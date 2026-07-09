https://sarabic.ae/20260709/رئيس-المركز-الاستراتيجي-للدراسات-على-واشنطن-وطهران-العودة-للمفاوضات-وإلا-سنكون-أمام-كارثة-عالمية-1115068787.html

رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات: على واشنطن وطهران العودة للمفاوضات وإلا سنكون أمام كارثة عالمية

رئيس المركز الاستراتيجي للدراسات: على واشنطن وطهران العودة للمفاوضات وإلا سنكون أمام كارثة عالمية

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والصحفي ورئيس المركز الاستراتيجي للدراسات من قطر، الدكتور عبد الله عبد العزيز الخاطر، أن "عودة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مفاجأة غير سارة،... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T10:53+0000

2026-07-09T10:53+0000

2026-07-09T10:53+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

مضيق هرمز

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال الخاطر في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "يجب العودة إلى الوسيط القطري، لما لقطر من قدرة على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات"، مضيفا: "لكن ذلك يتطلب مرونة من الطرفين، أو سنكون أمام كارثة عالمية، لأن الطرفين يختبران نوايا بعضهما البعض، ويوجد انعدام للثقة ومخاوف بينهما، لذلك محاولة البحث عن كل ما هو ممكن أن يكون مكسبا سيؤدي إلى عودة الحرب، وهنا تكمن أهمية الاتفاق". وأضاف ضيف "سبوتنيك": "هذا غير مقبول، وبالتالي على الرغم من أهمية هذه الورقة التي تمتلكها إيران، إلا أن ذلك سيؤثر على العالم ودول الخليج".وتابع: "أوروبا تعتمد على النفط والغاز الذي تنتجه المنطقة، كما أننا أمام مجاعة بالنسبة للعالم، إضافة إلى نقص في الطاقة النظيفة والألمنيوم، وهذه كلها مواد مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي".وختم الخاطر حديثه: "إيران صامدة وهذا طبيعي، فهي من أغنى الدول العالمية، وبالتالي ما الدافع من الاستمرار في مثل هذه المماحكة مع الولايات المتحدة وعلى مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن "إيران في نظر العالم تحاول أن تتمسك بموضوع قد يكون سبب الحرب".

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