذا طبيعي، فهي من أغنى الدول العالمية، وبالتالي ما الدافع من الاستمرار في مثل هذه المماحكة مع الولايات المتحدة وعلى مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "إيران في نظر العالم تحاول أن تتمسك بموضوع قد يكون سبب الحرب".