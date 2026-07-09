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تغطية مشتركة لنقل فعاليات تركيب وعاء الضغط لمفاعل الوحدة الثانية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
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مدار الليل والنهار
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30 د
الحدث من سبوتنيك
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الحدث من سبوتنيك
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57 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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120 د
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https://sarabic.ae/20260709/رئيس-المركز-الاستراتيجي-للدراسات-على-واشنطن-وطهران-العودة-للمفاوضات-وإلا-سنكون-أمام-كارثة-عالمية-1115068787.html
رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات: على واشنطن وطهران العودة للمفاوضات وإلا سنكون أمام كارثة عالمية
رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات: على واشنطن وطهران العودة للمفاوضات وإلا سنكون أمام كارثة عالمية
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والصحفي ورئيس المركز الاستراتيجي للدراسات من قطر، الدكتور عبد الله عبد العزيز الخاطر، أن "عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مفاجأة غير سارة،... 09.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-09T10:53+0000
2026-07-09T10:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
مضيق هرمز
تقارير سبوتنيك
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وقال الخاطر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يجب العودة إلى الوسيط القطري، لما لقطر من قدرة على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات"، مضيفا: "لكن ذلك يتطلب مرونة من الطرفين، أو سنكون أمام كارثة عالمية، لأن الطرفين يختبران نوايا بعضهما البعض، ويوجد انعدام للثقة ومخاوف بينهما، لذلك محاولة البحث عن كل ما هو ممكن أن يكون مكسبا سيؤدي إلى عودة الحرب، وهنا تكمن أهمية الاتفاق". وأضاف ضيف "سبوتنيك": "هذا غير مقبول، وبالتالي على الرغم من أهمية هذه الورقة التي تمتلكها إيران، إلا أن ذلك سيؤثر على العالم ودول الخليج".وتابع: "أوروبا تعتمد على النفط والغاز الذي تنتجه المنطقة، كما أننا أمام مجاعة بالنسبة للعالم، إضافة إلى نقص في الطاقة النظيفة والألمنيوم، وهذه كلها مواد مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي".وختم الخاطر حديثه: "إيران صامدة وهذا طبيعي، فهي من أغنى الدول العالمية، وبالتالي ما الدافع من الاستمرار في مثل هذه المماحكة مع الولايات المتحدة وعلى مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "إيران في نظر العالم تحاول أن تتمسك بموضوع قد يكون سبب الحرب".
https://sarabic.ae/20260709/إيران-تعلن-استهداف-4-قواعد-أمريكية-في-الكويت-والبحرين-وتهدد-بتوسيع-نطاق-الرد-1115060670.html
https://sarabic.ae/20260702/طهران-واشنطن-تخون-الدبلوماسية-وإيران-كانت-الضحية-في-الحرب-1114900134.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز, تقارير سبوتنيك, حصري
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز, تقارير سبوتنيك, حصري

رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات: على واشنطن وطهران العودة للمفاوضات وإلا سنكون أمام كارثة عالمية

10:53 GMT 09.07.2026
© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
© REUTERS Benoit Tessier
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حصري
أكد الكاتب والصحفي ورئيس المركز الاستراتيجي للدراسات من قطر، الدكتور عبد الله عبد العزيز الخاطر، أن "عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مفاجأة غير سارة، لذلك يجب التمسك باتفاق "إسلام آباد" لأنه المنطلق الوحيد، وإلا سيكون من الصعب التحكم في الوضع".
وقال الخاطر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يجب العودة إلى الوسيط القطري، لما لقطر من قدرة على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات"، مضيفا: "لكن ذلك يتطلب مرونة من الطرفين، أو سنكون أمام كارثة عالمية، لأن الطرفين يختبران نوايا بعضهما البعض، ويوجد انعدام للثقة ومخاوف بينهما، لذلك محاولة البحث عن كل ما هو ممكن أن يكون مكسبا سيؤدي إلى عودة الحرب، وهنا تكمن أهمية الاتفاق".

ورأى الخاطر أن "إغلاق إيران لمضيق هرمز لا يتسم بأي شرعية، وفيه تجاوزات كثيرة كانت تشتكي منها إيران سابقا بينها الاستكبار العالمي، إلا أنها اليوم تقوم بالدور نفسه رغم عدم وجود حاجة لذلك، خاصة بعد الأثر الكبير الذي ترتب عن إغلاق المضيق على الاقتصاد العالمي".

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03:55 GMT
وأضاف ضيف "سبوتنيك": "هذا غير مقبول، وبالتالي على الرغم من أهمية هذه الورقة التي تمتلكها إيران، إلا أن ذلك سيؤثر على العالم ودول الخليج".

وتابع: "أوروبا تعتمد على النفط والغاز الذي تنتجه المنطقة، كما أننا أمام مجاعة بالنسبة للعالم، إضافة إلى نقص في الطاقة النظيفة والألمنيوم، وهذه كلها مواد مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
طهران: واشنطن تخون الدبلوماسية وإيران كانت "الضحية" في الحرب
2 يوليو, 16:16 GMT
ورأى الخاطر أن "ترامب على دراية تامة بكل ما يقوم به، والتضارب بتصاريحه يعكس أسلوبه وطريقته، فهو يُدخل درجة كبيرة من الغموض ليرى التداعيات وتقدير الموقف من ذلك، ومن هنا على صانع القرار الإيراني أن لا يستخف بهذا التضارب".
وختم الخاطر حديثه: "إيران صامدة وهذا طبيعي، فهي من أغنى الدول العالمية، وبالتالي ما الدافع من الاستمرار في مثل هذه المماحكة مع الولايات المتحدة وعلى مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "إيران في نظر العالم تحاول أن تتمسك بموضوع قد يكون سبب الحرب".
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